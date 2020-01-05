Nguyên nhân lưỡi trẻ sơ sinh bị trắng và cách điều trị

Lưỡi trẻ sơ sinh bị trắng tuy không phải là hiện tượng quá nghiêm trọng, tuy nhiên các mẹ không nên chủ quan. Về lâu dài nếu không điều trị hiện tượng lưỡi trắng thì sẽ ảnh hưởng đến vị giác của trẻ. Do đó, mẹ cần tìm hiểu kỹ về các nguyên nhân gây bệnh để điều trị tận gốc, nhanh chóng giúp trẻ loại bỏ tình trạng này, cảm nhận được hương vị tốt hơn, ăn ngon miệng hơn.

Ngoài những nguyên nhân khách quan tác động từ bên ngoài thì lưỡi trẻ sơ sinh bị trắng cũng đến từ nguyên nhân chủ quan, do ảnh hưởng bởi người mẹ. Khi mang thai, nếu vùng âm đạo của mẹ bị viêm nhiễm nấm Candida, không có biện pháp chữa trị dứt điểm sẽ lây qua cho bé trong quá trình sinh thường. Vì vậy, trong quá trình mang thai, mẹ hãy tìm hiểu kỹ hơn về nguyên nhân, cách phòng tránh cũng như biện pháp chữa trị của hiện tượng này để bảo vệ con yêu tốt nhất.

Nguồn dinh dưỡng quan trọng nhất đối với trẻ sơ sinh chính là sữa mẹ. Trong thời gian cho con bú, nếu mẹ không thường xuyên vệ sinh miệng cho bé thì sữa sẽ đọng lại trên thành lưỡi, lâu ngày hình thành hiện tượng lưỡi trắng, do các mảng bám xuất hiện ngày càng nhiều. Khi các mảng bám càng dày trẻ dần mất đi vị giác, đồng thời đây cũng là điều kiện thuận lợi cho nấm phát triển, gây nên tình trạng viêm nhiễm, hơi thở có mùi ở trẻ.

Không vệ sinh lưỡi thường xuyên cũng khiến lưỡi trẻ bị trắng

Do bé bị nấm miệng

Thủ phạm hàng đầu gây nên hiện tượng lưỡi trẻ sơ sinh bị trắng chính là nấm Candida albicans. Loại nấm này ẩn trong khoang miệng phát triển một cách nhanh chóng theo cấp số nhân. Lúc này, mẹ sẽ thấy trong miệng bé có những đốm hay mảng trắng như sữa đông hay phô mai, xếp tạo thành một sợi dây trên lưỡi của trẻ. Nhưng sau đó sẽ phát triển nhanh và ăn sâu vào lớp niêm mạc lưỡi, vòm họng hình thành nên các mảng rộng gây đau khó chịu, khó bóc, bóc dễ chảy máu, khiến trẻ bỏ bú và hay quấy khóc.

Bé phải dùng kháng sinh

Khi sinh ra trẻ đã phải dùng quá nhiều thuốc kháng sinh sẽ làm rối loạn lợi khuẩn, làm thay đổi mất cân bằng hệ vi sinh, khiến cho nấm Candida có điều kiện thuận lợi lây lan và phát triển nhanh chóng. Ngoài ra, mẹ uống kháng sinh khi cho con bú cũng có thể gây ra tình trạng này. Do đó, khi cho trẻ uống bất cứ loại thuốc kháng sinh nào và trong quá trình cho con bú mẹ phải uống thuốc kháng sinh thì nên tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa, để được hướng dẫn, sử dụng liều lượng phù hợp.

Khi mang thai mẹ bị nấm âm đạo khiến lưỡi trẻ bị trắng

Do mẹ nhiễm nấm

Đốm trắng ở lưỡi trẻ sơ sinh cũng sẽ xuất hiện khi mẹ bị nhiễm nấm, bé bị lây sang khi bú. Một số trường hợp, bé bị nhiễm nấm lây từ mẹ trong ca sinh thường. Bởi mẹ bị viêm nhiễm âm đạo khi mang thai và chưa có biện pháp chữa trị hiệu quả.

Những ảnh hưởng khi trẻ bị lưỡi trắng

Qua đây có thể thấy được, tình trạng trẻ bị lưỡi trắng đến 90% nguyên nhân gây ra là do nhiễm nấm Candida. Dấu hiệu đầu tiên dễ nhận biết đó là xuất hiện những mảng trắng có hình dáng tròn, nhỏ giống như nổi cục bên trong lưỡi, vòm họng, má hoặc môi.

