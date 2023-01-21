Phương Trinh Jolie: Nàng dâu đặc biệt nhất, luôn nhận được sự yêu thương vô bờ của 2 người mẹ chồng

Nuôi dạy con 21/01/2023 07:47

Phương Trinh có mối quan hệ rất tốt với cả mẹ chồng cũ và mẹ chồng mới.

Từ xưa tới nay, khoảng cách giữa mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu chưa bao giờ là dễ dàng. Việc sống chung với mẹ chồng, đối với nhiều nàng dâu được coi là thử thách. Thế nhưng, Phương Trinh Jolie - nữ ca sĩ và diễn viên đến từ An Giang lại hòa hợp với cả hai người mẹ chồng, được các mẹ hỗ trợ hết mình trong việc chăm sóc con gái Mia.

Trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân, Phương Trinh mạnh mẽ làm mẹ đơn thân. Sau đó, cô gặp gỡ và kết duyên cùng nam diễn viên Lý Bình. Vào đầu năm 2022, hôn lễ của họ được tổ chức và cô công bố con gái Mia 9 tuổi của mình. Không giống như 1 số gia đình khác, gia đình người đẹp An Giang được nhiều người ngưỡng mộ khi có mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu, bố dượng – con riêng của vợ rất gắn kết. Đặc biệt, mẹ của Lý Bình lại sẵn sàng đón nhận cô con dâu đã qua 1 lần đò và cô cháu gái con riêng của cô con dâu mới.

Cô thân thiết gọi mẹ của chồng cũ là mẹ Thái và mẹ chồng hiện tại là mẹ Mai. Bé Mia cũng có 2 người bà nội, cùng nuôi dạy con nên người. Phương Trinh Jolie là một nàng dâu vô cùng đặc biệt khi có đến 2 người mẹ chồng.

Phương Trinh Jolie: Nàng dâu đặc biệt nhất, luôn nhận được sự yêu thương vô bờ của 2 người mẹ chồng - Ảnh 1
 

Chị chia sẻ đôi nét về mối quan hệ hiện tại của chị với 2 người mẹ chồng của mình nhé?

Trinh gọi cả hai đơn giản một tiếng là “mẹ”. Mọi người biết đó Trinh mất mẹ từ khá sớm, nên ở thời điểm hiện tại, việc có đến 2 người mẹ chồng khiến Trinh cảm thấy hạnh phúc và được an ủi rất nhiều. Người ta thường ngại khi nói về những mối quan hệ “cũ”.

Thế nhưng Phương Trinh Jolie và mẹ chồng trước vẫn khăng khít? Bí quyết của chị là gì?

Thật ra thì Trinh không có bí quyết gì cả, kim chỉ nam của Trinh là những điều thật lòng và chân thành sẽ luôn gắn kết mọi người lại với nhau. Và Trinh với mẹ cũng vậy. Mình luôn đối đãi với mẹ bằng tất cả tấm lòng của mình và mẹ cũng thấu hiểu, yêu thương mình như thế.

Phương Trinh Jolie: Nàng dâu đặc biệt nhất, luôn nhận được sự yêu thương vô bờ của 2 người mẹ chồng - Ảnh 2
 

Thế còn với mẹ anh Lý Bình thì sao ạ? Bà có phản ứng như thế nào khi biết con dâu tương lai có con riêng?

Mẹ mình có chia sẻ về Mia như thế này: “Mẹ đã nghe Bình khen Mia rất ngoan và đáng yêu, mẹ hiểu Bình nên thấy yên tâm. Khi gặp Mia thấy bé ngoan, đáng yêu, thông minh nữa nên mẹ rất vui. Trong một gia đình cách nuôi dạy con của bố và mẹ cũng thường xảy ra vấn đề, mà con riêng thì lại có thêm điều nhạy cảm nên mẹ có dặn Bình phải hiểu và tâm lý trong việc dạy con nhé! May mắn là cho đến nay chúng ta và gia đình nội ruột Mia đều làm tốt việc nuôi dạy bé vì ai cũng yêu thương bé rất nhiều nên luôn đặt việc gì tốt cho bé lên hàng đầu”. Mia và bà nội Mai có nhiều kỷ niệm lắm, 2 bà cháu như những người bạn thân thiết, có thể chia sẻ với nhau rất nhiều thứ, nhờ đó mà Trinh được san sẻ rất nhiều từ bà nội Mai.

