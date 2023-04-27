Đội ngũ tác giả biên soạn SGK Tiếng Anh 11 bộ Cánh Diều là các chuyên gia uy tín trong và ngoài nước

Nuôi dạy con 27/04/2023 13:01

Một trong những lợi thế "cạnh tranh" nổi bật của bộ SGK Cánh Diều đến từ đội ngũ tác giả cực kì uy tín, chuyên nghiệp, có chuyên môn cao. SGK Tiếng Anh 11 bộ Cánh Diều có tham khảo và sử dụng các nguồn học liệu tiên tiến của nước ngoài.

SGK Tiếng Anh 11 bộ Cánh Diều - một trong những đầu sách trong bộ SGK lớp 11 Cánh Diều sẽ được đưa vào sử dụng trong các cơ sở giáo dục trong năm học 2023 - 2024.

Đội ngũ tác giả biên soạn SGK Tiếng Anh 11 bộ Cánh Diều là các chuyên gia uy tín trong và ngoài nước - Ảnh 1

Theo đó, SGK Tiếng Anh 11 - Explore New Worlds bộ Cánh Diều là tiếp nối của bộ sách tiếng Anh cấp THCS Explore English.

Bộ sách có tham khảo và sử dụng các nguồn học liệu tiên tiến của nước ngoài, là sản phẩm chất lượng của tập thể tác giả do TS. Nguyễn Thanh Bình làm Tổng Chủ biên, ThS. Đinh Trần Hạnh Nguyên làm Chủ biên và có sự tham vấn chuyên môn của một số chuyên gia nổi tiếng thế giới về giảng dạy tiếng Anh.

Trong đó, TS. Nguyễn Thanh Bình là Tiến sĩ Giáo dục chuyên ngành Lí luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh tại Đại học Newcastle (Australia), Trưởng Khoa Tiếng Anh, Phó trưởng ban Đề án Ngoại ngữ quốc gia của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM; Chuyên gia giảng dạy Tiếng Anh và đào tạo giáo viên Tiếng Anh; Tác giả có nhiều năm kinh nghiệm trong xây dựng và triển khai chương trình bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh của trường Đại học Sư phạm TP.HCM ở nhiều tỉnh thành phía Nam…

ThS. Đinh Trần Hạnh Nguyên là Thạc sĩ Lí luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh (TESOL) tại Đại học Canberra (Australia), Phó trưởng Khoa Tiếng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM; Tác giả có nhiều năm kinh nghiệm trong xây dựng và triển khai chương trình bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh của trường Đại học Sư phạm TP.HCM ở nhiều tỉnh thành phía Nam; Đồng tác giả một số giáo trình Tiếng Anh tham khảo dành cho cấp THCS và cấp THPT…

Cùng một số tác giả khác như: TS. Phạm Nguyễn Huy Hoàng (Tiến sĩ Giáo dục chuyên ngành Lí luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh tại Đại học Canberra (Australia); Phó trưởng Khoa Tiếng Anh, Trưởng bộ môn Lí luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh thuộc Khoa Tiếng Anh của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM; Tác giả nhiều tài liệu nghiên cứu, tham khảo về phương pháp dạy học tích cực môn Tiếng Anh);

ThS. Lê Nguyễn Như Anh (Thạc sĩ Ngôn ngữ học ứng dụng tại Đại học Curtin (Australia); Giảng viên Khoa Tiếng Anh Trường Đại học Sư phạm TP.HCM; Chuyên gia đào tạo về Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh (TESOL) và Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngoại ngữ; Chuyên gia đào tạo kiểm tra đánh giá ngoại ngữ cho giảng viên đại học và cao đẳng)...

Đội ngũ tác giả biên soạn SGK Tiếng Anh 11 bộ Cánh Diều là các chuyên gia uy tín trong và ngoài nước - Ảnh 2

Với mong muốn hỗ trợ giáo viên tạo cảm hứng học sinh với một bộ sách chất lượng, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) và National Geographic Learning (NGL), một bộ phận của nhà xuất bản Cengage là đối tác độc quyền của Hiệp hội địa lý Hoa Kỳ - National Geographic trong mảng sách dạy và học tiếng Anh (ELT) đã phối hợp biên soạn, hiệu chỉnh và cho ra mắt bộ sách Tiếng Anh 11 - Explore New Worlds đáp ứng yêu cầu của Chương trình môn tiếng Anh thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

Với triết lý “Mang cuộc sống vào bài học - đưa bài học vào cuộc sống”, thế mạnh nổi bật của bộ sách là sử dụng những hình ảnh, nội dung sống động và chân thật từ thế giới thật với mục tiêu giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực ngôn ngữ, các kĩ năng, kiến thức cần thiết khác, giúp các em không chỉ học tiếng Anh để có hiểu biết về thế giới, mà cũng để nhận thức rõ hơn về văn hóa và con người Việt Nam cũng như tại nơi mình sinh sống. Bộ sách đảm bảo đủ 3 tiêu chí: DỄ HỌC - DỄ DẠY - DỄ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ.

Tiếng Anh 11 - Explore New Worlds mang cả thế giới vào lớp học, giới thiệu cho các em sự đa dạng của phong tục, truyền thống và lối sống toàn cầu, qua đó tạo cơ hội cho học sinh chiêm nghiệm về văn hóa, phong tục và truyền thống của Việt Nam với những nền văn hóa khác.

Đặc biệt hơn, phần lớn nội dung của Tiếng Anh 11 - Explore New Worlds, bao gồm cả hình ảnh và video, xuất phát từ nguồn tài nguyên phong phú của National Geographic về thế giới thực. Những câu chuyện về những nhà thám hiểm, những tấm gương có thật sẽ truyền cảm hứng cho học sinh kết nối với cuộc sống của chính mình.

Bên cạnh đó, các địa điểm thực tế được nhắc đến trong sách sẽ giúp học sinh trải nghiệm thế giới và ngôn ngữ thực tế. Điều này giúp học sinh mở rộng hiểu biết về thế giới và con người, trải nghiệm thế giới thông qua các nguồn tài nguyên hấp dẫn, từ đó thúc đẩy giao tiếp hiệu quả.

Ngoài ra, Tiếng Anh 11 - Explore New Worlds chú trọng phát triển cả 4 kỹ năng ngôn ngữ nghe, nói, đọc, viết. Học sinh phát triển kỹ năng tiếp nhận (nghe và đọc hiểu) các văn bản đa dạng như bài báo, bài phỏng vấn, đoạn miêu tả ngắn, mẫu đơn, bảng biểu... đồng thời luyện tập kỹ năng nói trong nhiều tình huống với các chủ đề khác nhau và kỹ năng viết các loại văn bản đa dạng như email, đoạn chỉ dẫn, đoạn văn miêu tả...

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Từ khóa:   giáo dục chăm sóc con nuôi dạy con

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