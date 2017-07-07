Sai lầm của mẹ khiến con chậm tăng cân

Nếu mẹ để trẻ tắm ngay sau khi ăn sẽ làm ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của trẻ. Từ đây mà trẻ dễ bị ói mửa, khó tiêu, táo bón… Vì vậy, để đảm bảo cho quá trình tiêu hóa thuận lợi, trẻ hấp thu đủ chất dinh dưỡng , mẹ nên tắm cho con sau khi ăn khoảng 1 đến 2 giờ.

Nuôi con luôn là một quá trình gian nan. Mẹ nào cũng sẽ không khỏi lo lắng nếu con không thể phát triển như bạn cùng lứa. Và nhiều bà mẹ mắc những sai lầm không ngờ khiến con chậm tăng cân. Hãy cùng xem những lỗi sai thường gặp này để cùng khắc phục, giúp con khỏe mạnh hơn nhé!

Khi nấu cháo cho trẻ ăn, mẹ có thể cho thêm nhiều loại thực phẩm để khiến bữa ăn của trẻ thêm dồi dào dinh dưỡng. Nhưng đừng trộn thêm loại nước khác như nước ép trái cây để trẻ dễ uống. Nếu làm thế này sẽ khiến tiêu hóa của trẻ gặp vấn đề, dễ bị tiêu chảy, khó hấp thụ chất từ sữa.

Nếu con khó tăng cân, mẹ nên tìm hay xin ý kiến bác sĩ về các loại sữa tăng cân để cung cấp giúp trẻ nhiều dưỡng chất, để trẻ phát triển hoàn thiện hơn.

Không lạm dụng khoai tây, cà rốt và nước hầm xương

Khoai tây và cà rốt chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sự phát triển của trẻ. Nhưng mẹ vẫn nên nhớ rằng vẫn có nhiều rau củ cung cấp các chất cần thiết khác. Vì vậy, mẹ nên phong phú bữa ăn cho trẻ bằng cách chọn nhiều loại rau, củ khác nhau. Việc đa dạng bữa ăn thế này vừa bổ sung đầy đủ chất cho trẻ, vừa kích thích sự thèm ăn ở trẻ.

Và mẹ cũng đừng giữ quan niệm nước hầm xương chứa chất xương nhiều dinh dưỡng cho trẻ. Thật ra, khi hầm xương thì chất xương chỉ nằm trong xác xương chứ, nước canh chỉ có nhiều mỡ và vị ngọt. Do đó, đừng chỉ cho trẻ uống nước hầm xương, cần bổ sung nhiều thịt cá hơn để đủ chất cho trẻ.

Không cho con ăn đúng giờ giấc

Mẹ đừng để đến khi con khóc đòi ăn rồi mới cho trẻ ăn. Nếu như vậy sẽ dễ ảnh hưởng đến bao tử của con. Và cũng đừng để con ăn khi con vẫn còn no, như thế sẽ tạo cảm giác chán ăn ở trẻ. Thay vào đó, mẹ nên giúp trẻ có giờ giấc ăn uống rõ ràng để hệ tiêu hóa phát triển tốt, cũng hấp thu đủ chất dinh dưỡng.

Và mẹ đừng để trê uống nước, sữa hay ăn vặt trước giờ ăn cơm. Vì như vậy hệ tiêu hóa của trẻ khó hấp thu chất và trẻ dễ chán ăn hơn do còn no.

Chế độ dinh dưỡng chưa hợp lý

Nhiều mẹ không tìm hiểu về chế độ dinh dưỡng cho con, chỉ để con ăn qua loa theo bữa ăn của gia đình. Nhưng đây lại là lý do khiến trẻ bị thiếu chất. Mẹ nên nhớ, cần bổ sung đủ 4 nhóm dinh dưỡng cho con: tinh bột, đạm, béo và vitamin – khoáng chất

Mẹ nên kiên trì nấu thức ăn tươi cho trẻ ăn, đừng để đồ ăn qua đêm hay hâm đi hâm lại quá nhiều lần.

Và cũng nên chủ yếu để trẻ ăn thức ăn gia đình chế biến. Mẹ đừng chủ quan để trẻ ăn đồ ở ngoài, dễ ảnh hưởng tiêu hóa của trẻ