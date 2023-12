Phim hoạt hình 3D của Vinamilk tạo cơn sốt, bé thêm hào hứng uống sữa

Bằng lòng quả cảm và tinh thần đồng đội, đội Vệ binh SuSu gồm Thủ Lĩnh Jagon, Pháp sư Bella, Hiệp sĩ Dera, Xạ thủ Ponie, Cơ trưởng Fly… từ những em bé bình thường, đã nhanh chóng biến hình thành những chiến binh siêu nhiên với nguồn sức mạnh từ sữa chua uống SuSu.

Khoảnh khắc các thành viên đội vệ binh đồng lòng hô to khẩu hiệu “Đến lúc rồi, SuSu, nạp năng lượng!” được các khán giả nhí vô cùng yêu thích. Chị Cẩm Tú, mẹ của bé Quốc Cường (học sinh trường quốc tế Vinschool) chia sẻ: “Bé thích mê đội vệ binh SuSu dũng mãnh. Thấy con vừa uống sữa vừa xem phim rất hào hứng. Con còn nói muốn được thông minh và tài năng như thủ lĩnh Jagon, tôi rất vui vì con có những “người bạn” thật thú vị để học hỏi. Tôi cũng rất an tâm khi sữa chua uống SuSu cung cấp đầy đủ vitamin giúp con phát triển tinh mắt sáng trí”. Trong khi đó chị Mai Lan, mẹ của bé Thanh Hân đang học lớp 2 tại một trường tiểu học (Quận Đống Đa, Hà Nội) tự hào “khoe”: “Từ ngày bé thần tượng nàng tiên cá Mona xinh đẹp, hát hay trong đội Vệ binh SuSu, tôi thấy con tự giác và chăm uống sữa hơn hẳn. Tôi không còn phải nhắc con tới giờ uống sữa nữa. Nhờ đó tôi cũng an tâm hơn về sự phát triển thể chất của con”

Với kinh nghiệm nhiều năm sáng tạo phim hoạt hình cho trẻ em, đạo diễn Đoàn Trần Anh Tuấn, đồng thời là nhà sáng lập Colory Animation Studio chia sẻ: “Chúng tôi sử dụng công nghệ làm phim 3D hiện đại, sáng tạo nên đội vệ binh có ngoại hình và trang phục đẹp mắt, dũng mãnh cùng siêu năng lực, trở thành những hình mẫu được trẻ em yêu thích, ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, “Vệ binh SuSu và cuộc giải cứu thần kỳ ở Đại tinh Thần thú” còn mang đến bài học hay cho trẻ về lòng dũng cảm, tinh thần đoàn kết, tình bạn”.

Bố mẹ và bé có thể xem lại phim hoạt hình Vệ binh SuSu và cuộc giải cứu thần kỳ ở Đại tinh Thần thú” tại đây.