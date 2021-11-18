Top 8 xe đẩy cho bé chất lượng được ưa chuộng nhất 2021

Ngày nay loại xe đẩy này cho phép người dùng có thể tháo rời phần đệm, lắp ghế xe ô tô hay xe nôi vào phần khung. Trên thị trường hiện có rất nhiều các loại xe đẩy trẻ em khác nhau tùy thuộc vào độ tuổi cũng như nhu cầu sử dụng của các bố mẹ.

Xe đẩy cho bé là một trong những phương tiện tuyệt vời cho em bé, trẻ sơ trình, trẻ nhỏ trong khoảng từ 0-3 tuổi. Các dòng xe đẩy cho bé chất lượng được cấu tạo với phần thân xe là khung thép hoặc nhôm có gắn thêm bánh xe. Trên khung xe đẩy cho bé được trang bị một chiếc ghế thường gọi là nôi, đây là nơi để đặt em bé nằm, hoặc có thể cho bé ngồi, cùng một hệ thống tay cầm cho phép bố mẹ dễ dàng lái và đẩy xe về phía trước.

Xe đẩy trẻ em là dạng xe có nhiều bánh có thể hỗ trợ cha mẹ cùng bé di chuyển tại các đoạn đường bằng phẳng thay vì bế, ẵm hay bồng. Bên cạnh xe đẩy em bé còn mang đến nhiều công dụng tuyệt vời khác như:

Xe đẩy cho bé có chức những năng y hệt một chiếc nôi di động

Với cấu tạo có thiết kế ghế ngồi êm ái cùng khả năng điều chỉnh độ ngả của lưng tựa linh hoạt nên xe đẩy em bé thường được các bậc cha mẹ sử dụng làm chỗ ngủ di động cho bé. Chính vì thế bé sẽ có được giấc ngủ ngon, giúp bố mẹ kiểm tra giấc ngủ của con ngay cả khi bận rộn.

Việc lựa chọn một chiếc xe đẩy cho bé là một điều không hề dễ dàng. Các bố mẹ nên lựa chọn loại xe có mái che, chỗ nằm rộng rãi và chất liệu lót thông thoáng, em ái cho bé. Một chiếc xe đẩy cho bé tốt sẽ giúp cho bé yêu của bố mẹ được thoải mái cọ quậy, dễ chịu và ngủ ngon hơn. Ngoài ra bạn cũng có thể cân nhắc đến sản phẩm có phụ kiện đồ chơi để bé vui vẻ, thích thú hơn.

Xe đẩy cho bé có tác dụng giống một chiếc ghế ăn thông minh

Hiện nay đa số các dòng xe đẩy em bé chất lượng có mặt tại thị trường đều có thiết kế một chiếc bàn ăn được đặt ở phía trước nhằm thay thế cho phần thanh chắn. Điều này giúp đảm bảo cho chiếc xe đẩy cho bé trở thành công cụ lý tưởng để bé dùng bữa. Đồng thời xe đẩy cho bé còn tích hợp hợp ghế ăn sẽ giúp cho bạn tiết kiệm tối đa công sức, bởi không phải mang quá nhiều vật dụng để chăm sóc cho bé.

Tiêu chí chọn mua xe đẩy cho bé tốt nhất

Để có thể giá một cách khách quan và lựa chọn được một chiếc xe đẩy cho bé tốt thì các ông bố bà mẹ nên dựa theo nhiều tiêu chí khác nhau. Có thể kể đến như sau.

An toàn tuyệt đối

Đây là một trong những tiêu chí ưu tiên trên hết trước khi bố mẹ lựa chọn xe đẩy cho bé yêu của mình. Để có thể biết được mức độ an toàn của một sản phẩm các bậc cha mẹ cần đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau.

Luôn đảm bảo cho bé được nằm thẳng trong xe và không bị nghiêng về phía sau so với trọng lượng.

Xe đẩy cho bé phải có một không gian đủ rộng để bé có thể lật người. Điều này hạn chế được tình trạng trẻ nằm một tư thế trong thời gian dài gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến xương.

Không nên sử dụng những sản phẩm xe đẩy cho bé xuất hiện khe hở lớn khiến cho các bé bị trượt ra ngoài.

