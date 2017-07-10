Sai lầm của mẹ Việt khi dạy con về tiền

Sẽ rất cần thiết để con hiểu về ý nghĩa của tiền bạc cũng như biết tiêu tiền thế nào cho đúng đắn. Nhưng không ít cha mẹ lại mắc những sai lầm khi dạy con về tiền mà không hề hay biết…

Dạy con về tiền bạc là một điều cần thiết mà cha mẹ nào cũng đừng nên chủ quan mà bỏ qua. Đây sẽ bài học cần thiết để con hiểu về ý nghĩa của tiền bạc cũng như biết tiêu tiền thế nào cho đúng đắn. Nhưng không ít cha mẹ lại mắc những sai lầm khi dạy con về tiền mà không hề hay biết… Dạy trẻ về tiền bạc quá trễ

Cha mẹ thường có suy nghĩ rằng con còn quá nhỏ để biết về tiền bạc. Con chưa thể kiếm ra tiền và cũng không cần phải biết cách tiêu tiền. Nhưng đây lại là suy nghĩ chưa đúng. Trẻ dù chưa thể tham gia vàot? việc tài chính của gia đình nhưng trẻ vẫn có thể học được cách tiêu tiền từ những người xung quanh. Trẻ lại rất hay bị ảnh hưởng bởi cha mẹ. Đừng vì quá chủ quan mà thể hiện những điều không hay về việc tiêu xài tiền trước mặt con. Hãy dạy con về tiền ngay từ nhỏ để đảm bảo về nhận thức và cho con những kiến trức, kỹ năng cơ bản về tiền. Hay nói “không” với trẻ Nhiều cha mẹ vì sợ con đua đòi mà hay nói “không” với trẻ khi trẻ muốn mua một món đồ gì đó. Nhưng đây lại không phải là một cách dạy con hay. Nếu trẻ muốn một thứ gì đó, hãy cho con một mục tiêu phải đạt để có được thứ con muốn. Rồi từ đó cha mẹ có thể dạy con cách tiết kiệm tiền, làm sao để có được tiền để mua đồ con thích. Chính cách dạy này sẽ hình thành cách tiết kiệm, cũng như phải làm sao để có được thứ con muốn bằng chính tiền con có.

Nói dối khi trẻ muốn một thứ gì đó Nhiều cha mẹ thường trả lời đòi hỏi mua đồ của con bằng những lời nói dối như: “Mẹ không có tiền” hay “Nhà mình làm gì có tiền” để trẻ thôi mè nheo. Nhưng nếu trẻ dần trưởng thành và biết đây rõ ràng là những lời nói dối của ba mẹ thì thế nào? Khi không thể mua một món đồ gì cho trẻ, mẹ nên giải thích rõ cho trẻ lý do. Thứ đó không cần thiết thế nào? Nếu trẻ không mua thứ này, sẽ có thể tiết kiệm tiền để mua thứ khác cần thiết hơn. Cha mẹ phải có sự thống nhất Khi không cho phép trẻ mua cái gì, cả cha và mẹ đều phải đồng lòng, đừng mâu thuẫn người cho người không. Cha mẹ cũng nên bàn với nhau trước cái nào nên cho phép con mua, cái nào không. Hay cũng nên cùng quyết định xem mỗi tháng nên cho con bao nhiêu tiền tiêu vặt, làm thế nào để trẻ tiết kiệm… Đừng quá lạm dụng việc trả tiền cho trẻ làm việc nhà Nhiều cha mẹ nghĩ rằng có thể dạy con việc tiêu tiền bằng cách trả tiền khi con làm việc này. Dù rằng điều này cũng có phần đúng khi dạy con về giá trị của đồng tiền. Nhưng đừng quá lạm dụng việc này, khiến con quá chú tâm vào tiền bạc mà quên đi nghĩa vụ giúp cha mẹ việc nhà.

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