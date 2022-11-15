Tôi vừa đọc trên báo về thông tin đứa trẻ 7 tuổi vì ham chơi không làm bài tập khiến người mẹ tức giận vô tình đánh mạnh vào đầu con gái rồi bỏ con gái trong phòng. Một lúc sau quay lại thì đứa trẻ đã ngất đi, đưa vào bệnh viện phát hiện xuất huyết não dẫn đến tử vong, không cấp cứu kịp. Nguyên nhân chính là cú đánh sau đầu của mẹ gây nên.

Vì vậy mà các bậc cha mẹ phải lưu ý trong quá trình dạy dỗ con gái việc đánh đập, trách mắng con cái có thể tránh được thì tuyệt đối nên tránh. Đặc biệt không nên đánh con vào các bộ phận sau đây trên cơ thể con trẻ, nếu bất cẩn có thể gây nên tổn thương không lường cho con, nặng nhất có thể dẫn đến tử vong.

Không ít người lớn khi vừa tức giận đã ngay lập tức dùng tay đánh vào đầu con cái. Thực tế hành động này thật sự rất nguy hiểm. Trẻ em vẫn chưa phát triển toàn diện, đồng thời phía sau não là vị trí cực kỳ mỏng manh, dễ bị tổn thương. Ngộ nhỡ trong lúc tức giận với sức của người lớn đánh vào đầu của đứa trẻ rất có khả năng sẽ không kiểm soát được lực tay của mình tạo nên hậu quả nghiêm trọng mà chúng ta không lường trước được. Tình huống xấu nhất có khi sẽ phải trả bằng cả tính mạng của đứa trẻ.

Huyệt Thái Dương

Vị trí này nguy hiểm cỡ nào chúng ta những ai đã từng xem qua các bộ phim truyền hình võ hiệp cũng đã từng nghe qua, đó không hề chỉ là lý thuyết suông. Tại sao phần này lại dễ bị tổn thương như thế? Chủ yếu là vì đó chính là vách mỏng nhất đến não, nếu như người lớn mất kiểm soát mà đánh vào chỗ này rất có khả năng sẽ gây ra chấn động não cho trẻ, tổn thương não ngay từ bên trong mà có khi bạn chẳng hay biết gì cả.

Sau lưng

Rất nhiều bậc cha mẹ quen việc dạy dỗ con cái đặc biệt chọn phần lưng để đánh, có thể còn dùng đến cả roi. Chủ yếu là bởi vì cho rằng nơi này có lớp mỡ dày, đánh vào nhiều nhất cũng chỉ có vài vết hằn, đỏ lên một chút nhưng không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng của trẻ. Thực ra kiến thức này không chính xác.

Tuy rằng đánh vào da thịt sẽ không gây nên tổn thương lớn nhưng ngộ nhỡ lúc nóng giận đánh vào cột sống của đứa trẻ thì sao? Cột sống của trẻ em so với người trưởng thành yếu đuối hơn rất nhiều, nếu gặp phải chấn thương nghiêm trọng thì đứa trẻ có thể vì như vậy mà dẫn đến bại liệt. Vậy nên cha mẹ dù có giận đến đâu cũng đừng đánh những bộ phận này.