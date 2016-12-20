Trẻ dễ bị ngộ độc nếu mẹ cho con ăn cà chua mà không biết những điều này

Nuôi dạy con 20/12/2016 14:08

Khi cho con ăn cà chua, mẹ tuyệt đối tránh những điều sau đây để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bé.

Cà chua là một loại quả có chứa nhiều vitamin, đặc biệt là hàm lượng vitamin A, vitamin C và vitamin K. Ngoài ra, cà chua còn giàu vitamin B6, folate, thiamin cùng những khoáng chất như mangan, magie, kali, phốt pho, đồng. Hàm lượng protein và chất xơ trong cà chua cũng rất lớn. Đây đều là những chất cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Do đó, thật không ngoa khi nói cà chua là loại quả tuyệt vời cho sức khỏe của cả gia đình nói chung và trẻ em nói riêng.

Hàm lượng vitamin K và canxi trong cà chua rất có lợi cho sự phát triển hệ xương của trẻ. Vitamin A, vitamin C và beta-carotene hoạt động như những chất chống oxy hóa nên có tác dụng làm sạch các gốc tự do gây tổn hại đến máu. Đặt biệt, chất beta carotene - chất tiền vitamin A giúp cải thiện thị lực, giúp trẻ có một đôi mắt sáng và khỏe mạnh.

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Cà chua rất tốt cho sức khỏe của trẻ. Ảnh: Internet

Tuy tốt là thế nhưng khi chế biến cà chua cho con, mẹ cần chú ý tránh những trường hợp sau bởi những việc làm này không những không có lợi mà ngược lại có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. 

Tránh cho con ăn cà chua chưa chín

Cà chua xanh hoặc quả chưa chín hẳn có chứa chất độc solanine. Loại chất này có thể gây nên các triệu chứng ngộ độc cho trẻ như hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn,… Trong khi đó, trong cà chua chín, chất độc này sẽ giảm dần và mất đi. Vì vậy, mẹ chỉ nên chọn những quả cà chua chín đỏ để chế biến thức ăn và cũng cần cho con ăn cà chua đã nấu chín để đảm bảo sức khỏe cho bé.

Không cho con ăn cà chua và dưa chuột cùng một lúc

Trẻ dễ bị ngộ độc nếu mẹ cho con ăn cà chua mà không biết những điều này - Ảnh 2
Ảh minh họa. Nguồn: Internet

Cà chua và dưa chuột rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu mẹ kết hợp 2 loại thực phẩm này lại với nhau thì sẽ làm giảm giá trị dinh dưỡng của món ăn. Nguyên nhân là do trong dưa chuột có chứa enzyme catabolic sẽ phá hủy lượng vitamin C có trong cà chua. Tốt nhất, mẹ nên phân ra ngày cho con ăn dưa chuột, ngày cho con ăn cà chua để đảm bảo giá trị dinh dưỡng mà các loại thực phẩm mang lại.

Không nấu cà chua với khoai tây, khoai lang

Cũng tương tự như dưa leo, mẹ không nên kết hợp cà chua với khoai tây, khoai lang khi chế biến thức ăn cho trẻ, bởi sự kết hợp giữa 2 loại thực phẩm này có thể khiến trẻ bị đầy bụng khó tiêu, thậm chí gây rối loạn tiêu hóa và gây tiêu chảy cho trẻ.

Tránh sử dụng chảo bằng nhôm, gang khi chế biến cà chua

Đây là sai lầm thường gặp của rất nhiều bà mẹ. Việc sử dụng dụng cụ chế biến cà chua bằng vật liệu nhôm, gang dễ khiến các loại axit có trong cà chua gây nên những phản ứng hóa học. Điều này sẽ làm mất đi một phần dinh dưỡng của cà chua khi hấp thụ vào cơ thể trẻ, bên cạnh đó còn làm giảm đi mùi vị của món ăn, khiến bé ăn không ngon. Do đó, để nấu cho bé những món ăn thơm ngon nhất, mẹ nên sử dụng các dụng cụ bằng inox để chế biến thức ăn cho con.

Trẻ dễ bị ngộ độc nếu mẹ cho con ăn cà chua mà không biết những điều này - Ảnh 3
Dùng chảo nhôm, gang chế biến cà chua sẽ làm mất đi chất dinh dưỡng và hương vị của món ăn. Ảnh: Internet

Trẻ nào ăn được cà chua?

Thông thường, các mẹ nên đợi đến khi trẻ đủ 12 tháng tuổi hãy cho con nếm thử vị cà chua. Bởi trong cà chua có tính axit, nếu để trẻ quá nhỏ ăn sẽ ảnh hưởng đến dạ dày của con. Bé có thể bị dị ứng với cà chua qua các biểu hiện nổi mẫn đỏ quanh miệng, hăm tã sau bữa ăn có cà. 

Bên cạnh đó, tính axit của cà chua còn có thể gây tình trạng chàm bội nhiễm và trào ngược dạ dày ở trẻ sơ sinh. Do đó, những trẻ mắc chứng bệnh này và bệnh về đường hô hấp mẹ nên tham hảo ý kiến bác sĩ trước khi quyết định cho con ăn loại quả này.

 

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