Tin vui: Gần 500.000 liều vắc xin “5 trong 1” sắp về Việt Nam, ưu tiên nhóm trẻ từ 2 tháng tuổi

Vắc xin được ưu tiên trước cho trẻ có nhóm tuổi nhỏ nhất từ 2 tháng tuổi trước rồi mới đến những trẻ có tháng tuổi lớn hơn, bao gồm cả những trẻ trên 12 tháng tuổi. Thứ hai là ưu tiên tiêm trả mũi 2, mũi 3 cho những trẻ chưa được tiêm đủ 3 mũi vắc xin 5 trong 1 (bao gồm cả trẻ trên 12 tháng tuổi).

Theo thông tin từ VTV, gần 500.000 liều vaccine 5 trong 1 sẽ về Việt Nam vào ngày 15/12.

Đại diện Bộ Y tế cho biết đã nhận được nhu cầu vaccine 5 trong 1 của 63 địa phương. Trên cơ sở này, Chương trình Tiêm chủng mở rộng sẽ phân bổ, nhưng sẽ ưu tiên các tỉnh vùng sâu, vùng xa khó khăn nơi có tỷ lệ tiêm thấp.

Để đảm bảo an toàn cho trẻ trong quá trình tiêm chủng, Chương trình Tiêm chủng mở rộng yêu cầu các địa phương thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt là tuân thủ thực hiện khám sàng lọc trước tiêm chủng và theo dõi phản ứng sau tiêm.

Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ báo Phụ nữ TP.HCM, vắc xin được ưu tiên trước cho trẻ có nhóm tuổi nhỏ nhất từ 2 tháng tuổi trước rồi mới đến những trẻ có tháng tuổi lớn hơn, bao gồm cả những trẻ trên 12 tháng tuổi. Thứ hai là ưu tiên tiêm trả mũi 2, mũi 3 cho những trẻ chưa được tiêm đủ 3 mũi vắc xin 5 trong 1 (bao gồm cả trẻ trên 12 tháng tuổi).

Theo Cục Y tế dự phòng, dự kiến trong tuần cuối tháng 12/2023, số vắc xin được viện trợ này sẽ bắt đầu được sử dụng. Hiện nay, trung bình mỗi tháng, công suất tại các điểm tiêm chủng mở rộng có thể thực hiện được khoảng 200.000 liều. Do đó, với số vắc xin Chính phủ Úc tài trợ, dự kiến sẽ tiêm trong khoảng 2,5 tháng.

Trước đó, tại nhiều địa phương, vắc xin “5 trong 1” thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng đã cạn kiệt. Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng cho hay, vấn đề thiếu vắc xin chương trình tiêm chủng mở rộng là nỗi lo lắng của ngành y tế TP nhiều tháng nay. "Hàng chục năm qua chưa bao giờ thiếu vắc xin tiêm chủng mở rộng như thời gian qua" - ông nói.

Lãnh đạo Sở Y tế lo lắng tình trạng thiếu vắc xin nếu kéo dài có thể dẫn đến nguy cơ tái phát dịch bệnh, nhất là sởi, ho gà…

Tiếp tục ghi nhận trường hợp nhiễm vi khuẩn 'ăn thịt người': Phát hiện bệnh sau 2 tháng phẫu thuật gãy xương Ngay khi ghi nhận trường hợp bệnh nhân mắc bệnh Whitmore, CDC Đắk Lắk phối hợp cùng Trung tâm Y tế huyện Ea Súp và Trạm y tế xã Cư Kbang tiến hành điều tra dịch tễ, tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh tại địa bàn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tin-vui-gan-500000-lieu-vac-xin-5-trong-1-sap-ve-viet-nam-uu-tien-nhom-tre-tu-2-thang-tuoi-637842.html