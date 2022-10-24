Những khoảnh khắc nghịch "không thể tả" của cô bé Lisa nhà Hà Hồ

Trông hiền dịu là thế, nhưng thực chất Lisa cũng là một cô bé có máu "quậy ngầm" khiến mẹ Hà không ít lần "hoảng hốt"

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ câu chuyện "dở khóc dở cười" về cô con gái Lisa của mình. Cụ thể, mấy trước vừa mới tạo dáng chuyên nghiệp để quảng cáo vé liveshow cho mẹ nhưng cô bé ngay lập tức đã "quay ngoắt" vẽ linh tinh lên tấm vé khiến mẹ Hà chỉ biết lắc đầu.

Trông hiền dịu là thế, nhưng thực chất Lisa cũng là một cô bé có máu "quậy ngầm" khiến mẹ Hà không ít lần "hoảng hốt". Ảnh minh họa

Không dừng lại ở đó, cộng đồng mạng lại được một phen "cười bò" khi tấm ảnh Lisa tưới cây được mẹ Hà tung lên. Theo đó, cô bé đã có một dáng đứng rất "bá đạo" chân trong chân ngoài. Hình ảnh trên đã thu hút sự quan tâm đông đảo của netizen và nhận không ít bình luận tỏ ra hào hứng với khoảnh khắc tinh nghịch của cô bé này.

Không dừng lại ở đó, cộng đồng mạng lại được một phen "cười bò" khi tấm ảnh Lisa tưới cây được mẹ Hà tung lên. Ảnh minh họa

Trước đây, cô bé Lisa thường được mọi người nhận xét là dịu dàng, điềm tĩnh nhưng hóa ra cô bé lại nghịch không kém gì cậu em Leon. Mẹ Hà Hồ từng chia sẻ rằng không ít lần "đau đầu" vì những trò nghịch ngợm của Lisa, chẳng hạn có lúc cô bé nô đùa đến xước cả mũi.

Lisa là cô con gái trong cặp song sinh hot nhất showbiz Việt Lisa - Leon. Là "trái ngọt" của cuộc hôn nhân được nhiều người ngưỡng mộ diễn viên Kim Lý - ca sĩ Hồ Ngọc Hà, hai cô cậu bé cũng nhận được sự theo dõi của đông đảo fan hâm mộ. Những hình ảnh về hai cô cậu bé mà ca sĩ Hồ Ngọc Hà đăng tải trên mạng xã hội thu hút nhiều lượt thích, bình luận của netizen.

Lisa là cô con gái trong cặp song sinh hot nhất showbiz Việt Lisa - Leon. Ảnh minh họa

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