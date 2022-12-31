Top 5 thực phẩm giúp con cao lớn vượt trội, sở hữu trí tuệ thông minh mà ba mẹ không nên bỏ lỡ

Nuôi dạy con 31/12/2022 19:12

Mặc dù tính cách của một người phụ thuộc vào ngôn ngữ cơ thể, kỹ năng trò chuyện và trình độ học vấn, nhưng chiều cao cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách của một người. Giao tiếp phi ngôn ngữ được thực hiện thông qua cơ thể và nét mặt. Chiều cao của một cá nhân làm tăng vẻ ngoài và giúp cá nhân đó có lợi thế hơn những người khác.

Thông thường, những người cao có thêm lợi thế về sự hiện diện cá nhân của họ. Chiều cao phần lớn được quyết định bởi gen di truyền nhưng các yếu tố như lối sống, chế độ ăn uống và hoạt động thể chất cũng ảnh hưởng đến chiều cao của một cá nhân.

Top 5 thực phẩm giúp con cao lớn vượt trội, sở hữu trí tuệ thông minh mà ba mẹ không nên bỏ lỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một chế độ ăn uống tốt đóng một phần không thể thiếu trong việc xác định chiều cao của một cá nhân và có một chế độ ăn uống bổ dưỡng có thể làm tăng cơ hội phát triển đúng cách và đạt được chiều cao tốt. Đối với mỗi đứa trẻ đang trong độ tuổi phát triển, đây là năm siêu thực phẩm nên được đưa vào chế độ ăn uống của trẻ để đảm bảo được nuôi dưỡng và tăng trưởng tối ưu.

Cá hồi

Top 5 thực phẩm giúp con cao lớn vượt trội, sở hữu trí tuệ thông minh mà ba mẹ không nên bỏ lỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn không phải là người ăn chay, thì bạn chắc chắn nên ăn các loại cá như Cá hồi, đây là một nguồn axit béo omega-3 rất phong phú, rất có lợi cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Nó cũng rất giàu khoáng chất và protein giúp thúc đẩy tăng trưởng, xây dựng và sửa chữa cơ bắp. Hãy thử đưa cá hồi và các loại cá giàu axit béo omega-3 khác vào chế độ ăn của con bạn.

Trứng

Top 5 thực phẩm giúp con cao lớn vượt trội, sở hữu trí tuệ thông minh mà ba mẹ không nên bỏ lỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giống như sữa, trứng cũng được coi là một bữa ăn hoàn chỉnh. Ngoài protein, chúng còn chứa các khoáng chất và canxi cần thiết cho sự tăng trưởng và việc bổ sung chúng hàng ngày sẽ giúp cơ thể tăng trưởng và phát triển ổn định.

Khoai lang

Khoai lang làm tăng số lượng vi khuẩn tốt trong ruột và không gì khác hơn là một siêu thực phẩm cho trẻ em đang trong độ tuổi phát triển. Vitamin A giúp bảo vệ xương và duy trì sức khỏe xương tốt ở người lớn cũng như trẻ em. Chất xơ có trong khoai lang cũng rất tốt cho hệ tiêu hóa, giúp cải thiện tiêu hóa và các chức năng khác của cơ thể.

Quả mọng

Tất cả các loại quả mọng như dâu tây, việt quất, mâm xôi đều giàu Vitamin C, rất quan trọng cho sự phát triển của tế bào và sửa chữa mô. Các chất dinh dưỡng thực vật có trong quả mọng rất cần thiết cho sự phát triển của cơ thể và do đó, quả mọng nên được đưa vào chế độ ăn uống hàng ngày. Ăn một ít quả mọng mỗi ngày vào buổi tối là một lựa chọn ăn vặt lành mạnh có thể giúp tăng trưởng.

Rau lá xanh

Top 5 thực phẩm giúp con cao lớn vượt trội, sở hữu trí tuệ thông minh mà ba mẹ không nên bỏ lỡ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Các loại rau lá xanh đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng ở trẻ em đang tuổi dậy thì. Các vitamin có trong rau lá xanh giúp cải thiện mật độ xương và giúp xương chắc khỏe hơn, đây là một lợi ích bổ sung của việc tiêu thụ chúng. Ăn rau xanh hai lần một tuần là đủ để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của một đứa trẻ đang lớn.

Theo Times of India

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