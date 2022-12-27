Thoát mác "gái quê" ngờ nghệch nhất phim Mẹ Rơm, hotgirl này lại là mẹ một con xinh đẹp, chi tiền khủng sinh con ở Mỹ

Nuôi dạy con 27/12/2022 06:00

Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngờ nghệch, mê trai của Thược, Vũ Ngọc Ánh là một cô nàng cá tính và là bà mẹ tuyệt vời.

Nhìn hình ảnh ngờ nghệch mê trai của cô nàng Thược trong bộ phim Mẹ Rơm đang phát sóng trên kênh VTV1, chắc hẳn khán giả cảm thấy thương cho cô gái ấy. Thế nhưng, ngoài đời thực nữ diễn viên Vũ Ngọc Ánh lại là bà mẹ một con xinh đẹp, có gu ăn mặc cá tính và sang trọng.

Thoát mác 'gái quê' ngờ nghệch nhất phim Mẹ Rơm, hotgirl này lại là mẹ một con xinh đẹp, chi tiền khủng sinh con ở Mỹ - Ảnh 1

Thoát mác 'gái quê' ngờ nghệch nhất phim Mẹ Rơm, hotgirl này lại là mẹ một con xinh đẹp, chi tiền khủng sinh con ở Mỹ - Ảnh 2

Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh “kín cổng cao tường" ở trên màn ảnh, ngoài đời thực, Vũ Ngọc Ánh rất biết cách phối đồ để tôn hết vẻ đẹp hình thể của mình. Dù đã trải qua một lần sinh nở, nhưng bà xã Anh Tài rất biết giữ gìn sắc vóc, cô vẫn sở hữu gương mặt xinh đẹp, làn da mịn màng trắng sáng, đặc biệt vòng eo nhỏ xíu luôn giúp nữ diễn viên chinh phục được mọi thể loại trang phục.

Thoát mác 'gái quê' ngờ nghệch nhất phim Mẹ Rơm, hotgirl này lại là mẹ một con xinh đẹp, chi tiền khủng sinh con ở Mỹ - Ảnh 3

Thoát mác 'gái quê' ngờ nghệch nhất phim Mẹ Rơm, hotgirl này lại là mẹ một con xinh đẹp, chi tiền khủng sinh con ở Mỹ - Ảnh 4

Thoát mác 'gái quê' ngờ nghệch nhất phim Mẹ Rơm, hotgirl này lại là mẹ một con xinh đẹp, chi tiền khủng sinh con ở Mỹ - Ảnh 5

Không những xinh đẹp, Vũ Ngọc Ánh còn là mẹ rất khéo nuôi dạy con cái. Hôm 12/11 vừa qua, cô cùng ông xã – nam diễn viên Anh Tài đã tổ chức sinh nhật mừng con gái Bảo Bối tròn 3 tuổi. Nữ diễn viên chia sẻ: “Năm nay chúng tôi cố gắng tổ chức sinh nhật bù đắp cho con gái vì năm ngoái tôi bị Covid-19. Bé đã có sinh nhật ở lớp lẫn ở nhà và con rất vui vẻ. Ở tuổi lên ba, bé Bảo Bối nói líu lo cả ngày, biết quan sát xung quanh để kể lại cho ba mẹ nghe. Tuy nhiên, con bắt đầu bước vào giai đoạn khủng hoảng tuổi lên ba, có chút ương bướng, biết đòi hỏi theo sở thích cá nhân của mình”.

Thoát mác 'gái quê' ngờ nghệch nhất phim Mẹ Rơm, hotgirl này lại là mẹ một con xinh đẹp, chi tiền khủng sinh con ở Mỹ - Ảnh 6

Thoát mác 'gái quê' ngờ nghệch nhất phim Mẹ Rơm, hotgirl này lại là mẹ một con xinh đẹp, chi tiền khủng sinh con ở Mỹ - Ảnh 7

