Phương Trinh Jolie: Nàng dâu đặc biệt nhất, luôn nhận được sự yêu thương vô bờ của 2 người mẹ chồng

Trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân, Phương Trinh mạnh mẽ làm mẹ đơn thân. Sau đó, cô gặp gỡ và kết duyên cùng nam diễn viên Lý Bình. Vào đầu năm 2022, hôn lễ của họ được tổ chức và cô công bố con gái Mia 9 tuổi của mình. Không giống như 1 số gia đình khác, gia đình người đẹp An Giang được nhiều người ngưỡng mộ khi có mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu, bố dượng – con riêng của vợ rất gắn kết. Đặc biệt, mẹ của Lý Bình lại sẵn sàng đón nhận cô con dâu đã qua 1 lần đò và cô cháu gái con riêng của cô con dâu mới.

Từ xưa tới nay, khoảng cách giữa mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu chưa bao giờ là dễ dàng. Việc sống chung với mẹ chồng, đối với nhiều nàng dâu được coi là thử thách. Thế nhưng, Phương Trinh Jolie - nữ ca sĩ và diễn viên đến từ An Giang lại hòa hợp với cả hai người mẹ chồng, được các mẹ hỗ trợ hết mình trong việc chăm sóc con gái Mia.

Cô thân thiết gọi mẹ của chồng cũ là mẹ Thái và mẹ chồng hiện tại là mẹ Mai. Bé Mia cũng có 2 người bà nội, cùng nuôi dạy con nên người. Phương Trinh Jolie là một nàng dâu vô cùng đặc biệt khi có đến 2 người mẹ chồng.

Trinh gọi cả hai đơn giản một tiếng là “mẹ”. Mọi người biết đó Trinh mất mẹ từ khá sớm, nên ở thời điểm hiện tại, việc có đến 2 người mẹ chồng khiến Trinh cảm thấy hạnh phúc và được an ủi rất nhiều. Người ta thường ngại khi nói về những mối quan hệ “cũ”.

Thế nhưng Phương Trinh Jolie và mẹ chồng trước vẫn khăng khít? Bí quyết của chị là gì?

Thật ra thì Trinh không có bí quyết gì cả, kim chỉ nam của Trinh là những điều thật lòng và chân thành sẽ luôn gắn kết mọi người lại với nhau. Và Trinh với mẹ cũng vậy. Mình luôn đối đãi với mẹ bằng tất cả tấm lòng của mình và mẹ cũng thấu hiểu, yêu thương mình như thế.

Thế còn với mẹ anh Lý Bình thì sao ạ? Bà có phản ứng như thế nào khi biết con dâu tương lai có con riêng?

Mẹ mình có chia sẻ về Mia như thế này: “Mẹ đã nghe Bình khen Mia rất ngoan và đáng yêu, mẹ hiểu Bình nên thấy yên tâm. Khi gặp Mia thấy bé ngoan, đáng yêu, thông minh nữa nên mẹ rất vui. Trong một gia đình cách nuôi dạy con của bố và mẹ cũng thường xảy ra vấn đề, mà con riêng thì lại có thêm điều nhạy cảm nên mẹ có dặn Bình phải hiểu và tâm lý trong việc dạy con nhé! May mắn là cho đến nay chúng ta và gia đình nội ruột Mia đều làm tốt việc nuôi dạy bé vì ai cũng yêu thương bé rất nhiều nên luôn đặt việc gì tốt cho bé lên hàng đầu”. Mia và bà nội Mai có nhiều kỷ niệm lắm, 2 bà cháu như những người bạn thân thiết, có thể chia sẻ với nhau rất nhiều thứ, nhờ đó mà Trinh được san sẻ rất nhiều từ bà nội Mai.

Khi nghĩ đến mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, nhiều người cảm thấy e dè. Phương Trinh Jolie lại có đến 2 người mẹ chồng, có bao giờ chị cảm thấy khó xử trong việc đối đãi để các mẹ không ghen tị với nhau?

À hình như là chưa có vấn đề đó. 2 mẹ gắn kết với nhau bởi bé Mia và luôn lấy Mia là cầu nối. Nhờ thế mà 2 mẹ như những người bạn của nhau, cùng nhau chia sẻ và tâm sự.

Vì lý do công việc, Trinh khá bận. 2 mẹ là người ở bên cạnh săn sóc và dạy dỗ Mia thường xuyên nhất. Trong tuần, có ngày con ở với bà nội Thái (mẹ của chồng cũ - PV), có ngày ở với bà nội Mai (mẹ của Lý Bình và là người mẹ chồng hiện tại - PV).

Có tới 2 người mẹ chồng cùng chị nuôi dạy con, có bao giờ Phương Trinh Jolie và các bà nội của Mia bất đồng quan điểm?

Về quan điểm nuôi dạy con cái thì Trinh luôn tin tưởng 2 mẹ vì mẹ đã lớn, kinh nghiệm tính ra phải nhiều hơn mình, nên để không xảy ra bất đồng thì Trinh chọn tin 2 mẹ. Tuy nhiên Trinh vẫn sẽ trao đổi và tâm sự với 2 mẹ để nói về những thay đổi của thời đại, những điều mới mẻ và hiện đại để 2 mẹ cùng theo dõi.

Chị đã học được điều gì trong việc giáo dục con cái từ mẹ chồng?

Vì Trinh là mẹ nên Trinh biết được trọng trách lớn lao của của người mẹ đối với con mình. Bà nội của Mia cũng thế, lúc nào mẹ cũng lo và giáo dụ con cái rất kỹ càng. Mẹ biết cân đối giữa xã hội và gia đình, công việc và tổ ấm. Đó là điều Trinh học hỏi rất nhiều từ mẹ. Trinh luôn tâm niệm để nuôi dạy được các con như mẹ thì phải tạo cho con mình một đôi chân thật vững chắc để con bước đi vững vàng, một đôi cánh để con tự do bay cao bay xa, một mái ấm gia đình đủ đầy và bền chặt để con yên lòng. Chứ mình không tạo ra cho con cái 1 chiếc áo giáp hay là 1 vỏ bọc áp đặt con cái.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!