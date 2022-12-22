Phim hoạt hình 3D của Vinamilk tạo cơn sốt, bé thêm hào hứng uống sữa

Nuôi dạy con 22/12/2022 08:27

Siêu phẩm phim hoạt hình 3D “Vệ binh SuSu và cuộc giải cứu thần kỳ ở Đại tinh Thần thú” vừa lên sóng của Vinamilk đã chiếm trọn tình cảm của các khán giả nhí, với phân cảnh các nhân vật chính được tiếp thêm sức mạnh từ sữa, hoá thân thành Vệ binh SuSu.

Phim hoạt hình 3D của Vinamilk tạo cơn sốt, bé thêm hào hứng uống sữa - Ảnh 1

Để thực hiện phim hoạt hình 3D ứng dụng kỹ thuật và công nghệ làm phim hàng đầu thế giới, âm thanh, hình ảnh và màu sắc sống động với những kỹ xảo hoành tráng, Vinamilk đã hợp tác cùng hãng phim hoạt hình nổi tiếng Colory Animation Studio với kinh phí đầu tư lớn. Ngay khi vừa lên sóng, phim đã thu hút gần 30 triệu lượt xem của các bé và cả các bậc phụ huynh.

 Phim hoạt hình 3D của Vinamilk tạo cơn sốt, bé thêm hào hứng uống sữa - Ảnh 2

Phim kể về chuyến hành trình liên hành tinh của đội Vệ binh SuSu lên đường giải cứu đại tinh Thần thú xinh đẹp đang bị Trùm Hắc Ín Kara tàn phá và bắt giữ toàn bộ thần thú, nhằm biến đại tinh thành “cỗ máy kiếm tiền”, phục vụ cho mục đích xấu xa của chúng. Phim lên đến cao trào khi giữa lúc nguy cấp nhất, tiên cá Mona đã cất lên tiếng hát ngân vang tuyệt đẹp, cùng thần Cá Voi và các thần thú đại dương kịp thời tới chi viện, tiếp thêm sức mạnh cho đội Vệ binh SuSu giành chiến thắng.

Phim hoạt hình 3D của Vinamilk tạo cơn sốt, bé thêm hào hứng uống sữa - Ảnh 3

Bằng lòng quả cảm và tinh thần đồng đội, đội Vệ binh SuSu gồm Thủ Lĩnh Jagon, Pháp sư Bella, Hiệp sĩ Dera, Xạ thủ Ponie, Cơ trưởng Fly… từ những em bé bình thường, đã nhanh chóng biến hình thành những chiến binh siêu nhiên với nguồn sức mạnh từ sữa chua uống SuSu.

Phim hoạt hình 3D của Vinamilk tạo cơn sốt, bé thêm hào hứng uống sữa - Ảnh 4

Khoảnh khắc các thành viên đội vệ binh đồng lòng hô to khẩu hiệu “Đến lúc rồi, SuSu, nạp năng lượng!” được các khán giả nhí vô cùng yêu thích. Chị Cẩm Tú, mẹ của bé Quốc Cường (học sinh trường quốc tế Vinschool) chia sẻ: “Bé thích mê đội vệ binh SuSu dũng mãnh. Thấy con vừa uống sữa vừa xem phim rất hào hứng. Con còn nói muốn được thông minh và tài năng như thủ lĩnh Jagon, tôi rất vui vì con có những “người bạn” thật thú vị để học hỏi. Tôi cũng rất an tâm khi sữa chua uống SuSu cung cấp đầy đủ vitamin giúp con phát triển tinh mắt sáng trí”. Trong khi đó chị Mai Lan, mẹ của bé Thanh Hân đang học lớp 2 tại một trường tiểu học (Quận Đống Đa, Hà Nội) tự hào “khoe”: “Từ ngày bé thần tượng nàng tiên cá Mona xinh đẹp, hát hay trong đội Vệ binh SuSu, tôi thấy con tự giác và chăm uống sữa hơn hẳn. Tôi không còn phải nhắc con tới giờ uống sữa nữa. Nhờ đó tôi cũng an tâm hơn về sự phát triển thể chất của con”

 Phim hoạt hình 3D của Vinamilk tạo cơn sốt, bé thêm hào hứng uống sữa - Ảnh 5

Với kinh nghiệm nhiều năm sáng tạo phim hoạt hình cho trẻ em, đạo diễn Đoàn Trần Anh Tuấn, đồng thời là nhà sáng lập Colory Animation Studio chia sẻ: “Chúng tôi sử dụng công nghệ làm phim 3D hiện đại, sáng tạo nên đội vệ binh có ngoại hình và trang phục đẹp mắt, dũng mãnh cùng siêu năng lực, trở thành những hình mẫu được trẻ em yêu thích, ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, “Vệ binh SuSu và cuộc giải cứu thần kỳ ở Đại tinh Thần thú” còn mang đến bài học hay cho trẻ về lòng dũng cảm, tinh thần đoàn kết, tình bạn”.

Bố mẹ và bé có thể xem lại phim hoạt hình Vệ binh SuSu và cuộc giải cứu thần kỳ ở Đại tinh Thần thú” tại đây.

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