Chọn lọc sản phẩm phù hợp với chiều cao cân nặng của bé.

Sự thoải mái và êm ái

Việc lựa chọn một chiếc xe đẩy cho bé kém chất lượng, rẻ tiền sẽ khiến cho bé yêu cảm thấy khó chịu và bí bách trong suốt thời gian trên xe. Đối với các bé còn ít tuổi, những chiếc xe đẩy cho bé kém chất lượng này làm cho xương hông cũng như phần lưng của bé sẽ bị tổn thương, có thể dẫn đến nhiều hệ luỵ khác.

Để có thể tạo được cảm giác thoải mái cho bé khi nằm nhưng vẫn vừa đảm bảo chiếc xe đẩy nhỏ gọn thì bồ mẹ cần lựa chọn xe đẩy cho bé theo đúng kích cỡ, tháng tuổi của bé. Hơn nữa bố mẹ nên lưu ý tới phần đệm của xe không được quá cứng gây cảm giác khó chịu cho bé khi nằm hoặc dựa vào.

Kết cấu và chất liệu xe đẩy tốt

Hiện nay các loại xe đẩy cho bé được làm bằng các chất liệu như: Nhôm, sắt, inox,…Tuy nhiên kim loại nhôm luôn được đánh giá cao vì có độ bền và an toàn cao giúp chống xóc và vô cùng nhẹ. Vì vậy bố mẹ nên cân nhắc lựa chọn xe đẩy em bé có bộ khung chắc chắn, bánh xe có khả năng xoay cũng như di chuyển được trên nhiều loại địa hình. Đặc biệt là có giảm xóc nhằm tránh va đập cho trẻ.

Tính năng của xe đẩy em bé

Tính năng cũng là một trong những ưu tiên cần thiết để lựa chọn một chiếc xe đẩy phù hợp cho bé. Nếu nhu cầu của bố mẹ chỉ đưa bé đi dạo quanh nhà thì nên chọn loại xe đơn giản. Còn nếu các bố mẹ thường xuyên đưa các bé đi chơi, di dạo, trải nghiệm hay du lịch có thể cân nhắc đến các dòng xe đẩy cho bé gấp gọn

Nên mua xe đẩy cho bé hãng nào tốt

Tùy theo nhu cầu và điều kiện kinh tế của mỗi gia đình mà đưa ra sự lựa chọn phù hợp. Thông thường chất lượng tốt sẽ đi kèm mức giá cao nên bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mua. Hiện nay trên thị trường đang có rất nhiều thương hiệu nổi tiếng trong việc cung cấp những chiếc xe đẩy cho bé. Có thể kể đến như sau.

Xe đẩy em bé Chilux

Một trong những hãng nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất đồ dùng trẻ em đáng được nhắc đến đầu tiên đó là Chilux. Trong đó dòng xe đẩy của thương hiệu này mang đến ấn tượng bởi thiết kế hiện đại, gọn nhẹ, tiện lợi, dễ tháo lắp. Đồng thời với chất liệu cao cấp của mình nên đảm bảo độ an toàn tối đa trong quá trình sử dụng. Chilux đang được rất nhiều các bố mẹ tại Việt Nam tin dùng.

Xe đẩy em bé Tataki

Tataki được biết đến là thương hiệu Hồng Kông nổi tiếng với những sản phẩm xe đẩy dành cho trẻ trong độ từ 2-3 tuổi. Hiện nay hãng này đang dần trở thành sự lựa chọn hàng đầu của nhiều ông bố bà mẹ bởi mẫu mã đa dạng và giá thành phải chăng.

Xe đẩy Bamehoo

Bamehoo là một thương hiệu cung cấp đồ dùng trẻ em cực kỳ uy tín đến từ Trung Quốc. Điểm cộng dành cho các sản phẩm của hãng này chính là sự đa dạng về mẫu mã cũng như mức giá bán cực kỳ hợp lý.

