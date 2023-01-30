Nhìn nốt ruồi dự đoán tương lai của trẻ: Nốt ruồi nằm ở Ấn Đường: Thông minh nhưng dễ là khôn lỏi?

Nuôi dạy con 30/01/2023 12:55

Đâu là nốt ruồi mang đến nhiều phúc khí cho trẻ, khi lớn lên lại mang tới phúc khí cho chồng con, là của báu mà ai ai cũng muốn có trong nhà.

Nốt ruồi nằm ở Ấn Đường: Thông minh dễ thành công

Thường trẻ có nốt ruồi ở Ấn Đường là người có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, thông minh và dễ thành công. Tuy nhiên, nhược điểm của đứa trẻ này nằm ở chỗ, thành công đến sớm khiến cho trẻ dễ trở nên tự phụ, ngủ quên trên chiến thắng, cho rằng mình hơn người mà không buồn quan tâm đến người khác.

 

Thêm nữa, đứa trẻ này thông minh nhưng không phải lúc nào cũng đi theo con đường quang minh chính đại mà dễ giở trò khôn lỏi. Thói thường, những người khôn lỏi, luôn vơ cái lợi về mình thì hiếm khi được người khác chào đón. Có thể ban đầu sẽ dễ lấy lòng người khác, nhưng khi họ đã nhìn rõ bản chất thì có thể sẽ xa lánh ngay.

 

Nhìn nốt ruồi dự đoán tương lai của trẻ: Nốt ruồi nằm ở Ấn Đường: Thông minh nhưng dễ là khôn lỏi? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nốt ruồi nằm ở lông mày: Vượng phu ích tử, lớn lên làm phu nhân giàu sang

 

Xét về tướng trẻ em thì nếu bé trai có nốt ruồi ở đây lớn lên sẽ là người có quyền có thế, tất nhiên mọi thứ con có được thường sẽ do chính con giành lấy chứ không phải gia đình sắp đặt. 

 

Còn nếu bé gái có nốt ruồi ở lông mày thì là tướng vượng phu ích tử, lớn lên làm phu nhân giàu sang, quyền thế, tài lộc công danh chẳng thiếu thứ gì, gia đình hạnh phúc khiến bao người ngưỡng mộ. 

 

Nhìn nốt ruồi dự đoán tương lai của trẻ: Nốt ruồi nằm ở Ấn Đường: Thông minh nhưng dễ là khôn lỏi? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Nốt ruồi trên đỉnh đầu: Tướng đại phúc

 

Nhưng có thể bạn không biết rằng nếu ở đỉnh đầu mà có nốt ruồi thì là tướng đại phúc, bởi nó tượng trưng cho sự may mắn luôn luôn song hành cùng đứa trẻ.

 

Trẻ nhỏ có nốt ruồi trên đỉnh đầu làm gì cũng dễ dàng thành công, gặp hung hóa cát, khi nguy nan lại có quý nhân ở bên tương trợ vượt qua phút hiểm nghèo. Đây là nốt ruồi quý tướng, hiếm có. 

 

Theo quan niệm nhân tướng học, đây còn được gọi là nốt ruồi của những người có cơ duyên với nhà Phật. Người này tâm địa thiện lương, trí óc thông tuệ, hay làm việc tốt giúp đỡ mọi người.

 

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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