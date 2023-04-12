Những điểm mới, ưu việt của SGK Khoa học 4 bộ Cánh Diều

Các chủ đề và bài học được coi là phần thân của SGK. SGK Khoa học 4 bộ Cánh Diều có 6 chủ đề với 23 bài học mới và 6 bài Ôn tập chủ đề. Phân phối thời lượng cho các chủ đề như sau: Chủ đề 1 - Chất: 13 tiết; Chủ đề 2 - Năng lượng: 13 tiết; Chủ đề 3 - Thực vật và động vật: 9 tiết; Chủ đề 4 - Nấm: 7 tiết; Chủ đề 5 - Con người và sức khoẻ: 15 tiết; Chủ đề 6 - Sinh vật và môi trường: 6 tiết; Kiểm tra, đánh giá: 7 tiết.

SGK Khoa học 4 bộ Cánh Diều được biên soạn nhằm mục đích bước đầu hình thành, phát triển ở học sinh lớp 4 các phẩm chất chủ yếu, các năng lực chung và năng lực đặc thù theo quy định của Chương trình môn Khoa học năm 2018.

Phần cuối của sách có Bảng tra cứu thuật ngữ, bước đầu giúp HS làm quen với việc tra cứu, hình thành năng lực tự học, tự nghiên cứu.

Nội dung các bài học ở cả 6 Chủ đề trong SGK Khoa học 4 bộ Cánh Diều được lựa chọn thông qua các hình ảnh; tình huống, sự vật, hiện tượng gần gũi, có ý nghĩa với cuộc sống hằng ngày của học sinh.

Các bài học được thiết kế nhiều hoạt động học tập đa dạng, theo hướng mở, phù hợp với trình độ học sinh lớp 4 và được sắp xếp theo tiến trình hướng đến việc tìm hiểu, khám phá, thực hành, vận dụng, chú trọng các yếu tố có khả năng năng mang đến sự hứng thú, kích thích trí tò mò khoa học, sự sáng tạo của học sinh.

Các phương pháp dạy và học được đề xuất trong sách đã chú trọng đến việc hướng dẫn học sinh học qua quan sát, thí nghiệm, thực hành, xử lí tình huống thực tiễn; học qua hợp tác, trao đổi, thảo luận với các bạn trong nhóm và cả lớp.

Tùy theo từng vấn đề cần tìm hiểu để sử dụng các phương pháp dạy học khác nhau, thậm trí sử dụng cùng một phương pháp nhưng mức độ đòi hỏi học sinh phải tự lực thực hiện là khác nhau.

Nội dung thể hiện được yêu cầu tích hợp nhằm giáo dục các phẩm chất như tình yêu thiên nhiên, yêu con người, tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe bản thân và người khác. Sách đáp ứng các yêu cầu cần đạt của Chương trình môn học là góp phần hình thành, phát triển các năng lực chung và năng lực đặc thù cho học sinh.

Về đánh giá kết quả giáo dục được thể hiện trong toàn bộ tiến trình của bài học thông qua các câu hỏi và bài tập từ hoạt động gắn kết, khám phá kiến thức mới, luyện tập, thực hành và vận dụng. Các hoạt động học tập trong SGK Khoa học 4 bộ Cánh Diều tạo cơ hội cho học sinh tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau. Đặc biệt, bài ôn tập giúp giáo viên đánh giá được năng lực tư duy logic của học sinh thông qua sơ đồ hệ thống kiến thức và đánh giá năng lực giải quyết vấn đề thông qua xử lí tình huống.

Bên cạnh SGK thì môn Khoa học 4 bộ Cánh Diều còn có phần học liệu điện tử để phục vụ nhu cầu của giáo viên và học sinh. Giáo viên dùng các học liệu điện tử để minh họa, cụ thể hóa các hành vi cho học sinh quan sát, nhằm tăng tính sinh động cho các tình huống mô phỏng, kích thích sự tham gia và trải nghiệm của học sinh. Từ đó hình thành ở học sinh những cảm xúc tích cực khi quan sát và đánh giá hành vi của những nhân vật được thể hiện trong các tranh động và tình huống.

Nhấn mạnh vai trò của kho học liệu điện tử, PGS.TS Nguyễn Dục Quang cho biết, hiện nay học liệu có nhiều dạng khác nhau như video, câu chuyện tình huống, tranh động và tranh tĩnh gắn với nội dung hoạt động trong SGK, clip ngắn… Khi sử dụng, giáo viên có thể vận dụng linh hoạt cho phù hợp với học sinh và điều kiện tổ chức hoạt động…