Phụ nữ mang thai có nên dùng thuốc kháng sinh hay không?

Nuôi dạy con 03/11/2022 06:45

Phụ nữ mang thai là đối tượng tương đối đặc biệt cần lưu ý khi sử dụng thuốc, trong đó đáng chú ý nhất là các thuốc kháng sinh. Vậy việc dùng thuốc tiêm hay uống kháng sinh trong thời gian mang thai có được không?

 

Nếu bác sĩ bắt buộc phải kê đơn dùng kháng sinh khi mang thai để điều trị thì các loại thuốc cụ thể phải được lựa chọn cẩn thận. Một số loại kháng sinh có thể an toàn trong thai kỳ, tuy nhiên số khác lại chống chỉ định cho sản phụ.

Phụ nữ mang thai có nên dùng thuốc kháng sinh hay không? - Ảnh 1
Kháng sinh là loại thuốc được các chuyên gia y tế khuyến cáo chỉ sử dụng dưới chỉ dẫn của các bác sĩ

1. Thuốc kháng sinh là gì?

Thuốc kháng sinh là dược phẩm được phát triển với mục tiêu là chống lại các bệnh nhiễm trùng. Trong số các chất chống vi khuẩn, kháng sinh thường được định nghĩa là bất kỳ tác nhân hóa trị liệu nào có khả năng ức chế hoặc tiêu diệt vi khuẩn (kìm khuẩn hoặc diệt khuẩn).

Phụ nữ mang thai có nên dùng thuốc kháng sinh hay không? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thuốc kháng sinh có tác dụng điều trị vi khuẩn theo hai cách: Diệt khuẩn gây chết tế bào vi khuẩn và kìm khuẩn ngăn chặn sự phát triển và sinh sản của vi khuẩn.

Thuốc kháng sinh có nhiều dạng, từ viên nang, viên nhai, bột pha hỗn dịch lỏng, công thức tiêm tĩnh mạch, kem và thuốc mỡ và chỉ được bán theo đơn của bác sĩ.

2. Những rủi ro khi sử dụng thuốc kháng sinh trong thai kỳ

Theo các chuyên gia y tế trên thế giới, thuốc kháng sinh là thuật ngữ gây sợ hãi cho phụ nữ đang mang thai. Mặc dù cần phải thận trọng, nhưng kháng sinh vẫn là một trong những biện pháp điều trị hiệu quả các bệnh lý nhiễm trùng. Nếu mắc các bệnh lý do vi khuẩn tấn công, bác sĩ sẽ cẩn thận lựa chọn các nhóm kháng sinh dùng cho phụ nữ có thai an toàn.

Phụ nữ mang thai có nên dùng thuốc kháng sinh hay không? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 Một số tác dụng phụ của thuốc kháng sinh đối với thai nhi được ghi nhận:

- Thuốc kháng sinh thuộc họ cyclin không được khuyến khích sử dụng trong 3 tháng đầu và chống chỉ định từ tháng thứ 4 của thai kỳ, do thuốc có thể làm thay đổi màu răng sữa nếu được dùng trong ba tháng cuối của thai kỳ.

- Thuốc kháng sinh thuộc họ aminoglycoside được dành riêng cho một số bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng, nhưng chúng có thể gây độc cho thính giác và thận cho thai nhi.

Tuy nhiên các bác sĩ đều khuyến cáo nếu có thể được thì trong thời gian mang thai 3 tháng đầu, tuyệt đối không nên sử dụng thuốc kháng sinh. Khi bắt buộc phải sử dụng thuốc thì tốt nhất là đến thăm khám tại các cơ sở khám chữa bệnh chuyên khoa. Chỉ có bác sĩ mới có thể cân nhắc giữa lợi ích của sức khỏe người mẹ và mức độ ảnh hưởng đến bào thai để lựa chọn chủng loại thuốc cho phù hợp.

3. Lưu ý khi sử dụng thuốc kháng sinh trong thai kỳ

Phụ nữ mang thai có nên dùng thuốc kháng sinh hay không? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi sử dụng thuốc kháng sinh, phụ nữ mang thai cần tuyệt đối tuân thủ theo chỉ dẫn của thầy thuốc, uống đúng liều lượng và đủ thời gian. Tránh trường hợp tự ý giảm liều hoặc dừng thuốc giữa chừng khiến cho cơ thể dễ tái phát bệnh và tạo ra vi khuẩn kháng thuốc, không chỉ gây khó khăn cho việc điều trị bệnh cho mẹ mà còn làm ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ về sau.

Trẻ thuộc vào 4 tuổi này, bẩm sinh đã nhận lộc trời, khi còn nhỏ thì dễ nuôi ngoan ngoãn, lớn lên có số làm quan to, bố mẹ về già hưởng phúc lộc dài lâu

Trẻ thuộc vào 4 tuổi này, bẩm sinh đã nhận lộc trời, khi còn nhỏ thì dễ nuôi ngoan ngoãn, lớn lên có số làm quan to, bố mẹ về già hưởng phúc lộc dài lâu

Nếu mẹ sinh con thuộc vào 4 con giáp dưới đây thì bé sẽ có vận mệnh đỏ như son, đường công danh sáng lạn làm quan to cả họ được nhờ, thông minh lanh lợi hơn hẳn người khác.

Xem thêm
Từ khóa:   Thuốc kháng sinh mẹ bầu dùng thuốc kháng sinh được không Kiến thức chăm sóc mẹ bầu và thai nhi

TIN MỚI NHẤT

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 2 giờ 29 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 44 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 6 giờ 59 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 44 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 7 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?