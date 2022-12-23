Từ khi con trong bụng mẹ, nhóc tỳ nhà Hồ Ngọc Hà đã thu hút sự quan tâm lớn của cả showbiz bởi sự nổi tiếng và độ giàu có của cha mẹ. Sau khi chào đời, diện mạng và cả tên thật của cặp song sinh lại càng trở thành tâm điểm được chú ý.

Ngoài ra Lisa và Leon còn được còn có một cái tên thuần Việt khác do MC Quỳnh Hương đặt theo thần số học của cả hai. Theo đó Lisa tên Lý Linh, còn Leon tên Lý Minh. MC Quỳnh Hương từng chia sẻ về 2 cái tên này rằng: "Chữ Lý là họ của cha, có số 3 và số 7. Nếu giờ đặt tên Minh, thằng nhỏ sẽ bị dư 2 số 4. Con nhỏ mà đặt Lý Linh thì sẽ bị dư 2 số 3. Vậy thì phải chấp nhận thằng bé sẽ thốc vác và mê vật chất hơn con bé. Con bé sẽ lại hơi mơ mộng hơn".

Được biết Hà Hồ - Kim Lý đặt tên thật mật cho cặp song sinh lần lượt con gái là Lisa, con trai là Leon. Tên đầy đủ của Lisa và Leon là Elisa Ly và Leon Ray Ly. Tuy hai cái tên có nguồn gốc xuất phát khác nhau nhưng có một nghĩa chung là thể hiện lòng tin mạnh mẽ.

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2. Cặp song sinh nhà Dương Khắc Linh - Sara Lưu

Nhắc đến những cặp song sinh nhà sao Việt không thể bỏ qua 2 em bé dễ thương Mickey và Jerry nhà Dương Khắc Linh và Sara Lưu. Từ khi lên chức, Dương Khắc Linh trở thành ông bố bỉm sữa và cuồng con. Anh thường xuyên chia sẻ những hình ảnh và khoảnh khắc dễ thương của 2 nhóc tỳ nhà mình.

Nam nhạc sĩ cho biết dù sinh đôi nhưng Mickey và Jerry là song sinh khác trứng nên khác nhau cả về ngoại hình và tính cách. Ở nhà 2 nhóc tỳ có tên thân mật là Mickey và Jerry. Micky tên thật là Dương Gia Khang và Jerry tên thật là Dương Gia Khôi. Theo vợ chồng Dương Khắc Linh - Sara Lưu chia sẻ cả 2 cái tên này đều mang ý nghĩa đầy đủ sung túc, yên vui an nhàn.

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3. Cặp song sinh nhà Vân Trang

Ngay từ khi chào đời cặp song sinh nhà Vân Trang đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ bởi vẻ ngoài dễ thương. Được biết 2 ái nữ nhà Vân Trang có tên lần lượt là Quinisha và Quianna. Vân Trang cho biết: "Quinisha và Quianna thật ra là tên của ông xã tôi đặt ngay từ khi chúng còn nằm trong bụng mẹ. Tuy nhiên ông bà ta thường đùa vui rằng "nhìn mặt đặt tên" nên chắc là sẽ có thay đổi trong thời gian sắp tới. Thế nhưng làm gì thì vẫn phải có chữ "Q" ở đầu tên vì các nhóc tỳ nhà tôi sẽ được đặt tên có chữ cái đầu theo tên của ông xã - Quân. Kiểu như đánh dấu đây là con của ba Quân đấy".

Trong bữa tiệc thôi nôi cho 2 con, vợ chồng Vân Trang đã công bố tên thật của 2 con là Lê Quí và Lê Quỳnh.

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4. Cặp song sinh nhà Khắc Việt

Thời gian gần đây, cặp song sinh nhà Khắc Việt xuất hiện trên sóng chương trình truyền hình và nhận được rất nhiều sự quý mến của khán giả. Được biết con gái Khắc Việt có tên ở nhà là Đu Đủ, con trai Dừa. Được biết anh cả Dừa tên thật là Nguyễn Khắc Việt Dũng, con gái là Nguyễn Thảo Linh.

Dù sinh đôi nhưng 2 anh em có tính cách rất khác biệt, cô em gái Đu Đủ đôi khi hơi cọc tính và muốn tranh giành với anh trai nhưng cũng rất dịu dàng. Còn anh trai Dừa thì luôn thích khám phá à cũng khá là nghịch ngợm.