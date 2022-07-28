Top 4 món ăn chứa đầy chất phụ gia mà các mẹ vẫn vô tư cho con trẻ ăn

Nuôi dạy con 28/07/2022 16:46

Đây là 4 món ăn thường có mặt trong danh sách yêu thích của nhiều người bởi sự tiện lợi và ngon miệng. Tuy nhiên người dùng không hề biết rằng họ đang vô tình rước bệnh vào người thông qua những món ngon này.

Theo nghiên cứu của Trường Đại học Harvard (Mỹ) trên 135.000 người cho thấy, những thói quen hàng ngày liên quan đến chế độ ăn uống, hút thuốc, ít tập thể dục có thể dẫn đến ung thư chiếm 20% - 40%. Trong đó, nguyên nhân dẫn đến ung thư có sự liên quan chặt chẽ đến chế độ ăn uống.

Theo kết quả nghiên cứu, trong danh sách những món ăn thiếu lành mạnh, 4 món đồ ăn nhẹ sau đây được xem là chứa những chất phụ gia, nếu ăn quá liều lượng sẽ gây hại sức khỏe.

1. Trà sữa

Top 4 món ăn chứa đầy chất phụ gia mà các mẹ vẫn vô tư cho con trẻ ăn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong trà sữa có chứa chất Hexametaphosphate, được sử dụng như chất tạo hương. Khi sử dụng chất này quá nhiều (uống nhiều trà sữa hoặc pha với nồng độ cao) có thể gây ra các rối loạn chuyển hóa. Là nguyên nhân gây ra các bệnh khác.

2. Các loại mì ăn liền

Top 4 món ăn chứa đầy chất phụ gia mà các mẹ vẫn vô tư cho con trẻ ăn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mì ăn liền đã trở thành một món ăn quen thuộc và nhận được sự yêu thích vì sự tiện lợi, nhanh chóng và ngon miệng. Nhưng bạn có biết rằng, trong mì ăn liền có tới 25 chất phụ gia thực phẩm, nếu cho trẻ em ăn nhiều mì ăn liền có thể sẽ làm giảm canxi trong máu. Trong đó, lượng natri trong mì gói khá cao dễ gây nên các bện về tim mạch. Chúng ta có thể loại bỏ hoàn toàn mì ăn liền ra khỏi thực đơn ăn uống nhưng nếu thích cũng như vì tiện lợi, nhanh chóng, bạn nên lựa chọn những loại mì ăn liền của những thương hiệu uy tín và ăn thêm cùng các loại thực phẩm khác hỗ trợ bổ sung thêm nhiều nhóm dinh dưỡng và năng lượng cho cơ thể được cân bằng.

3. Bim Bim, các loại snack đóng gói

Đầu tiên, phải khẳng định rằng món ăn vặt này không có bất kỳ giá trị dinh dưỡng đặc biệt nào. Ngoài ra trong quá trình chế biến, các món chiên miếng, hay còn gọi chung là bim bim có chứa nhôm, chì phát sinh trong công đoạn làm phồng thực phẩm.

Top 4 món ăn chứa đầy chất phụ gia mà các mẹ vẫn vô tư cho con trẻ ăn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu tiêu thụ dài hạn có thể gây ra các bệnh lên hệ thần kinh, biểu hiện như trí nhớ bị suy giảm, thị giác giảm, đồng thời hạn chế vận động, trường hợp nặng có thể bị mất trí nhớ.

Trong các món bim bim này chứa một chất gọi là acrylamide, chất đã từng được thí nghiệm trên động vật được chứng minh là tăng khả năng làm phát triển các khối u ở động vật.

4. Các loại thịt nguội, xúc xích

Top 4 món ăn chứa đầy chất phụ gia mà các mẹ vẫn vô tư cho con trẻ ăn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Là loại thực phẩm được chế biến sẵn vô cùng tiện lợi. Nhưng đi kèm với sự tiện lợi là những món ăn chế biến từ nguyên liệu thịt này có chứa chất nitrit natri. Chất này khi vào trong cơ thể con người sẽ tạo ra chất mới có tên là nitrosamine gây ung thư.

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