Xe đẩy Takid

Takid là một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Ý chuyên cung cấp sản phẩm chăm sóc sức khỏe dành cho mẹ và bé. Những chiếc xe đẩy cho bé của hãng này chủ yếu là dòng xe 3 chân và 4 chân. Điểm cộng cho các mẫu xe ở đây đó là thiết kế hiện đại. cứng cáp, có thể di chuyển tốt trên nhiều loại địa hình khác nhau.

Top 8 Xe đẩy cho bé tốt nhất hiện nay

Xe đẩy cho bé đang trở thành trợ thủ đắc lực của các bậc cha mẹ để giúp chăm bé một cách thuận tiện và dễ dàng. Dưới đây sẽ là top 8 sản phẩm tốt nhất hiện nay đang được nhiều người tiêu dùng tin tưởng và lựa chọn để bạn có thể tham khảo.

1. Xe đẩy cho bé Chilux

Xe đẩy cho bé của Chilux được xem là đa năng vì nó có thể phục vụ cho em bé từ sơ sinh đến 3 tuổi với nhiều chế độ khác nhau. Cụ thể, khi bé còn yếu ớt trong những tuần đầu sơ sinh, bạn có thể chuyển xe đẩy cho bé Chilux sang tư thế nằm 180 độ, lúc này chiếc xe đẩy cho bé chính là chiếc nôi ngủ giúp bạn di chuyển dễ dàng ở bên ngoài, nhưng vẫn an toàn cùng thiết kế mái vòm rộng tránh sự tác động của ánh sáng, tia UV do mặt trời hay khói bụi trong không khí.

Xương của bé cứng cáp hơn ở những tháng tiếp theo, sự dễ dàng chuyển đổi 3 tư thế (tư thế ngồi 100 độ, tư thế nghỉ 145 độ và tư thế nằm 180 độ) của xe đẩy đa năng Chilux vừa giúp bé vui thích nhìn ngắm thế giới vừa có thể chuyển thành nơi ngủ thoải mái những khi mệt mỏi.

Xe đẩy cho bé Chilux với tư thế nghỉ 45 độ

Xe đẩy cho bé Chilux với tư thế 180 độ

Xe đẩy cho bé Chilux với tư thế 100 độ

Trên cùng một sản phẩm với khả năng thay đổi chiều đẩy trước và sau của xe đẩy cho bé Chilux, bạn sẽ linh hoạt hơn trong việc trò chuyện, xem nét mặt và biểu hiện của con hoặc hướng mặt về phía đường đi nếu trẻ muốn ngắm nhìn mọi thứ.

Con yêu lớn lên rõ rệt và thay đổi theo từng ngày, từng tháng. Càng ngày những thay đổi đó càng tăng, khiến bạn không khỏi phải ngạc nhiên vì sự “lanh lợi” của bé, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa nhu cầu sử dụng xe đẩy ở mỗi giai đoạn phát triển hoàn toàn khác nhau. Và xe đẩy cho bé Chilux với thiết kế là một chiếc xe đẩy đa năng nên luôn phải cứng cáp với khung được làm bằng hợp kim có độ bền cao, có đai an toàn chắc chắn, giỏ xe ngồi rộng rãi phục vụ cho bé từ sơ sinh đến 3 tuổi, giúp bạn tiết kiệm vì không phải đầu tư theo từng giai đoạn phát triển.

Hiện nay, Xe đẩy cho bé Chilux đang được bán với giá chỉ khoảng: 2.290.000 VNĐ/chiếc

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2. Xe đẩy em bé Lida Dua

Lida Dua có trọng lượng vô cùng nhẹ cùng khả năng gấp gọn tiện lợi nên được lựa chọn dành cho các bé nhằm chinh phục mọi chuyến đi xa đến gần. Sản phẩm có phần khung xe được làm bằng chất liệu hợp kim không gỉ cùng các lớp bọc nhựa mềm cẩn thận và thân thiện.

Đồng thời ở phần mái che được sử dụng vải cao cấp không chỉ mang lại sự thông thoáng mà còn ngăn chặn sự ảnh hưởng của ánh sáng mặt trời cho bé. Ngoài ra xe còn được trang bị hệ thống khóa bánh an toàn giúp hạn chế tối đa các nguy cơ trượt dốc. Thiết kế của xe thoải mái, rộng rãi giúp cho bé được tự do vận động tay chân.

