Nguyên nhân và cách xử lý khi trẻ sơ sinh đi ngoài nhiều lần có nước

Khi thấy trẻ sơ sinh đi ngoài nhiều lần có nước , cha mẹ tuyệt đối không được chủ quan vì đây có thể là dấu hiệu nguy hiểm đến sức khỏe của trẻ. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về nguyên nhân và cách xử lý khi trẻ sơ sinh gặp phải trường hợp này qua nội dung bài viết dưới đây.

Trẻ sơ sinh thường bị nhiễm virus rota hoặc vi khuẩn salmonella. Virus rota là nguyên nhân gây bệnh tiêu chảy phổ biến ở trẻ sơ sinh. Tùy theo tình trạng nhiễm vi khuẩn, virus của các bé có thể hết ngay hoặc kéo dài nên cha mẹ cần đặc biệt chú ý để có biện pháp xử lý kịp thời.

Dưới đây là những nguyên nhân có thể gây ra hiện tượng trẻ sơ sinh đi ngoài nhiều lần có nước mà cha mẹ cần đặc biệt lưu ý:

Trẻ bị nhiễm vi khuẩn, virus là một nguyên nhân khiến đi ngoài nhiều lần, có nước - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ bị đi ngoài nhiều lần do dùng thuốc

Việc trẻ sử dụng một số loại thuốc kháng sinh hoặc nhuận tràng có thể dẫn đến hiện tượng trẻ đi ngoài nhiều lần. Nếu trẻ bị tiêu chảy nhẹ và nhanh chấm dứt thì cha mẹ hãy bổ sung nước đầy đủ cho con bằng việc cho bé bú thêm nhiều cữ.

Ngộ độc thực phẩm

Nguyên nhân này thường hiếm gặp hơn nhưng không phải là không có. Việc người mẹ sử dụng các loại thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, sau đó cho trẻ bú sẽ dẫn đến ngộ độc ở trẻ. Lúc này bên cạnh dấu hiệu đi ngoài nhiều lần, tiêu chảy thì trẻ còn có dấu hiệu nôn mửa.

Việc người mẹ sử dụng các loại thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, sau đó cho trẻ bú sẽ dẫn đến ngộ độc ở trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Với những trường hợp trẻ bị ngộ độc nhẹ thì các triệu chứng thường biến mất sau khoảng 24 giờ, với các trường hợp nặng thì cha mẹ cần nhanh chóng đưa trẻ đến gặp bác sĩ để được thăm khám.

Cách xử lý trẻ sơ sinh đi ngoài nhiều lần có nước

Không phải cứ thấy trẻ sơ sinh đi ngoài ra nước là dấu hiệu xấu ở trẻ. Việc trẻ sơ sinh đi ngoài ra nhiều nước vàng có thể xuất hiện ở những trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn. Việc đi ngoài này mang đến những lợi ích đào thải các chất các chất độc trong cơ thể của con.

Do hệ tiêu hóa của trẻ sơ sinh còn chưa ổn định nên việc xuất hiện đi ngoài nhiều lần có thể do việc mẹ sử dụng một số thực phẩm làm tăng kháng thể đường ruột như: cà rốt, khoai lang, nước dừa…khi cho con bú sữa mẹ, với những trường hợp này mẹ cần thay đổi chế độ ăn, sẽ làm giảm triệu chứng đi ngoài ở trẻ.

Mẹ cần thay đổi chế độ ăn thích hợp khi đang cho con bú để tránh cho trẻ bị đi ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Với những trẻ không bú sữa mẹ khi trẻ xuất hiện tình trạng đi ngoài thì mẹ cần kiểm tra xem loại sữa dùng cho trẻ có thích hợp hay không, có cần phải thay thế bằng loại sữa khác hay không.

Nếu thấy trẻ sơ sinh đi ngoài nhiều nước có bọt, ngày đi từ 7 – 10 lần thì rất có thể trẻ đã bị bệnh tiêu chảy. Với những trường hợp tiêu chảy nhẹ thì bệnh có thể tự hết sau 1- 2 ngày, với những trường hợp nặng, cha mẹ cần đưa trẻ đến ngay bác sĩ để được kiểm tra điều trị kịp thời. Vì vậy, khi thấy trẻ bị tiêu chảy, cha mẹ cần chú ý theo dõi các biểu hiện của trẻ để có biện pháp xử lý kịp thời.

Ngoài ra khi trẻ sơ sinh đi ngoài kèm theo các dấu hiệu sau đây, cha mẹ cũng cần nhanh chóng đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời:

Đi ngoài phân có máu hoặc nhầy

Tình trạng đi ngoài ngày càng gia tăng về số lần trong 1 ngày

Bé đi ngoài kèm theo các dấu hiệu sốt, nôn…

Bé có các dấu hiệu mất nước như: mắt trũng, môi khô, kích thích, vật vã, lả đi…

Cho trẻ sơ sinh đi khám bác sĩ khi các dấu hiệu đi ngoài tăng nặng - Ảnh minh họa: Internet

Cách phòng tránh trẻ sơ sinh đi ngoài nhiều lần

Để phòng tránh hiện tượng đi ngoài nhiều lần có nước gây nguy hiểm ở trẻ nhỏ, cha mẹ cần lưu ý những vấn đề sau:

Cho trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu để phòng tránh tiêu chảy, tăng sức đề kháng của trẻ cũng như các bệnh lý khác.

Trong thời gian cho con bú, mẹ cũng nên lựa chọn các loại thực phẩm dinh dưỡng lành tính như: thịt nạc, rau ngót, trứng, tôm… hạn chế sử dụng các thực phẩm nhiều dầu mỡ, đồ ăn chế biến sẵn.

Cha mẹ và người thân cũng cần lưu ý phải thường xuyên rửa tay nước sát khuẩn trước khi bế trẻ, không hôn vào môi của trẻ để tránh lây lan vi khuẩn cho trẻ.

Khi trẻ đang bị tiêu chảy bạn nên cho trẻ nằm nghỉ ngơi tại chỗ, không cho trẻ chơi đùa cùng với các trẻ khác.

Cha mẹ tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc tại nhà khi thấy trẻ tiêu chảy để tránh gây nguy hiểm cho trẻ. Cách tốt nhất là bạn hãy đứa bé đến ngay cơ sở y tế khi thấy các dấu hiệu tiêu chảy ở trẻ tăng nặng.

Cho trẻ uống vắc xin Rotarix để phòng ngừa bệnh tiêu chảy.

Cho trẻ uống vắc xin để phòng ngừa tiêu chảy - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy bạn đọc đã được tìm hiểu về nguyên nhân và cách xử lý khi trẻ sơ sinh đi ngoài nhiều lần có nước. Đây có thể là dấu hiệu nguy hiểm đến sức khỏe của trẻ, vì vậy cha mẹ cần theo dõi sát sao các triệu chứng ở trẻ để có thể xử lý kịp thời, nhanh chóng.