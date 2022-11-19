Thấy bộ phim con đang xem, bà mẹ tá hoả tìm kiếm sự giúp đỡ của cư dân mạng, lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh phải hết sức cẩn thận chọn lọc nội dung cho con mình

Đây là thời đại mà trẻ em được tiếp xúc với công nghệ từ khi còn nhỏ, nếu các bậc phụ huynh không giám sát nội dung của con một cách kỹ càng, thì có thể dễ xảy ra tình trạng con tò mò mà đi xem những bộ phim không phù hợp lứa tuổi. Ví dụ như câu chuyện sau đây.

Bà A kể rằng: “Tôi thực sự rất tức giận và tâm trạng hiện giờ rất khó chịu. Vào một ngày , khoảng 11 giờ đêm, tôi định đi ngủ và trước khi đi ngủ tôi đã vào phòng con xem nó đã ngủ chưa. Tôi đã mở hé cửa phòng ra thì nghe thấy được tiếng động lạ phát ra từ đâu đó…"

Gần đây, trên một trang mạng xã hội, một bà mẹ A đã đăng tải bài viết về nỗi băn khoăn về cô con gái đang học lớp 6 của mình.

Bà A tiếp tục kể rằng "Thấy con mình vẫn chưa ngủ và mắt đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, tôi đã hỏi con 'Con chưa ngủ hả?'. Khi nghe thấy giọng tôi, con gái tôi đã giật mình ngạc nhiên quay đầu lại nhìn tôi và nhanh chóng giấu đi điện thoại của mình ”.

Ảnh minh họa: Internet

Thấy biểu hiện lạ của con, bà A lập tức chất vấn đứa trẻ.

Cô con gái giải thích rằng: "Con đã xem một đoạn video trên YouTube mà thôi" nhưng bà A không tin. Bà A phải dùng đến những lời đe dọa để con giao nộp điện thoại: "Mẹ sẽ đập bể điện thoại của con ngay lập tức đấy". Bà A đã cưỡng chế cướp được chiếc điện thoại về tay và kiểm tra ngay con mình đang xem cái gì.

Ảnh minh họa: Internet

Phim đứa con đang xem chính là phim khiêu dâm.

Bà A nói rằng: “Tôi thực sự rất tức giận, trong khoảnh khắc đó tôi thấy con mình kinh tởm đến mức tôi mắng nó đến rạng sáng mà không ngủ nghê gì. Tôi không thể nhìn mặt con vào buổi sáng, đầu óc tôi loạn cả lên và không thể suy nghĩ nhiều về điều đó. Tôi rất sốc và thực sự không biết phải làm thế nào".

Ảnh minh họa: Internet

Bà A lại càng tức giận hơn vì thái độ của chồng. Người bà A đang bị bao trùm trong sự bàng hoàng và lo lắng, cho nên là bà đã tâm sự với chồng rằng 'Con gái anh xem phim khiêu dâm đấy', nhưng người chồng lại lờ nó đi như thể đó không phải là chuyện gì to tát.

Bà A nổi trận lôi đình trước thái độ của chồng, bà xin lời khuyên từ cư dân mạng: "Tôi cảm thấy mình bị phản bội khi đứa con gái mình lại đi xem phim đó, nó chỉ mới lớp 6 thôi, tôi thật sự không biết phải làm gì. Con tan học nhưng tôi lại không muốn nhìn mặt con, vì vậy tôi thậm chí không thể nấu bữa tối. Tôi phải làm sao bây giờ?”

Ảnh minh họa: Internet

Hầu hết cư dân mạng sau khi xem câu chuyện đều đồng ý rằng sẽ không tốt về mặt tinh thần nếu tiếp xúc với văn hóa phẩm khiêu dâm ở độ tuổi còn nhỏ.

Tuy nhiên, cũng có các ý kiến liên quan đến cách ứng xử của mẹ.

Một số người nói rằng "Việc mắng một đứa trẻ vì xem nội dung khiêu dâm có thể khiến đứa trẻ nhận thức sai lệch về tình dục".

Ảnh minh họa: Internet

Trong khi những người khác lại cho rằng bà A không có làm gì sai "Cha mẹ thấy con như vậy thì tức giận là lẽ đương nhiên."

Theo Insight