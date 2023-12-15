Tin vui: Gần 500.000 liều vắc xin “5 trong 1” sắp về Việt Nam, ưu tiên nhóm trẻ từ 2 tháng tuổi

Nuôi dạy con 15/12/2023 06:15

Vắc xin được ưu tiên trước cho trẻ có nhóm tuổi nhỏ nhất từ 2 tháng tuổi trước rồi mới đến những trẻ có tháng tuổi lớn hơn, bao gồm cả những trẻ trên 12 tháng tuổi. Thứ hai là ưu tiên tiêm trả mũi 2, mũi 3 cho những trẻ chưa được tiêm đủ 3 mũi vắc xin 5 trong 1 (bao gồm cả trẻ trên 12 tháng tuổi).

Theo thông tin từ VTV, gần 500.000 liều vaccine 5 trong 1 sẽ về Việt Nam vào ngày 15/12.

Đại diện Bộ Y tế cho biết đã nhận được nhu cầu vaccine 5 trong 1 của 63 địa phương. Trên cơ sở này, Chương trình Tiêm chủng mở rộng sẽ phân bổ, nhưng sẽ ưu tiên các tỉnh vùng sâu, vùng xa khó khăn nơi có tỷ lệ tiêm thấp.

Để đảm bảo an toàn cho trẻ trong quá trình tiêm chủng, Chương trình Tiêm chủng mở rộng yêu cầu các địa phương thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt là tuân thủ thực hiện khám sàng lọc trước tiêm chủng và theo dõi phản ứng sau tiêm.

Tin vui: Gần 500.000 liều vắc xin “5 trong 1” sắp về Việt Nam, ưu tiên nhóm trẻ từ 2 tháng tuổi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ báo Phụ nữ TP.HCM, vắc xin được ưu tiên trước cho trẻ có nhóm tuổi nhỏ nhất từ 2 tháng tuổi trước rồi mới đến những trẻ có tháng tuổi lớn hơn, bao gồm cả những trẻ trên 12 tháng tuổi. Thứ hai là ưu tiên tiêm trả mũi 2, mũi 3 cho những trẻ chưa được tiêm đủ 3 mũi vắc xin 5 trong 1 (bao gồm cả trẻ trên 12 tháng tuổi).

Theo Cục Y tế dự phòng, dự kiến trong tuần cuối tháng 12/2023, số vắc xin được viện trợ này sẽ bắt đầu được sử dụng. Hiện nay, trung bình mỗi tháng, công suất tại các điểm tiêm chủng mở rộng có thể thực hiện được khoảng 200.000 liều. Do đó, với số vắc xin Chính phủ Úc tài trợ, dự kiến sẽ tiêm trong khoảng 2,5 tháng.

Trước đó, tại nhiều địa phương, vắc xin “5 trong 1” thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng đã cạn kiệt. Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng cho hay, vấn đề thiếu vắc xin chương trình tiêm chủng mở rộng là nỗi lo lắng của ngành y tế TP nhiều tháng nay. "Hàng chục năm qua chưa bao giờ thiếu vắc xin tiêm chủng mở rộng như thời gian qua" - ông nói.

Lãnh đạo Sở Y tế lo lắng tình trạng thiếu vắc xin nếu kéo dài có thể dẫn đến nguy cơ tái phát dịch bệnh, nhất là sởi, ho gà…

Tiếp tục ghi nhận trường hợp nhiễm vi khuẩn 'ăn thịt người': Phát hiện bệnh sau 2 tháng phẫu thuật gãy xương

Tiếp tục ghi nhận trường hợp nhiễm vi khuẩn 'ăn thịt người': Phát hiện bệnh sau 2 tháng phẫu thuật gãy xương

Ngay khi ghi nhận trường hợp bệnh nhân mắc bệnh Whitmore, CDC Đắk Lắk phối hợp cùng Trung tâm Y tế huyện Ea Súp và Trạm y tế xã Cư Kbang tiến hành điều tra dịch tễ, tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh tại địa bàn.

Xem thêm
Từ khóa:   vắc xin 5 trong 1 tin y tế sức khoẻ

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 8 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 10 giờ 50 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 10 giờ 53 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 10 giờ 55 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 10 giờ 58 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 13 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 11 giờ 58 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 12 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?