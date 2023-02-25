Những điều cha mẹ nên chuẩn bị cho con trước khi xét nghiệm máu!

Nuôi dạy con 25/02/2023 14:00

Dưới đây là một số lời khuyên đã được chuyên gia phê duyệt dành cho các bậc cha mẹ để giúp chuẩn bị cho con cái trước khi làm xét nghiệm máu, nhằm giúp quá trình diễn ra suôn sẻ và bé ít bị căng thẳng nhất có thể.

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Xét nghiệm máu rất đáng sợ, nhất là khi bệnh nhân là trẻ em (từ sơ sinh đến 12 tuổi). Là cha mẹ, thật khó để theo dõi con bạn trải qua một thủ tục y tế, đặc biệt là một thủ thuật gây “xót xa” như xét nghiệm máu. Nhưng với sự chuẩn bị và hỗ trợ phù hợp, bạn có thể giúp con mình cảm thấy thoải mái và tự tin hơn về trải nghiệm này. Bằng cách dành thời gian để giải thích những gì có thể xảy ra, trả lời các câu hỏi của bé và hỗ trợ tinh thần, bạn có thể làm cho quá trình xét nghiệm máu bớt căng thẳng hơn cho cả bạn và con bạn.

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 Quá trình xét nghiệm máu chưa bao giờ là dễ dàng đối với các bé hay các bậc phụ huynh!

Một số chiến lược như hít thở sâu, đánh lạc hướng trẻ bằng đồ chơi hoặc thú nhồi bông yêu thích của chúng, hát hoặc đếm với giọng điệu bình tĩnh có thể hữu ích nhưng không hiệu quả hoàn toàn.

Vậy đâu là những giải pháp hoàn hảo nhất?! Hãy cùng chúng tôi đi vào tìm hiểu chi tiết ở ngay phần tiếp theo thôi nào!

Những điều cha mẹ cần chuẩn bị cho bé trước khi làm xét nghiệm máu

Tiến sĩ Nilesh Shah, Chủ tịch kiêm Giám đốc Khoa học và Sáng tạo, Metropolis Healthcare Ltd, đã chia sẻ một số lời khuyên dành cho cha mẹ có thể thực hiện trong quá trình lấy máu cho trẻ:

Đánh lạc hướng con bạn

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 Hãy đánh lạc hướng bé bằng những câu chuyện hoặc những món đồ yêu thích của bé!

Trong suốt quá trình, hãy trò chuyện và chơi với con bạn. Để đánh lạc hướng hoặc giúp con bạn giải trí, hãy sử dụng ngôn ngữ phù hợp với lứa tuổi.

Giữ thái độ bình tĩnh và tích cực

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 Cha mẹ cần giữ bình tĩnh và có thái độ tích cực để không làm bé hoảng sợ!

Trẻ em có thể cảm nhận được cảm xúc của cha mẹ, vì vậy điều quan trọng là phải giữ bình tĩnh và tích cực trong suốt quá trình. Như một phần thưởng cho sự dũng cảm, bạn có thể đưa ra những lời động viên hoặc một món quà nhỏ cho bé sau đó.

Chuẩn bị trước

Trước khi làm xét nghiệm máu, hãy đảm bảo rằng con bạn được nghỉ ngơi đầy đủ và đã ăn một bữa ăn bổ dưỡng. Hãy cho bé mặc quần áo có thể dễ dàng tiếp cận cánh tay, nơi máu sẽ được lấy ra.

Có mặt cùng bé trong suốt quá trình

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 Nếu có thể, cha mẹ hãy luôn ở cùng bé trong suốt quá trình xét nghiệm máu nhé!

Trẻ em có thể cảm thấy thoải mái khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trong quá trình thực hiện xét nghiệm máu, vì vậy, hãy cân nhắc việc ở lại với con bạn hoặc nhờ một người chăm sóc đáng tin cậy hoặc thành viên gia đình ở lại với chúng nếu bạn không thể làm như vậy. Bạn cũng có thể mang theo đồ chơi hoặc đồ dùng yêu thích của con mình để thu hút sự chú ý của bé.

Theo dõi sau xét nghiệm máu

Sau khi làm xét nghiệm máu, hãy đảm bảo rằng con bạn nhận được tất cả các dịch vụ chăm sóc theo dõi cần thiết và bạn cần luôn để mắt đến bé để xem có bất kỳ phản ứng bất thường hoặc tác dụng phụ nào không nhé!

Trên đây là những lời khuyên từ chuyên gia cho cha mẹ để chuẩn bị cho trẻ trước khi xét nghiệm máu. Tóm lại, quá trình này quan trọng nhất là sự bình tĩnh và giúp bé cảm thấy an tâm, vì vậy cha mẹ hãy giữ thái độ tích cực và giúp bé thoải mái với những trò giải trí phân tâm trẻ nhé! Hy vọng những thông tin mới được chia sẻ trên đây sẽ hữu ích với quý độc giả!

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