Phụ nữ mang thai có nên dùng thuốc kháng sinh hay không?

Thuốc kháng sinh là dược phẩm được phát triển với mục tiêu là chống lại các bệnh nhiễm trùng. Trong số các chất chống vi khuẩn, kháng sinh thường được định nghĩa là bất kỳ tác nhân hóa trị liệu nào có khả năng ức chế hoặc tiêu diệt vi khuẩn (kìm khuẩn hoặc diệt khuẩn).

Nếu bác sĩ bắt buộc phải kê đơn dùng kháng sinh khi mang thai để điều trị thì các loại thuốc cụ thể phải được lựa chọn cẩn thận. Một số loại kháng sinh có thể an toàn trong thai kỳ, tuy nhiên số khác lại chống chỉ định cho sản phụ.

Thuốc kháng sinh có nhiều dạng, từ viên nang, viên nhai, bột pha hỗn dịch lỏng, công thức tiêm tĩnh mạch, kem và thuốc mỡ và chỉ được bán theo đơn của bác sĩ.

Thuốc kháng sinh có tác dụng điều trị vi khuẩn theo hai cách: Diệt khuẩn gây chết tế bào vi khuẩn và kìm khuẩn ngăn chặn sự phát triển và sinh sản của vi khuẩn.

2. Những rủi ro khi sử dụng thuốc kháng sinh trong thai kỳ

Theo các chuyên gia y tế trên thế giới, thuốc kháng sinh là thuật ngữ gây sợ hãi cho phụ nữ đang mang thai. Mặc dù cần phải thận trọng, nhưng kháng sinh vẫn là một trong những biện pháp điều trị hiệu quả các bệnh lý nhiễm trùng. Nếu mắc các bệnh lý do vi khuẩn tấn công, bác sĩ sẽ cẩn thận lựa chọn các nhóm kháng sinh dùng cho phụ nữ có thai an toàn.

Ảnh minh họa: Internet

Một số tác dụng phụ của thuốc kháng sinh đối với thai nhi được ghi nhận:

- Thuốc kháng sinh thuộc họ cyclin không được khuyến khích sử dụng trong 3 tháng đầu và chống chỉ định từ tháng thứ 4 của thai kỳ, do thuốc có thể làm thay đổi màu răng sữa nếu được dùng trong ba tháng cuối của thai kỳ.

- Thuốc kháng sinh thuộc họ aminoglycoside được dành riêng cho một số bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng, nhưng chúng có thể gây độc cho thính giác và thận cho thai nhi.

Tuy nhiên các bác sĩ đều khuyến cáo nếu có thể được thì trong thời gian mang thai 3 tháng đầu, tuyệt đối không nên sử dụng thuốc kháng sinh. Khi bắt buộc phải sử dụng thuốc thì tốt nhất là đến thăm khám tại các cơ sở khám chữa bệnh chuyên khoa. Chỉ có bác sĩ mới có thể cân nhắc giữa lợi ích của sức khỏe người mẹ và mức độ ảnh hưởng đến bào thai để lựa chọn chủng loại thuốc cho phù hợp.

3. Lưu ý khi sử dụng thuốc kháng sinh trong thai kỳ

Ảnh minh họa: Internet

Trong khi sử dụng thuốc kháng sinh, phụ nữ mang thai cần tuyệt đối tuân thủ theo chỉ dẫn của thầy thuốc, uống đúng liều lượng và đủ thời gian. Tránh trường hợp tự ý giảm liều hoặc dừng thuốc giữa chừng khiến cho cơ thể dễ tái phát bệnh và tạo ra vi khuẩn kháng thuốc, không chỉ gây khó khăn cho việc điều trị bệnh cho mẹ mà còn làm ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ về sau.