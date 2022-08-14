Những điều tân sinh viên cần được gia đình hướng dẫn trước khi bước vào ngưỡng cửa đại học

Nuôi dạy con 14/08/2022 08:48

Ngoài các nghiên cứu và học thuật, có một số điều khác mà cha mẹ nên dạy con cái càng sớm thì càng tốt cho cả hai. Tâm trí của một đứa trẻ giống như một bức tranh trống, bất cứ điều gì được hướng dẫn, đứa trẻ sẽ tin vào nó và cố gắng làm theo nó. Đây là lý do tại sao những người lớn tuổi luôn khuyên các bậc cha mẹ khắc sâu cách cư xử tốt cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ.

Những điều tân sinh viên cần được gia đình hướng dẫn trước khi bước vào ngưỡng cửa đại học - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một đứa trẻ nên biết về một cuộc sống cân bằng, nơi các khía cạnh xã hội, kinh tế và tài chính được đồng bộ một cách thích hợp, đặc biệt khi các em chuẩn bị vào ngưỡng cửa đại học.

Quá trình chuyển đổi từ trường học sang đại học

Những điều tân sinh viên cần được gia đình hướng dẫn trước khi bước vào ngưỡng cửa đại học - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quá trình chuyển tiếp từ trường học lên đại học là một giai đoạn quan trọng đối với trẻ em. Đây là thời điểm con chuyển từ một cuộc sống khép kín, kỷ luật hơn sang một giai đoạn khác, nơi con có thể đưa ra các quy tắc của riêng mình và sống theo nó. 

Cuộc sống đại học mang lại cho trẻ em sự độc lập mà chúng đã ao ước từ rất lâu. Bất kể bạn là ai hay thái độ của bạn đối với cuộc sống như thế nào, cuộc sống đại học mang lại cho mọi đứa trẻ hương vị của sự tự do. Vì vậy, việc cha mẹ giáo dục đúng cách cho trẻ trong giai đoạn này là vô cùng quan trọng.

Đừng chỉ tập trung vào học

Những điều tân sinh viên cần được gia đình hướng dẫn trước khi bước vào ngưỡng cửa đại học - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đúng vậy, giáo dục quan trọng và quan trọng hơn ở các trường đại học so với ở trường học, nhưng đừng hoàn toàn tập trung vào giáo dục mà bỏ qua các khía cạnh khác.

Để mang lại những giá trị đúng đắn cho đứa trẻ, trước tiên bạn cần phải là một người bạn. Nói chuyện với con bạn về cuộc sống đại học, nói về bạn bè, giáo viên, căng tin và mọi thứ cùng với giáo dục.

Cho con một bài học về tài chính

Đã đến lúc con bạn biết về quản lý tài chính. Mỗi đứa trẻ sắp vào đại học nên biết cách tiêu tiền của mình một cách khôn ngoan.

Tài chính là một bài học rất quan trọng đối với trẻ em, nhưng thật không may trong nhiều hộ gia đình, nó được coi là một chủ đề chỉ dành cho người trưởng thành và người già. Trẻ nhỏ không bao giờ được nói về tài chính và đôi lúc bị yêu cầu không vượt quá giới hạn tài chính của cha mẹ là là những điều giới hạn trẻ phát triển.

Dạy con nấu ăn

Những điều tân sinh viên cần được gia đình hướng dẫn trước khi bước vào ngưỡng cửa đại học - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Không phân biệt giới tính, hãy dạy con bạn những kỹ năng nấu ăn cơ bản. Nấu ăn là một kỹ năng sống còn và mọi người nên biết về nó. Điều rất quan trọng đối với mỗi người là không chỉ biết nấu ăn mà còn phải biết về các khía cạnh vệ sinh khi nấu ăn.

Bảo con dọn phòng

Đừng dọn phòng của con bạn nữa. Bây giờ con bạn đang học đại học, con bạn nên biết về việc dọn dẹp phòng. Dạy chúng rằng thức dậy sớm và dọn dẹp giường là nhiệm vụ đầu tiên của kỷ luật. Sẽ không có cách nào tốt hơn để bắt đầu buổi sáng hơn thế này!

Dạy con giặt quần áo

Những điều tân sinh viên cần được gia đình hướng dẫn trước khi bước vào ngưỡng cửa đại học - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Đây là một điều khác, những đứa trẻ nên ngừng phụ thuộc vào cha mẹ của chúng. Hướng dẫn con cách giặt quần áo của mình và yêu cầu con ấn định ngày giặt là tùy theo sự thuận tiện của chúng.

Khuyến khích con áp dụng những thói quen sống lành mạnh

Những điều tân sinh viên cần được gia đình hướng dẫn trước khi bước vào ngưỡng cửa đại học - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi rời khỏi trường học và bước vào địa học, rất nhiều trẻ bắt đầu sống buông thả hơn. Thời gian sử dụng thiết bị kéo dài, thức đến khuya, ngủ đến sáng muộn và có lối sống ít vận động đã trở thành thói quen của chúng.

Tuy trong những ngày đầu, những thói quen này không ảnh hưởng gì đến trẻ, nhưng về lâu dài chúng có thể gây ảnh hưởng xấu đến thể chất và tinh thần của trẻ. Vì vậy, các bậc cha mẹ nên luôn dạy con cái của mình không được rời bỏ các thực hành lối sống lành mạnh.

 

Theo Times of India

Phòng tránh bệnh cảm cúm cho trẻ khi thời tiết giao mùa

Phòng tránh bệnh cảm cúm cho trẻ khi thời tiết giao mùa

hu-Đông là nhiệt độ và thời tiết thay đổi đột ngột, độ ẩm không khí cao, chênh lệch nhiệt độ ngày - đêm lớn... Tất cả tạo điều kiện thuận lợi cho virus, vi khuẩn có hại phát triển. Thời tiết giao mùa thường ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em và người già - đối tượng có sức đề kháng kém.

Xem thêm
Từ khóa:   học đại học nguyên tắc nuôi dạy con thành công Bí quyết làm ba mẹ

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 55 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 1 giờ 55 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 2 giờ 25 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 3 giờ 7 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 4 giờ 9 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 4 giờ 34 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 5 giờ 15 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?