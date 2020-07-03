Tìm hiểu về phương pháp giáo dục montessori

Những năm đầu đời được xem là giai đoạn rất quan trọng trong việc giúp trẻ hình thành nhân cách, vì thế việc trang bị cho con những kỹ năng làm chủ cuộc sống sau này là mục tiêu mà nhiều bậc phụ huynh tiến bộ muốn hướng đến như: học cách tập trung vào vấn đề, rèn luyện tính tự lập, các kỹ năng sống, biết chia sẻ cảm xúc, quan tâm mọi người xung quanh, phát triển ngôn ngữ,…

Phương pháp giáo dục montessori thực tế đã có mặt và được công nhận hơn 100 năm qua trên thế giới. Những năm gần đây, nhiều trẻ em tại Việt Nam, nhất là trẻ sơ sinh cũng đã được tiếp xúc với loại hình giáo dục này.

Nhà giáo, bác sĩ người Ý Maria Montessori (1870-1952) là người đã sáng lập ra phương pháp giáo dục này. Ngày nay, nhiều nơi trên thế giới đã áp dụng rộng rãi và thành công phương pháp Montessori vào chương trình giảng dạy tại các trường học như: Anh, Pháp, Mỹ, Canada, Hà Lan, Úc, Nhật Bản, New Zealand, Trung Quốc,….

Đây được xem là loại hình giáo dục trẻ em duy nhất trên thế giới cho trẻ học tập thông qua các giáo cụ trực quan và giáo viên đóng vai trò là người hướng dẫn trực tiếp cho trẻ.

Xây dựng nền tảng cho trẻ từ 0 - 6 tuổi từ những điều cơ bản nhất là đặc điểm của phương pháp giáo dục montessori. Giai đoạn này được xem là thời kỳ trẻ có sự phát triển nhanh chóng về mặt não bộ, khả năng tiếp thu và học hỏi kiến thức nhanh nhất so với các giai đoạn về sau. Nếu phụ huynh bỏ lỡ giai đoạn này thì sẽ không thể có cơ hội lần hai để kích hoạt tối đa các tiềm năng não bộ của bé. Đồng thời, phương pháp này còn giúp trẻ phát triển trí não tốt hơn trong những giai đoạn về sau.

Xây dựng nền tảng cho trẻ từ 0 - 6 tuổi từ những điều cơ bản nhất là đặc điểm của phương pháp giáo dục montessori

2. Ưu điểm của việc áp dụng phương pháp montessori trong giáo dục

Không giống như những phương pháp giáo dục trẻ em truyền thống, Montessori chú trọng nhấn mạnh vào vai trò của tính chủ động, giúp trẻ rèn luyện thói quen sống tự lập và khơi gợi tiềm năng sẵn có trong bé, từ đó dễ dàng hơn trong việc giúp trẻ định hình nhân cách sống.

Khi được giáo dục bằng phương pháp montessori, các bé sẽ được tự do tìm hiểu, khám phá thế giới rộng lớn xung quanh theo ý muốn, giáo viên lúc này sẽ đóng vai trò như người hướng dẫn. Các bé sẽ được tự học cách chăm sóc bản thân từ việc đơn giản nhất như: rửa tay, thay quần áo, sắp xếp đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp thay vì nhờ đến sự giúp đỡ từ bố mẹ hay người lớn trong nhà.

Montessori chú trọng nhấn mạnh vào vai trò của tính chủ động

Các bé sẽ được tìm hiểu về các lĩnh vực: Ngôn ngữ, Toán học, Thực hành cuộc sống, Địa lý, Giác quan, Lịch sử, Khoa học, Nghệ thuật, Âm nhạc,... bằng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Trẻ sẽ tiếp thu được các kiến thức thông qua các giáo cụ đạt quy chuẩn thiết kế riêng biệt dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Đây được xem là tiền đề rất tốt giúp trẻ phát huy trí tối đa trí thông minh và khả năng tiếp nhận kiến thức mới trong các giai đoạn phát triển sau này.

3. Phương pháp giáo dục montessori cho trẻ sơ sinh

Giai đoạn được xem là quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người không phải là độ tuổi vị thành viên, càng không phải khi vào đại học mà là những năm đầu đời từ sơ sinh cho đến 6 tuổi.

Khoa học đã chứng minh giai đoạn từ sơ sinh đến 6 tuổi là lúc cấu trúc của não được hình thành lớn nhất, trí thông minh cũng phát triển vượt trội hơn. Vì thế, đây chính là “thời điểm vàng” cho sự phát triển của con bạn. Tiêu chí đánh giá việc dạy con thông minh chính là phải kích thích được sự phát triển của cả 5 giác quan của trẻ.

Đối với trẻ sơ sinh đến 3 tháng tuổi, cha mẹ chính là giáo viên hướng dẫn trẻ bằng việc áp dụng phương pháp giáo dục sớm montessori tốt nhất.

Đối với trẻ sơ sinh đến 3 tháng tuổi, cha mẹ chính là giáo viên hướng dẫn trẻ bằng việc áp dụng phương pháp giáo dục sớm montessori tốt nhất

Thứ nhất: Phát triển thị giác cho trẻ

Giai đoạn sơ sinh đến 3 tháng tuổi trẻ còn khá nhỏ, vì thế điều đầu tiên là giúp bé quan sát để ý các thứ xung quanh chúng. Vì lý do đó, chỗ trẻ chơi hay ngủ, các mẹ có thể dán thêm những tranh ảnh có màu sắc đa dạng, phong phú và đồ chơi của trẻ cũng nên có màu sắc tươi sáng, dễ thương.

