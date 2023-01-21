Những lưu ý quan trọng mà cha mẹ nên biết để không gây ảnh hưởng xấu đến quá trình hình thành tính cách của con trẻ

Nhất ngôn nhất hành của cha mẹ, cũng chính là “mở đường tương lai” cho con cái. Vậy nên ngay từ khi trẻ còn nhỏ, mọi hành động, lời nói của cha mẹ đều phải được cân nhắc thấu đáo vì điều này ảnh hưởng rất lớn đến tính cách, cuộc sống của trẻ trong tương lai.

Trong quá trình trưởng thành của con cái, cha mẹ đóng một vai trò quan trọng và không thể xem nhẹ. Giáo dục con trẻ thường không thể tách rời khỏi ngôn hành, tính cách và cách giáo dục của cha mẹ, cha mẹ cũng cần lấy bản thân mình làm tấm gương sáng.

Ba mẹ có nhiệm vụ phải làm gương để cho con noi theo, học hỏi. Hãy học cách cư xử đầy trách nhiệm, khéo léo khi đứng trước mặt chúng. Ngoài ra, tuyệt đối không nên than vãn, phàn nàn quá nhiều về mọi thứ, cũng không nên tranh cãi to tiếng trước mặt con trẻ.

2. Không nên trở thành người áp đặt

Cha mẹ thường có thói quen áp đặt ý chí lên con cái trong việc dạy chúng, cha mẹ luôn nghĩ con cái của mình quá bé bỏng để tự lo cho bản thân, suy nghĩ của chúng trẻ con nên cha mẹ không chấp nhận những ý kiến của con và bản thân họ tự cho rằng mình trải nghiệm nhiều hơn nên có những quyết định sáng suốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Chính vì vậy, họ luôn bắt con phải thế này phải thế kia, không bao giờ lắng nghe ý kiến của con cái, điều này làm cho con cái trở nên không nghe lời và cáu gắt nhưng cha mẹ lại nghĩ chúng hư.

3. Nên giải quyết các mâu thuẫn gia đình trong ôn hòa

Đã bao nhiêu lần chúng ta phải dắt tay bọn trẻ đi qua một cuộc cãi vã? Bố mẹ muốn trẻ có thể trò chuyện một cách tôn trọng đối phương, vậy đâu là cách tốt nhất? Hãy chín chắn trong chính hành động của mình. Hãy đối xử tôn trọng với những người làm hỗ trợ khách hàng, cho dù bố mẹ đang khó chịu điều gì đó. Đừng nóng giận khi người khác ngắt lời bố mẹ. Đây là những hành vi rất nhỏ cho các con thấy cách giải quyết mâu thuẫn.

Ảnh minh họa: Internet

4. Hạn chế nói những từ ngữ xấu, ý nghĩa thô tục

Ảnh minh họa: Internet

Ngay cả khi các con đang nói những từ ngữ không hay, bố mẹ vẫn nên dạy chúng tránh những từ dơ bẩn, mỉa mai hay lên mặt. Hãy để tâm đến cách bố mẹ giao tiếp với con và với mọi người xung quanh. Hãy tránh những từ, cụm từ mà bố mẹ ghét phải nghe nói phát ra từ miệng của con mình.