Những đứa trẻ sinh vào 3 tháng âm lịch này được ví như sao may mắn, giúp gia đình bình an, phú quý, hồng phúc ngập trời

Theo tử vi , tháng 3 Âm lịch hàng năm là khoảng thời gian cuối mùa xuân, thời tiết ấm áp, ôn hòa, lòng người phơi phới. Trẻ sinh vào tháng này bẩm sinh thông minh, học một hiểu mười.

ng những thế, khi lớn lên, họ mang đến may mắn cho cha mẹ, giúp cha mẹ lắm phúc, nhiều lộc. Có con sinh vào tháng này, cha mẹ làm ăn khấm khá, từng bước thoát nghèo. Sau khi trưởng thành, họ thường là người giỏi giang, thành đạt, thậm chí còn giàu có hơn cha mẹ. Con trẻ sinh vào tháng Âm lịch này giúp vận khí của gia đình ngày một sung túc, phất lên từng ngày.

Các bé được dự báo có cuộc đời sẽ suôn sẻ, không gặp bất cứ tai ương nào. Trẻ sinh vào tháng Âm lịch này ngày nhỏ rất ngoan ngoãn, dễ nuôi, ít ốm đau. Chỉ từng đó thôi đã là niềm vui cho cha mẹ.

Ảnh minh họa

Sinh vào tháng 5 âm

Trong tử vi, tháng 5 âm lịch được xem là ngày giàu có, phú quý. Nếu ai sinh vào tháng này xác định tài lộc sẽ vững bền. Cộng thêm nữa, tính cách của những người này lại rất khiêm tốn, thẳng thắn. Mỗi khi làm việc gì họ đều suy nghĩ rất rõ rằng, và không muốn có bất cứ sai sót nào. Trong công việc, những người sinh vào hai ngày này được cho là thiên tài và có sáng kiến vô cùng độc đáo.

Thông thường từ sau 30 tuổi, sự nghiệp, tình duyên tài vận mọi thứ mới thật sự ổn định, cuộc sống của họ gần như chuyển biến rõ rệt sau khi bước qua tuổi 30. Nhờ những ưu điểm của mình mà những người sinh vào 2 ngày âm lịch này đều tích lũy được tài lộc đáng ngưỡng mộ, cuộc sống về già không lo thiếu thốn mà cứ thế hưởng thụ.

Trẻ sinh vào tháng 5 Âm lịch đa phần đều thông minh, sắc sảo. Trẻ rất tự giác trong học tập nên cha mẹ không bao giờ phải lo lắng về chuyện học hành của con. Khi lớn lên, họ thường giỏi giang, thành đạt, mang nhiều của cải về cho cha mẹ.

Ảnh minh họa

Sinh vào tháng 8 âm

Những người sinh vào tháng 8 Âm lịch là người tốt bụng, chính trực, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh và sẵn sàng theo đuổi công lý. Những người này không chịu được sự bất công trong cuộc sống, luôn lên tiếng và bảo vệ những người yếu thế.

Người sinh vào thời điểm này cũng là người mưu lược, tài giỏi, biết nắm bắt thời cơ nên dù không được người khác hỗ trợ thì vẫn có thể xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Bên cạnh việc nâng cao tài trí, người này còn tu dưỡng nhân phẩm nên cuộc sống thường gặp được nhiều may mắn, thuận lợi hơn người.

Tử vi học nói rằng, bước vào tháng 8 Âm lịch, cuộc sống của những người này trước khổ bao nhiêu thì giờ đây được bù đắp lại bấy nhiêu. Nhờ có vận quý nhân giúp đỡ mà những khó khăn của người này sẽ được giải quyết ổn thỏa, đồng thời quý nhân này cũng mang đến cho họ rất nhiều cơ hội để phát tài, phát lộc trong thời gian tới.

Nhìn chung, chỉ cần người này chăm chỉ làm ăn thì cuộc sống sẽ được cải thiện, sự nghiệp và tài vận đều hanh thông.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.