Bên cạnh đó các bậc cha mẹ còn có thể linh hoạt điều chỉnh vị trí của lưng tựa tùy theo độ tuổi của bé. Đồng thời Lida Dua còn được lắp đặt thêm khay đựng đồ bằng nhựa giúp bạn có thể chuẩn bị đồ ăn hay đồ dùng thiết yếu để chăm sóc trẻ khi di chuyển.

Hiện nay, chiếc xe đẩy này đang được bán với giá chỉ khoảng: 6.700.000 VNĐ/chiếc

Xe ngồi cho bé Tatashida

Xe đẩy cho bé Tatashida là sản phẩm có khung xe được làm bằng hợp kim nhôm không gỉ nên vô cùng gọn nhẹ, độ bền và khả năng chịu lực cực tốt. Do đó xe có tải trọng tối đa 15kg, tương đương với bé khoảng 3 tuổi. Ngoài ra không gian chỗ ngồi được thiết kế rộng rãi, tựa lưng tùy chỉnh linh hoạt giúp mang đến cho bé trải nghiệm thoải mái.

Bên cạnh đó sản phẩm còn có hệ thống mái che cực rộng. Điều này giúp bảo vệ cho các bé khỏi tác nhân gây hại từ ánh nắng mặt trời hoặc những cơn mưa nhỏ bất chợt. Ngoài ra các phụ trợ như khay đựng đồ và bàn ăn mang lại cho chiếc xe trở nên đa năng, tiện dụng hơn.

Hiện nay xe đẩy cho bé Tatashida đang được bán với mức giá khoảng: 4.700.000 VNĐ/ chiếc

Xe đẩy em bé gấp gọn GT Hukie

Xe đẩy gấp gọn GT Hukie là sản phẩm đến từ thương hiệu nổi tiếng GoodBaby. Điểm cộng của những chiếc xe đến từ hãng này chính là khả năng thu nhỏ cùng trọng lượng gọn nhẹ chỉ khoảng 4.5kg. Bởi vậy xe được đánh giá là cực kỳ phù hợp cho các gia đình có sở thích du lịch bởi có thể dễ dàng mang theo muôn nơi mà không gây ảnh hưởng quá nhiều diện tích.

Xe có phần khung được làm từ hợp kim cao cấp với độ bền cùng khả năng chịu lực cực tốt. Vậy nên mức trọng tải tối đa của xe có thể lên đến 25kg. Đồng thời sở hữu hệ thống khóa 5 trong 1 giúp cho các bậc cha mẹ có thể bảo vệ bé của mình một cách hoàn hảo trên mọi hành trình di chuyển.

Hiện nay xe đang được bán với giá khoảng: 5.000.000 VNĐ/chiếc

Xe đẩy cho bé Takio Yat

Takio Yat đang là mẫu xe được rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn nhờ sở hữu phần khung làm bằng hợp kim nhôm cao cấp giúp chiếc xe trở nên cứng cáp, bền bỉ. Ngoài ra sản phẩm còn được trang bị chất liệu nhựa ABS giúp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của bé.

Bên cạnh đó thiết kế chỗ ngồi rộng rãi kết hợp cùng đệm cao su tự nhiên mang đến cảm giác dễ chịu, êm ái và cực kỳ hữu ích cho sự phát triển hệ xương của bé. Thêm vào đó là khả năng điều chỉnh lưng tựa linh hoạt cùng các bánh xe cỡ lớn giúp mang lại sự chắc chắn cũng như giảm bớt rung lắc khi đi qua đoạn đường xấu.

Hiện tại xe đẩy Takio Yat đang có giá khoảng 3.700.000 VNĐ/chiếc

Xe đẩy cho bé IUY KIUTE

Xe đẩy cho bé IUY KIUTE được đánh giá là dòng xe đẩy cao cấp trên thị trường nhờ sở hữu hệ thống hấp thụ nhiệt y khoa kép hiện đại. Điều này giúp giảm nhiệt và độ thoáng khí tốt mang đến cảm giác thoải mái khi sử dụng cho bé yêu. Đồng thời khung xe được làm từ hợp kim nhôm và tích hợp cùng chế độ giảm xóc giúp xe chuyển động một cách êm ái trên mọi đoạn đường.