Từng trải qua một ca sinh nở không mấy dễ dàng khi suốt 7 tiếng đau đẻ ở Mỹ mà vẫn không sinh con được, Vũ Ngọc Ánh bắt buộc phải thực hiện ca mổ bắt con, rồi còn bị sốc thuốc, dị ứng thuốc gây tê,… cộng với chi phí đi sinh đắt đỏ ở xứ sở cờ hoa, ai cũng nghĩ bà mẹ này chắc hẳn phải cưng chiều con lắm. Thế nhưng, vợ chồng Vũ Ngọc Ánh – Anh Tài lại quan niệm cần uốn nắn con từ tấm bé, từ những việc nhỏ nhất. Bảo Bối biết chào hỏi khi gặp người lớn, làm sai biết xin lỗi, nhận quà từ người khác phải biết cảm ơn… “Giai đoạn này rất quan trọng để hình thành nhân cách của con nên chúng tôi theo sát bé Bảo Bối mọi lúc, mọi nơi”, nữ diễn viên bày tỏ.

Thoát mác 'gái quê' ngờ nghệch nhất phim Mẹ Rơm, hotgirl này lại là mẹ một con xinh đẹp, chi tiền khủng sinh con ở Mỹ - Ảnh 8

Thoát mác 'gái quê' ngờ nghệch nhất phim Mẹ Rơm, hotgirl này lại là mẹ một con xinh đẹp, chi tiền khủng sinh con ở Mỹ - Ảnh 9

Không chỉ có thể, Bảo Bối còn được mẹ rèn cho thói quen dậy sớm để đi học. Cô bé thuộc nhiều bài hát và rất hay hát múa cho ba mẹ xem. Và tất nhiên, ở độ tuổi khủng hoảng tuổi lên 3, Vũ Ngọc Ánh cho biết con gái cô cũng thường xuyên thể hiện sự yêu ghét rõ ràng, và muốn gì mà không được đáp ứng thì cũng biết phản ứng lại. Song, khi đó thay vì la mắng hay cấm đoán ép buộc con thì bà xã Anh Tài sẽ kiên nhẫn giải thích để con hiểu mà chấp nhận nghe theo lời ba mẹ.

Thoát mác 'gái quê' ngờ nghệch nhất phim Mẹ Rơm, hotgirl này lại là mẹ một con xinh đẹp, chi tiền khủng sinh con ở Mỹ - Ảnh 10

Thoát mác 'gái quê' ngờ nghệch nhất phim Mẹ Rơm, hotgirl này lại là mẹ một con xinh đẹp, chi tiền khủng sinh con ở Mỹ - Ảnh 11

“Hai vợ chồng tôi chỉ mong con lúc nào cũng vui vẻ, khỏe mạnh, biết nghe lời ba mẹ, là em bé hạnh phúc và ngoan ngoãn. Chúng tôi không kỳ vọng con phải xuất chúng hơn người', Vũ Ngọc Ánh nói. Do đó, mỗi lần phải đi quay phim xa, Vũ Ngọc Ánh đều tranh thủ thời gian gọi điện video để nói chuyện với con. Xong việc là bà mẹ này vội vã về nhà ngay với con và dành trọn thời gian nghỉ của mình để chơi cùng con hay đưa con đi chơi.

Thoát mác 'gái quê' ngờ nghệch nhất phim Mẹ Rơm, hotgirl này lại là mẹ một con xinh đẹp, chi tiền khủng sinh con ở Mỹ - Ảnh 12

Thoát mác 'gái quê' ngờ nghệch nhất phim Mẹ Rơm, hotgirl này lại là mẹ một con xinh đẹp, chi tiền khủng sinh con ở Mỹ - Ảnh 13

"Con là điều tuyệt vời nhất từng xuất hiện trong cuộc đời của mẹ! Từ ngày có con mẹ trưởng thành hơn, trách nhiệm hơn, quan tâm và biết lo lắng cho người bên cạnh nhiều hơn! Mẹ mong con lúc nào cũng thật khỏe mạnh, mau ăn chóng lớn, biết nghe lời ông bà để ba mẹ yên tâm đi làm con nhé! Ba mẹ yêu con thật nhiều”, Vũ Ngọc Ánh gửi lời nhắn nhủ đến con gái yêu.

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