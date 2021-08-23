Top 10 trò chơi giúp kích thích sự phát triển trí não của bé

Hiện nay với sự ra đời và phát triển của những thiết bị công nghệ, bé ngày càng tiếp xúc sớm với điện thoại hay tivi,...Chính vì điều này mà đôi khi bé trở nên thụ động, chậm chạp và hạn chế việc phát triển tư duy. Vậy làm sao để thay đổi thói quen đó, bạn hãy thử cho bé hoạt động với những game trí tuệ. Mục đích để thúc đẩy phần nào năng lực của bé và giúp bé thông minh, sáng tạo hơn nữa trong cuộc sống. Sau đây, bài viết sẻ chia sẻ t0p 10 trò chơi giúp kích thích sự phát triển trí não của bé, các bạn hãy tham khảo thử nhé!

Trò chơi tô màu

Tranh tô màu sẽ đánh thức sự kết hợp giữa các giác quan của bé và bé học được cách cầm bút thế nào và lựa chọn màu sắc sao cho phù hợp với bức tranh. Đặc biệt, bé còn học được tính chú ý cao độ khi mình tô màu một bức vẽ nhiều chi tiết cầu kỳ, phức tạp. Bé cũng biết nhiều về mọi thứ mới mẻ của thế giới bên ngoài.

Bé cũng tự tin và thích thú hơn khi hoàn thành tô màu xong một bức tranh. Nhiều bé sẽ đem bức vẽ của mình cho ông bà, cha mẹ hay anh chị để khoe thành quả của mình. Điều này cũng giúp bé thêm bạo dạn và mạnh mẽ hơn.

Ảnh: coloring247.com

Trò chơi lắp ghép

Bé chơi lắp ghép

Một trong những trò chơi trí não cơ bản nhất cho sự phát triển nhạy bén của bé là lắp ghép đồ chơi. Bé có thể học được tất cả các khía cạnh như nhận diện về các màu sắc khác nhau và thỏa sức sáng tạo mọi thứ hình thù mình nghĩ ra theo sở thích. Ngoài ra, bé cũng biết cách nhận thức về không gian và tư duy một cách logic nhất.

Trò chơi giải câu đố

Giải câu đố là một trò chơi tăng trưởng trí não cực kỳ hiệu quả trong những năm đầu đời của bé. Bé có thêm năng lực phát triển về nhận thức, biết tìm cách giải quyết những câu hỏi và hoạt động mạnh mẽ hơn. Cha mẹ nên cùng bé tham gia trò chơi giải câu đố để giúp bé tăng thêm sự tò mò, học hỏi thêm mọi thứ và cảm thấy vui vẻ hơn.

Trò chơi Xúc xắc và trống dung

Khi bé cầm xúc xắc và trống dung, bé sẽ có phản ứng lắc tay và chú ý về âm thanh của đồ chơi mang lại. Bé biết thêm cách thay đổi lực của tay sao cho phù hợp nhất.

Trò chơi thẻ số

Những thẻ số sẽ được in ra trên mỗi tấm hình. Mọi người trong gia đình có thể cho bé hoạt động bằng cách hướng dẫn bé biết cách nhận thức được những con số vào não bộ. Với trò chơi thẻ số, bé không chỉ được chơi đùa tránh xa các thiết bị thông minh mà còn được học cách đếm và nhớ số.

Trò chơi bên ngoài

Bé chơi một số hoạt động ngoài trời

Bạn không chỉ suốt ngày cho bé ru rú trong nhà, bé sẽ bị rụt rè và ngại ngùng trước đám đông. Thỉnh thoảng, bạn hãy cho bé ra bên ngoài rời xa ngôi nhà của mình và tham gia vào những hoạt động ngoài trời như: trốn tìm hay bịt mắt bắt dê,... Một số trò chơi này khi chơi trong quá trình tìm kiếm, bé sẽ tăng khả năng suy nghĩ và phán đoán rất cao độ.

Ngoài ra, trò chơi ngoài trời này sẽ rèn luyện cho bé về tư duy đa dạng và học hỏi nhiều kỹ năng mới trong giai đoạn chơi và nghịch ngợm.

Trò chơi tìm kiếm đồ vật

Tìm kiếm đồ vật sẽ tạo cho bé nhận thức về não bộ cần phải đi tìm đồ vật đã được đưa ra ở những vị trí nào. Bé sẽ năng động và cố gắng tập trung hàng giờ liền bằng mọi cách để có thể hoàn thành được nhiệm vụ đề ra.

Trò chơi với thùng carton

Bé tạo ngôi nhà với thùng carton

Đây là một trò cực kỳ kích thích sự tạo ra những món đồ chơi với nhiều hình thù kích thước khác nhau như: ngôi nhà, bông hoa, con vật,...Thêm vào đó, bé muốn làm ra những trò chơi từ thùng carton thì phải rất kiên trì, kỹ càng từng chút một theo các bước và phải làm tuần tự.

Trò chơi thử thách vượt chướng ngại vật

Vượt chướng ngại vật là một hoạt động kích động sự tìm tòi và nhận thức về thị giác cũng như học cách giải quyết từng vấn đề. Trò chơi này bạn có thể thiết kế ngay trong không gian ngôi nhà của mình cho bé. Bạn chỉ cần sử dụng một số vận dụng có sẵn trong nhà và thúc đẩy sự ham muốn chơi của bé từ mức độ dễ rồi dần dần nâng lên khó với những trắc trở cho bé phải trải qua.

Trò chơi hát kết hợp vỗ tay

Hoạt động vỗ tay là một bài tập đầu tiên trong đời và dạy bé biết cách học leo theo cũng như mở đầu giai đoạn tương tác với mọi người xung quanh. Từ đó, bé sẽ mở ra kỹ năng về xã hội và sự thích thú với âm nhạc. Việc hát kết hợp với vỗ tay, bé sẽ biết cách điều phối sao cho hài hòa giữa nhịp đập của bàn tay và lời bài hát song hành cùng nhau để không bị lệch nhịp.

Tổng kết

Bài viết đã chia sẻ danh sách top 10 trò chơi giúp kích thích sự phát triển trí não của bé một cách cụ thể nhất. Hy vọng, các bậc phụ huynh sẽ cùng con tham gia một số trò chơi và hoạt động phía trên để giúp bé thúc đẩy hiệu quả khả năng não bộ trong giai đoạn lớn lên sau này.