Những khoảnh khắc nghịch "không thể tả" của cô bé Lisa nhà Hà Hồ

Nuôi dạy con 24/10/2022 14:56

Trông hiền dịu là thế, nhưng thực chất Lisa cũng là một cô bé có máu "quậy ngầm" khiến mẹ Hà không ít lần "hoảng hốt"

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ câu chuyện "dở khóc dở cười" về cô con gái Lisa của mình. Cụ thể, mấy trước vừa mới tạo dáng chuyên nghiệp để quảng cáo vé liveshow cho mẹ nhưng cô bé ngay lập tức đã "quay ngoắt" vẽ linh tinh lên tấm vé khiến mẹ Hà chỉ biết lắc đầu.

Những khoảnh khắc nghịch 'không thể tả' của cô bé Lisa nhà Hà Hồ - Ảnh 1
Trông hiền dịu là thế, nhưng thực chất Lisa cũng là một cô bé có máu "quậy ngầm" khiến mẹ Hà không ít lần "hoảng hốt". Ảnh minh họa

Không dừng lại ở đó, cộng đồng mạng lại được một phen "cười bò" khi tấm ảnh Lisa tưới cây được mẹ Hà tung lên. Theo đó, cô bé đã có một dáng đứng rất "bá đạo" chân trong chân ngoài. Hình ảnh trên đã thu hút sự quan tâm đông đảo của netizen và nhận không ít bình luận tỏ ra hào hứng với khoảnh khắc tinh nghịch của cô bé này.

Những khoảnh khắc nghịch 'không thể tả' của cô bé Lisa nhà Hà Hồ - Ảnh 2
Không dừng lại ở đó, cộng đồng mạng lại được một phen "cười bò" khi tấm ảnh Lisa tưới cây được mẹ Hà tung lên. Ảnh minh họa

Trước đây, cô bé Lisa thường được mọi người nhận xét là dịu dàng, điềm tĩnh nhưng hóa ra cô bé lại nghịch không kém gì cậu em Leon. Mẹ Hà Hồ từng chia sẻ rằng không ít lần "đau đầu" vì những trò nghịch ngợm của Lisa, chẳng hạn có lúc cô bé nô đùa đến xước cả mũi.

Lisa là cô con gái trong cặp song sinh hot nhất showbiz Việt Lisa - Leon. Là "trái ngọt" của cuộc hôn nhân được nhiều người ngưỡng mộ diễn viên Kim Lý - ca sĩ Hồ Ngọc Hà, hai cô cậu bé cũng nhận được sự theo dõi của đông đảo fan hâm mộ. Những hình ảnh về hai cô cậu bé mà ca sĩ Hồ Ngọc Hà đăng tải trên mạng xã hội thu hút nhiều lượt thích, bình luận của netizen.

Những khoảnh khắc nghịch 'không thể tả' của cô bé Lisa nhà Hà Hồ - Ảnh 3
Lisa là cô con gái trong cặp song sinh hot nhất showbiz Việt Lisa - Leon. Ảnh minh họa

 

 

 

 

Hồ Ngọc Hà chia sẻ lý do hai nhóc tỳ Leon - Lisa 'nói nhanh, quậy nhanh', mọi công sức nhờ vào Kim Lý

Hồ Ngọc Hà chia sẻ lý do hai nhóc tỳ Leon - Lisa 'nói nhanh, quậy nhanh', mọi công sức nhờ vào Kim Lý

Trên trang cá nhân của hai nhóc tỳ, Hồ Ngọc Hà đã tiết lộ lý do vì sao cặp song sinh nhà mình nói nhanh, hiểu nhanh và quậy nhanh.

Xem thêm
Từ khóa:   Nuôi con giỏi dạy con ngoan giáo dục con cái Bí quyết chăm sóc con

TIN MỚI NHẤT

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 18 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 2 giờ 7 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?