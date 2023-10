Chế độ ăn uống có vai trò rất lớn trong quá trình tổng hợp huyết sắc tố của trẻ. Do đó mẹ cần đặc biệt lưu ý những vấn đề này. Dưới đây là các loại thực phẩm nên có trong thực đơn cho bé bị thiếu máu :

Gan động vật: Thực phẩm này chứa hàm lượng sắt rất cao. Cụ thể 100g gan lợn chứa tới 12mg sắt; 100g gan bò chứa 6,5mg sắt,... Do đó khi trẻ bị thiếu máu mẹ nên tăng cường bổ sung gan động vật vào thực đơn hàng ngày.

Thịt đỏ: Thịt bò, heo, cừu là loại thịt đỏ có nguồn sắt vô cùng phong phú nên rất thích hợp trong thực đơn cho trẻ thiếu máu. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng 100g thịt bò có thể cung cấp tới 3,1 mg đáp ứng gần 21% lượng sắt của cơ thể.

Hải sản: Cũng là nguồn cung cấp sắt và vitamin cần thiết cho trẻ bị thiếu máu. Mẹ có thể cho con sử dụng tôm, cua, mực, cá để tăng cường lượng máu cho cơ thể.

Thịt gà: Dù không nhiều sắt như thịt đỏ nhưng thịt gà vẫn là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng cho trẻ thiếu máu. Theo các chuyên gia 100g ức gà có thể cung cấp khoảng 0,7mg sắt.

Trứng: Được xem là thực phẩm vàng, giàu dinh dưỡng trứng là nguồn cung cấp protein và sắt rất dồi dào. Cứ 100g lòng đỏ trứng sẽ chứa tới 2,7mg sắt nên đặc biệt tốt cho trẻ thiếu máu.

Socola đen: Không chỉ sở hữu hương vị thơm ngon, Socola đen còn chứa rất nhiều sắt. Ngoài ra với hàm lượng chất xơ, kẽm và kali dồi dào đây là nguồn thực phẩm rất tốt cho trẻ.

Rau xanh: Các loại rau như bina, cải xoăn, súp lơ xanh có chứa rất nhiều sắt. Vì vậy đây là nhóm thực phẩm không thể thiếu trong thực đơn cho trẻ thiếu máu.

Hoa quả: Nói đến thực phẩm giàu sắt người ta không thể không nhắc đến các dưa hấu, dâu tây, đu đu, chuối, mận,... Đây đều là những loại quả giàu chất dinh dưỡng, tốt cho trẻ nhỏ nhất là trẻ bị thiếu máu.

Hoa quả cũng chứa một lượng sắt lớn cho cơ thể bé

Thiết kế thực đơn cho trẻ thiếu máu

Tùy vào từng độ tuổi và tình trạng sức khỏe của các bé mà mẹ có thể xây dựng các loại thực đơn khác nhau. Dưới đây là 3 thực đơn phổ biến nhất.

Thực đơn cho trẻ bị thiếu máu dinh dưỡng từ 7-9 tháng tuổi

6h: Mẹ nên cho con bú sữa mẹ tất cả các ngày trong tuần

8h: Vào thứ 2, thứ 4 mẹ cho dùng bột trứng; thứ 3, thứ 5 dùng bột bầu dục; thứ 6, chủ nhật dùng bột gan; thứ 7 dùng bột thịt bò.

10h: Thứ 2, thứ 4 cho con ăn 1/3 đến 1/2 quả chuối tiêu; thứ 3, thứ 5 dùng 100g đu đủ; thứ 6, chủ nhật dùng 1 quả hồng xiêm, thứ 7 dùng 100g xoài.

11h: Cho con bú mẹ tất cả các ngày.

14h: Thứ 2, thứ 4 dùng bột tim; thứ 3, thứ 5 dùng bột thịt bò; thứ 6, chủ nhật dùng bột cá quả; thứ 7 dùng bột tôm.

16h: Thứ 2, thứ 4 cho con uống nước cam; thứ 3, thứ 5 ăn chuối tiêu, thứ 6, chủ nhật dùng đu đủ; thứ 7 uống nước cam.

17h đến sáng hôm sau: Mẹ nên cho con bú mẹ.

Thực đơn cho trẻ từ 10-12 tháng tuổi

6h: Mẹ vẫn cho con bú.

8h: Thứ 2, thứ 4 cho con ăn bột bầu dục; thứ 3, thứ 5 cho con dùng bột thịt gà; thứ 6, chủ nhật cho con dùng bột thịt bò; thứ 7 cho bé dùng bột trứng.

10h: Thứ 2, thứ 4 cho bé ăn 1/2 đến 1 quả chuối; thứ 3, thứ 5 cho bé ăn 200g đu đủ; thứ 6, chủ nhật cho bé ăn 1 quả hồng xiêm; thứ 7 cho bé ăn 200g xoài.

11h: Cho con bú sữa mẹ.

14h: Thứ 2, thứ 4 dùng bột trứng; thứ 3; thứ 5 dùng bột cua; thứ 6, chủ nhật dùng bột tôm; thứ bảy dùng bột gan.

16h: Cho bé uống nước cam kết hợp với bột cá vào thứ 2, thứ 4; bột tim vào thứ 3, thứ 5; bột bầu dục vào thứ 6, chủ nhật; bột thịt nạc vào thứ 7.

19h đến sáng hôm sau: Lại cho bé bú sữa mẹ.

Bổ sung sắt, vitamin B12 cho con đầy đủ mỗi ngày

Thực đơn cho trẻ từ 1-2 tuổi bị thiếu máu

6h: Bú mẹ hoặc dùng sữa ngoài.

8h: Cháo bầu dục thứ 2, thứ 4; cháo thịt thứ 3, thứ 5; cháo bò thứ 6, chủ nhật; cháo trứng thứ 7.

10h: Thứ 2,4, 6, chủ nhật cho trẻ dùng sữa chua; thứ 3, thứ 5 cho trẻ dùng 200g đu đủ, thứ 7 cho trẻ dùng 200g xoài.

11h: Cho trẻ bú hoặc uống sữa ngoài.

14h: Thứ 2, thứ 4 cho bé ăn súp thịt bò với khoai tây; thứ 3, thứ 5 cho bé dùng súp đậu xanh với bí đỏ; thứ 6, chủ nhật ăn cháo tim; thứ 7 ăn cháo cá.

16h: Thứ 2, 4, 6, chủ nhật cho trẻ uống nước cam, các ngày còn lại ăn sữa chua.

18h: Thứ 2, thứ 4 ăn cháo cá; thứ 3, thứ 5 ăn cháo lươn; thứ 6, chủ nhật ăn cháo gan, thứ 7 ăn cháo gà.

21h: Cháo trứng vào thứ 2,4; cháo tôm vào thứ 3,5; cháo bầu dục vào thứ 6, chủ nhật, cháo thịt bò vào thứ 7.

Lưu ý trong thực đơn của trẻ bị thiếu máu

Mẹ nên kết hợp vitamin C với các thực phẩm bổ sung sắt để tăng cường hiệu quả.

Hạn chế dùng thực phẩm giàu sắt với Canxi và Gluten vì sẽ phản tác dụng.

Nên đa dạng thực phẩm và cách làm món cho con.

Bổ sung dinh dưỡng ngay từ khi bé ăn dặm để tránh thiếu hụt nghiêm trọng.

Thực đơn cho trẻ thiếu máu chúng tôi đã tổng hợp chi tiết tại đây. Hy vọng với thông tin này mẹ sẽ biết cách tự xây dựng cho bé một chế độ ăn uống giàu dinh dưỡng.