Ngoài ra chỗ ngồi được trang bị đai cài 5 điểm mang đến cảm giác an toàn dành cho các bé. Đặc biệt với tấm đệm y khoa Mamolu được tích hợp tính năng cố định sẽ hỗ trợ cực tốt cho hệ xương giúp bé tránh được nguy cơ lệch đầu hay cổ sau này. Đồng thời xe còn có thiết kế mái che nấc thông minh có thể ngăn chặn 99% tia UV độc hại để bảo vệ làn da của trẻ khỏi tác nhân xấu từ ánh nắng mặt trời.

Xe đang được bán trên thị trường với giá khoảng 6.300.000 VNĐ/chiếc

Xe đẩy trẻ em cao cấp Nakasida

Nhắc đến các mẫu xe đẩy em bé cao cấp thì không thể nào bỏ qua dòng sản phẩm Nakasida đang được nhiều người ưa chuộng cũng như được đánh giá tích cực. Điểm cộng sáng giá đầu tiên chính là phần khung xe được làm bằng hợp kim nhôm chắc chắn, bền và nhẹ chỉ từ 4.6kg.

Ngoài ra vải bọc của xe được làm bằng chất liệu cao cấp mang đến cảm giác mềm mịn, thoáng mát và khả năng chống nắng cao. Đồng thời hệ thống bánh xe còn trang bị khả năng chống xóc cao nên các bậc cha mẹ có thể di duyển trên mọi địa hình khó. Cùng với đó là chỗ ngồi rộng rãi, êm ái với đệm thoáng khí cao.

Hiện nay sản phẩm đang được bán với giá khoảng: 4.400.000 VNĐ/chiếc

Xe đẩy cao cấp Nikari Kauid

Xe đẩy cao cấp Nikari Kauid là dòng sản phẩm đến từ Nhật Bản sở hữu thiết kế cùng quy trình sản xuất khắt khe nên có thể đảm bảo mang lại sự an toàn tối đa đến cho các bé. Điểm cộng nổi bật của mẫu xe này chính là trọng lượng cực nhẹ chỉ từ 3,6Kg nên rất thuận tiện cho các bậc cha mẹ trong việc sử dụng.

Khung xe được làm bằng hợp kim nhôm chắc chắn, kết hợp cùng chất liệu vải bọc xe cao cấp sang mang đến cảm giác sang trọng và khả năng chống nắng cao cho bé. Ngoài ra hệ thống bánh xe thiết kế hiện đại và chống sốc giúp mang đến sự an toàn tối đa cho bé trên mọi con đường.

Giá bán của xe đẩy Nikari Kauid khoảng: 7.820.000 VNĐ/chiếc

Xe đẩy du lịch gấp gọn Niod L33 NB

Xe đẩy du lịch gấp gọn Niod L33 NB mang đến kiểu dáng thanh thoát, trọng lượng cực nhẹ cùng khả năng gấp gọn chỉ với 1 thao tác. Do đó mẫu xe này chắc chắn sẽ là sự lựa chọn tối ưu đối với các bậc cha mẹ dành cho bé yêu của minh. Điểm cộng sáng giá chính là khung xe được làm từ hợp kim nhôm siêu nhẹ nhưng vẫn đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho bé khi di chuyển.

Xe có thiết kế cực kỳ thông minh chỉ cần chạm vào nút trên tay cầm là có thể mở hoặc gấp mui linh hoạt. Đặc biệt xe còn có khả năng tự đứng sau khi gấp nên cực kỳ phù hợp cho những nơi có vị trí hẹp. Cùng với đó là đệm vải cao cấp giúp mang đến sự an toàn cho bé trong quá trình sử dụng.

Sản phẩm đang được bán với giá khoảng: 7.770.000 VNĐ/chiếc

Thị trường ngày càng đa dạng với nhiều thương hiệu, mẫu mã, giá thành,…khác nhau khiến việc tìm kiếm một chiếc xe đẩy cho bé trở nên bối rối và lúng túng. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn cũng như trang bị được cho bản thân kiến thức để chọn cho mình sản phẩm phù hợp.