Phương Trinh Jolie: Nàng dâu đặc biệt nhất, luôn nhận được sự yêu thương vô bờ của 2 người mẹ chồng - Ảnh 3
 

Khi nghĩ đến mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, nhiều người cảm thấy e dè. Phương Trinh Jolie lại có đến 2 người mẹ chồng, có bao giờ chị cảm thấy khó xử trong việc đối đãi để các mẹ không ghen tị với nhau?

À hình như là chưa có vấn đề đó. 2 mẹ gắn kết với nhau bởi bé Mia và luôn lấy Mia là cầu nối. Nhờ thế mà 2 mẹ như những người bạn của nhau, cùng nhau chia sẻ và tâm sự.

Vì lý do công việc, Trinh khá bận. 2 mẹ là người ở bên cạnh săn sóc và dạy dỗ Mia thường xuyên nhất. Trong tuần, có ngày con ở với bà nội Thái (mẹ của chồng cũ - PV), có ngày ở với bà nội Mai (mẹ của Lý Bình và là người mẹ chồng hiện tại - PV).

Phương Trinh Jolie: Nàng dâu đặc biệt nhất, luôn nhận được sự yêu thương vô bờ của 2 người mẹ chồng - Ảnh 4
 

Có tới 2 người mẹ chồng cùng chị nuôi dạy con, có bao giờ Phương Trinh Jolie và các bà nội của Mia bất đồng quan điểm?

Về quan điểm nuôi dạy con cái thì Trinh luôn tin tưởng 2 mẹ vì mẹ đã lớn, kinh nghiệm tính ra phải nhiều hơn mình, nên để không xảy ra bất đồng thì Trinh chọn tin 2 mẹ. Tuy nhiên Trinh vẫn sẽ trao đổi và tâm sự với 2 mẹ để nói về những thay đổi của thời đại, những điều mới mẻ và hiện đại để 2 mẹ cùng theo dõi.

Chị đã học được điều gì trong việc giáo dục con cái từ mẹ chồng?

Vì Trinh là mẹ nên Trinh biết được trọng trách lớn lao của của người mẹ đối với con mình. Bà nội của Mia cũng thế, lúc nào mẹ cũng lo và giáo dụ con cái rất kỹ càng. Mẹ biết cân đối giữa xã hội và gia đình, công việc và tổ ấm. Đó là điều Trinh học hỏi rất nhiều từ mẹ. Trinh luôn tâm niệm để nuôi dạy được các con như mẹ thì phải tạo cho con mình một đôi chân thật vững chắc để con bước đi vững vàng, một đôi cánh để con tự do bay cao bay xa, một mái ấm gia đình đủ đầy và bền chặt để con yên lòng. Chứ mình không tạo ra cho con cái 1 chiếc áo giáp hay là 1 vỏ bọc áp đặt con cái.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Trẻ thường nói 3 câu này trên bàn ăn có thể là dấu hiệu không tốt về EQ

Trẻ thường nói 3 câu này trên bàn ăn có thể là dấu hiệu không tốt về EQ

Cha mẹ có thể nhìn vào một số hành vi chưa phù hợp trên bàn ăn của con để điều chỉnh sớm giúp con phát triển toàn diện hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   3 phương châm nuôi dạy con trẻ 3 điểm cần lưu ý để nuôi dạy con 10 cách nuôi dạy con của nữ tỷ phú Kylie Jenner

TIN MỚI NHẤT

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 3 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 4 giờ 27 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 6 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 7 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 8 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?