+Trẻ dưới 1 tháng tuổi

Lúc này, các mẹ nên cho trẻ quan sát những vật thể có màu đen hay trắng hoặc kẻ sọc liên tục trong một tuần đầu. Giai đoạn này khả năng tập trung của trẻ mới sẽ bắt đầu là 5 giây, sau đó tăng dần lên từ 60 – 90 giây. Mẹ cũng nên luyện cho bé khả năng tập trung cao, đây chính là nền tảng cho việc học cho trẻ sau này được tập trung hơn.

+Trẻ dưới 9 tháng tuổi

Hệ thần kinh của bé ở giai đoạn này chưa phát triển đầy đủ nên các bé chưa thể tự phân biệt được các đồ vật có màu sắc xanh và đỏ. Nếu con bạn đã bắt đầu chán chơi các đồ chơi có sọc thì lúc này các mẹ có thể thử cho bé chơi các đồ chơi có sọc nhỏ hơn.

Điều đầu tiên là giúp bé quan sát để ý các thứ xung quanh chúng

Bảng chữ cái gần giường cũng là giáo cụ vô cùng cần thiết cho bé. Đặc biệt, khi chọn bảng chữ cái, các mẹ nên chọn các bảng chữ cái được in màu đỏ, chữ to và rõ ràng. Các bé được tập làm quen với bảng chữ cái từ thuở bé đến khi lớn sẽ có nhiều lợi thế trong việc học tập hơn các trẻ khác.

Thứ 2: Phát triển thính giác cho trẻ

Âm nhạc được xem là yếu tố rất quan trọng trong phương pháp giáo dục montessori từ sớm cho trẻ sơ sinh giai đoạn từ 0 – 3 tháng tuổi. Cha mẹ hãy bật cho trẻ nghe các bản nhạc êm dịu phù hợp với trẻ nhỏ mỗi ngày. Mỗi lần nên cho các bé nghe từ 15 – 30 phút. Nên cho trẻ nghe với âm lượng vừa phải để tránh việc ảnh hưởng đến màng nhĩ của trẻ.

Giới thiệu cho con tiếp xúc với các đồ vật hay các bộ phận trên cơ thể trẻ

Điều quan trọng nhất chính là cha mẹ nên tranh thủ những lúc rảnh rỗi để nói chuyện với bé và giới thiệu cho con tiếp xúc với các đồ vật hay các bộ phận trên cơ thể trẻ trong các hoạt động hằng ngày của bé. Điều này thoạt nghe thì có vẻ rất bình thường nhưng chúng lại rất quan trọng bởi chúng sẽ lưu dấu vết trong trí não của trẻ, từ đó kích thích hoạt động của thính giác ở trẻ tốt hơn.

Thứ 3: Phát triển xúc giác cho trẻ

Để phát triển xúc giác thì bài học đầu tiên chính là việc cho bé bú sữa mẹ. Ở lần đầu tiên thường trẻ sẽ không thể xác định được vị trí của vú mẹ và rất khó để đưa chúng vào miệng một cách chính xác. Nhưng dần dần, các em bé sẽ tự điều chỉnh được. Các mẹ nên chạm núm vú của mình vào các vị trí khác nhau trên khuôn mặt bé như môi, miệng,… trẻ sẽ biết được cảm giác khi liếm hoặc cắn những thứ này.

Để phát triển xúc giác thì bài học đầu tiên chính là việc cho bé bú sữa mẹ

Trẻ sinh ra sẽ có phản xạ tự nắm lấy mọi thứ ngay lập tức, để duy trì phản xạ này theo thời gian, các mẹ hãy giúp bé thực hành phản xạ thường xuyên hơn.

Thứ 4: Phát triển vị giác cho trẻ

Các mẹ có thể áp dụng cách dùng một chiếc khăn và nhúng chúng vào các vị chua, mặn hay ngọt để kích thích vị giác cho các bé.

Thứ 5: Phát triển khứu giác cho trẻ

Hãy cho con bạn tiếp xúc với các mùi thơm của hương hoa, khi các bé tiếp xúc với mùi thơm ấy trẻ sẽ có xu hướng quay nhìn về phía có mùi thơm. Trẻ càng tiếp xúc với nhiều mùi hương khác nhau thì khứu giác của bé sẽ càng phát triển tốt hơn.

Kết quả mà phương pháp giáo dục montessori mang lại cho các bé chính là khả năng tự lập, ham học hỏi, giàu nghị lực, yêu quý mọi người xung quanh cũng như giữ gìn môi trường sống. Con bạn sẽ trở nên hoạt bát, biết quan tâm, yêu thương và sẻ chia với mọi người cũng như có thể tự chăm sóc bản thân. Đặc biệt, ưu điểm mà to lớn mà phương pháp này mang lại là trẻ sẽ luôn muốn tìm tòi, học hỏi những điều mới lạ với khả năng nhớ và tiếp thu kiến thức cực nhanh.