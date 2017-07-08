Sai lầm thường gặp của mẹ khi pha sữa cho con

Dù là với bình sữa lần đầu sử dụng hay đã sử dụng lâu, mẹ cũng nên vệ sinh cẩn thận để giữ vệ sinh cho con. Mẹ nên ngâm bình sữa vào nước sôi khoảng 5 phút rồi hãy pha sữa cho con. Nếu bỏ qua việc vệ sinh này thì sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của con, con dễ mắc bệnh hơn.

Nhiều mẹ không quá chú trọng đến việc pha sữa cho con. Nhưng kì thực, đây lại là việc quan trọng đảm bảo sức khỏe cho con. Dù pha sữa có thể xem là đơn giản nhưng mẹ vẫn thường mắc những sai lầm không hay. Chính những sai lầm này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

Nắp hộp sữa là nơi hay dễ bị dơ và dễ sinh vi khuẩn. Những vi khuẩn này có thể ảnh hưởng tới sữa và khiến hệ tiêu hóa của con gặp vấn đề. Vì vậy, mẹ cần để làm sạch hộp đựng sữa. Khi lấy sữa, mẹ nên sử sụng thìa đã được vệ sinh sạch sẽ.

Cho con uống sữa đã pha quá lâu

Nhiều bà mẹ vì muốn nhanh gọn và tiết kiệm thời gian mà pha sẵn sữa và dùng khi con cần. Nhưng sữa chỉ nên sử dụng khi được bảo quản bình thường sau khoảng 1 giờ. Sau khoảng thời gian đó thì mẹ không nên để con uống nữa. Vì khi đó, sữa sẽ dễ bị biến thể, có thể ảnh hưởng xấu đến trẻ. Nếu nặng, trẻ còn có thể bị ngộ độc, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và hệ tiêu hóa của trẻ. Và với những sữa uống pha sẵn, mẹ cũng chỉ nên bảo quản trong ngăn lạnh khoảng 48 tiếng để đảm bảo sức khỏe cho trẻ.

Đổ nước nóng trực tiếp khi pha sữa

Hệ tiêu hóa của trẻ chưa hoàn thiện nên cần uống sữa ấm, hơn là sữa nóng. Vì vậy, để không ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa của trẻ, nên pha sữa bằng nước ấm, thay vì nước sôi. Mẹ hãy rót nước nóng ra ngoài, để nguội một chốc rồi pha sữa cho con.

Dù việc pha sữa cho con khá đơn giản nhưng mẹ nên cẩn thận để tránh ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của con. Mất thêm vài phút, chịu khó một chút nhưng sẽ đảm bảo sức khỏe cho con sau này. Nuôi con là một quá trình dài, hãy kiên nhẫn để con có thể phát triển hoàn thiện mẹ nhé!