Sự khác biệt to lớn của các bé có ngủ trưa và không ngủ trưa các bậc bố mẹ nên biết

Không chỉ là giấc ngủ buổi tối mà ngủ trưa cũng rất quan trọng với các trẻ. Các bậc phụ huynh đừng quên tập cho bé thói quen ngủ trưa từ sớm nhé.
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Tại sao ngủ trưa lại quan trọng với trẻ?
Khi trẻ lớn lên và phát triển, giấc ngủ trưa giúp cho cơ thể và tâm trí trẻ có đủ thời gian để nghỉ ngơi và nạp năng lượng sau những giờ vận động liên tục. Thêm vào đó, nếu trẻ quá mệt mỏi, trẻ sẽ khó ngủ hơn vào ban đêm. Ngoài ra giấc ngủ trưa còn có các lợi ích khác cho trẻ, như:
- Giấc ngủ trưa giúp trẻ em học tập tốt hơn: Một nghiên cứu về trẻ em mẫu giáo cho thấy rằng, ngủ trưa giúp trẻ chơi trò chơi trí nhớ tốt hơn. Những người nhận được lợi ích lớn nhất từ giấc ngủ trưa là những người có thói quen ngủ trưa mỗi ngày.
- Giấc ngủ trưa giúp trẻ khỏe mạnh: Nghiên cứu cho thấy rằng, trẻ em ngủ không đủ giấc hoặc ngủ không đều độ có xu hướng mắc bệnh béo phì cao hơn. Một phần lý do có thể liên quan đến cách trẻ ăn khi cảm thấy mệt mỏi.
Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, trẻ em có xu hướng ăn nhiều hơn khi chúng không ngủ đủ. Trẻ cũng có xu hướng chọn thực phẩm không tốt cho sức khỏe. Thêm vào đó, khi trẻ mệt mỏi, chúng sẽ không có nhiều năng lượng để hoạt động và tập thể dục đầy đủ, một phần quan trọng khác để có một cơ thể khỏe mạnh.
- Ngủ nhiều hơn, tâm trạng tốt: Những ngày không ngủ trưa có thể khiến trẻ có những cơn giận dữ và nước mắt và khoa học đã chứng minh điều đó, một nghiên cứu cho thấy những đứa trẻ 2 tuổi bỏ qua giấc ngủ trưa sẽ kém vui vẻ hơn, lo lắng hơn và có phản ứng tồi tệ hơn với những sự kiện khó chịu.
Sự khác nhau giữa các bé ngủ trưa và không ngủ chưa là gì?
1. Sự khác biệt trong các vấn đề về thị lực
Đây là một tác động mà hầu hết các bậc cha mẹ không mong đợi. Các bậc phụ huynh thường cho rằng chính những sản phẩm điện tử có ảnh hưởng đến thị lực của trẻ. Tuy nhiên, không thể không kể đến tác động của giấc ngủ trưa đối với thị giác của trẻ.
Như chúng ta đã biết, mắt cần được nghỉ ngơi, nếu không rất dễ xảy ra hiện tượng cận thị giả. Đối với mắt, những người nhìn xa và tập thể dục ngoài trời để đỡ mỏi mắt cũng chưa thực sự được nghỉ ngơi, chỉ khi ngừng sử dụng mắt mới được nghỉ ngơi đầy đủ. Vì vậy, ngủ trưa là một trong những cách để mắt được nghỉ ngơi, bồi bổ và phục hồi cơ mắt.
2. Sự khác biệt về khả năng phát triển chiều cao
Từ 12 giờ đến 15 giờ mỗi ngày chính là chu kì ngủ thứ 2. Đảm bảo được thời gian ngủ đủ giấc chính là điều kiện quan trọng để trẻ phát triển toàn diện. Trẻ ngủ trưa đầy đủ từ lúc còn bé sẽ phát triển chiều cao tốt hơn khi lớn lên so với bạn cùng lứa.
Trong quá trình ngủ trưa, cơ thể người cũng tiết ra nhiều hormone tăng trưởng. Một giấc ngủ ngắn có thể thúc đẩy rất nhiều cho việc phát triển của trẻ, khiến chúng cao lớn hơn.
Tuy nhiên, không ngủ trưa có khả năng cản trở quá trình tiết hormone tăng trưởng, khiến trẻ không đủ chiều cao.
Giấc ngủ có vai trò quan trọng và là một phần không thể thiếu quyết định đến sự sống của một con người. Người lớn nên ngủ ít nhất 7-9 giờ mỗi ngày để cơ thể phục hồi và phát triển khỏe mạnh trong khi trẻ em còn cần nhiều hơn thế. Một giấc ngủ trưa phù hợp là một cách tuyệt vời để duy trì thể trạng, cảm xúc tích cực và sự tập trung.
3. Sự khác biệt về tốc độ hoạt động của não
Tất cả chúng ta đều biết rằng nếu chúng ta nghỉ ngơi một chút vào buổi trưa, chúng ta sẽ cảm thấy sảng khoái cả buổi chiều và tốc độ làm việc của não bộ sẽ tốt hơn. Và nếu chúng ta không nghỉ ngơi vào buổi trưa, chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng vào buổi chiều. Trẻ em cũng vậy, nếu không ngủ trưa, đến chiều, bé dễ cảm thấy buồn ngủ, khó tiếp thu bài giảng.