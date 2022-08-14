Những điều tân sinh viên cần được gia đình hướng dẫn trước khi bước vào ngưỡng cửa đại học

Một đứa trẻ nên biết về một cuộc sống cân bằng, nơi các khía cạnh xã hội, kinh tế và tài chính được đồng bộ một cách thích hợp, đặc biệt khi các em chuẩn bị vào ngưỡng cửa đại học.

Quá trình chuyển tiếp từ trường học lên đại học là một giai đoạn quan trọng đối với trẻ em. Đây là thời điểm con chuyển từ một cuộc sống khép kín, kỷ luật hơn sang một giai đoạn khác, nơi con có thể đưa ra các quy tắc của riêng mình và sống theo nó.

Cuộc sống đại học mang lại cho trẻ em sự độc lập mà chúng đã ao ước từ rất lâu. Bất kể bạn là ai hay thái độ của bạn đối với cuộc sống như thế nào, cuộc sống đại học mang lại cho mọi đứa trẻ hương vị của sự tự do. Vì vậy, việc cha mẹ giáo dục đúng cách cho trẻ trong giai đoạn này là vô cùng quan trọng.

Đừng chỉ tập trung vào học

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Đúng vậy, giáo dục quan trọng và quan trọng hơn ở các trường đại học so với ở trường học, nhưng đừng hoàn toàn tập trung vào giáo dục mà bỏ qua các khía cạnh khác.

Để mang lại những giá trị đúng đắn cho đứa trẻ, trước tiên bạn cần phải là một người bạn. Nói chuyện với con bạn về cuộc sống đại học, nói về bạn bè, giáo viên, căng tin và mọi thứ cùng với giáo dục.

Cho con một bài học về tài chính

Đã đến lúc con bạn biết về quản lý tài chính. Mỗi đứa trẻ sắp vào đại học nên biết cách tiêu tiền của mình một cách khôn ngoan.

Tài chính là một bài học rất quan trọng đối với trẻ em, nhưng thật không may trong nhiều hộ gia đình, nó được coi là một chủ đề chỉ dành cho người trưởng thành và người già. Trẻ nhỏ không bao giờ được nói về tài chính và đôi lúc bị yêu cầu không vượt quá giới hạn tài chính của cha mẹ là là những điều giới hạn trẻ phát triển.

Dạy con nấu ăn

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Không phân biệt giới tính, hãy dạy con bạn những kỹ năng nấu ăn cơ bản. Nấu ăn là một kỹ năng sống còn và mọi người nên biết về nó. Điều rất quan trọng đối với mỗi người là không chỉ biết nấu ăn mà còn phải biết về các khía cạnh vệ sinh khi nấu ăn.

Bảo con dọn phòng

Đừng dọn phòng của con bạn nữa. Bây giờ con bạn đang học đại học, con bạn nên biết về việc dọn dẹp phòng. Dạy chúng rằng thức dậy sớm và dọn dẹp giường là nhiệm vụ đầu tiên của kỷ luật. Sẽ không có cách nào tốt hơn để bắt đầu buổi sáng hơn thế này!

Dạy con giặt quần áo

Ảnh minh họa: Internet

Đây là một điều khác, những đứa trẻ nên ngừng phụ thuộc vào cha mẹ của chúng. Hướng dẫn con cách giặt quần áo của mình và yêu cầu con ấn định ngày giặt là tùy theo sự thuận tiện của chúng.

Khuyến khích con áp dụng những thói quen sống lành mạnh

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi rời khỏi trường học và bước vào địa học, rất nhiều trẻ bắt đầu sống buông thả hơn. Thời gian sử dụng thiết bị kéo dài, thức đến khuya, ngủ đến sáng muộn và có lối sống ít vận động đã trở thành thói quen của chúng.

Tuy trong những ngày đầu, những thói quen này không ảnh hưởng gì đến trẻ, nhưng về lâu dài chúng có thể gây ảnh hưởng xấu đến thể chất và tinh thần của trẻ. Vì vậy, các bậc cha mẹ nên luôn dạy con cái của mình không được rời bỏ các thực hành lối sống lành mạnh.

Theo Times of India