Những đốm trắng này khiến bé khó chịu, mẹ cũng gặp khó khăn khi làm sạch. Đến khi loại bỏ được, mẹ sẽ thấy bên trong những đốm trắng trong lưỡi của trẻ là những nốt đỏ, điều này có nghĩa là trẻ đã bị nhiễm nấm và cần được điều trị ngay bằng thuốc.

Khi bị nấm miệng sẽ gây ra đau đớn và khó chịu, khiến trẻ biếng ăn, khóc khi bú sữa vì bị đau miệng. Nếu không phát hiện và điều trị sớm, nấm mọc dày, có thể lây lan rất nhanh xuống cổ họng, thực quản, khí quản gây viêm phổi, tiêu chảy rất nguy hiểm.

Lưỡi bị trắng cũng ảnh hưởng đến vị giác của trẻ

Bên cạnh hiện tượng lưỡi trắng, trong quá trình nuôi con nhiều bà mẹ cũng thường nhầm lẫn giữa tình trạng tưa lưỡi, cặn sữa thường xuất hiện sau mỗi lần trẻ bú mẹ hay uống sữa. Theo đó, cặn sữa xuất hiện dưới dạng các chấm nhỏ màu trắng dễ bong và trôi khi nuốt nước bọt hay uống nước. Cặn sữa không gây đau đớn, không chảy máu, không làm trẻ khó chịu quấy khóc và ảnh hưởng đến vị giác nhưng không nhiều. Hiện tượng này hết khi lấy hết cặn sữa ra ngoài. Còn tưa lưỡi và nấm lưỡi sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến vị giác của trẻ.

Vì vậy, khi nhận thấy trẻ có những đốm trắng trong miệng, mẹ cần dùng miếng băng gạc quấn trên đầu ngón tay rồi nhẹ nhàng chà xát vào khoang miệng trẻ. Bên cạnh đó, mẹ hãy dùng nước đun sôi để nguội hoặc nước muối sinh lý để vệ sinh lưỡi, miệng. Sau đó, đưa trẻ đến bệnh viện để được kiểm tra.

Lưỡi trẻ sơ sinh bị trắng phải làm sao?

Theo các bác sĩ chuyên khoa, phòng bệnh vẫn tốt hơn chữa, vì vậy, mẹ hãy thường xuyên rơ lưỡi cho trẻ sơ sinh. Đây là cách tốt nhất để giúp trẻ không bị vi khuẩn tấn công cũng như cảm nhận được hương vị sữa và thức ăn tốt hơn.

Những em bé thường xuyên được mẹ vệ sinh răng miệng thì khả năng nhiễm nấm sẽ thấp hơn. Do đó, hàng ngày sau khi cho bé bú xong mẹ hãy vệ sinh lưỡi, miệng cho trẻ bằng nước ấm 2 lần/ngày. Trước khi cho con bú mẹ cũng cần vệ sinh đầu ti sạch sẽ để đảm bảo an toàn.

Mẹ cần vệ sinh lưỡi sạch sẽ cho trẻ

Trong trường hợp sữa mẹ không đủ, bé phải bú sữa công thức thì sau khi bé ty xong thì cho bé uống thêm chút nước lọc để làm sạch lưỡng. Cùng với việc vệ sinh lưỡi cho bé hàng ngày, mẹ cần tiệt trùng bình sữa, núm ty và các dụng cụ khác. Đến khi bé bước vào tuổi ăn dặm, mẹ hãy cho trẻ uống nước sau khi ăn bất kỳ loại thức ăn nào và vẫn tiếp tục vệ sinh miệng cho bé.

Khi trẻ bị lưỡi trắng có nên rơ lưỡi bằng mật ong?

Nhiều chị em vẫn thường rơ lưỡi cho trẻ bằng mật ong vì có tính kháng khuẩn và kháng viêm tốt. Tuy nhiên, trong mật ong cũng chứa độc tố từ vi khuẩn clostridium botulium, chất này gây nguy hiểm cho hệ thần kinh và gây nên chứng liệt cơ, nghiêm trọng hơn có thể làm bé rơi vào tình trạng ngộ độc nặng, có thể dẫn đến tử vong.

Vì vậy, trẻ sơ sinh, nhất là nhũ nhi từ 0-6 tháng tuổi mẹ không nên dùng mật ong rơ lưỡi cho trẻ. Bởi trẻ trong độ tuổi này cực kỳ nhạy cảm với độc tố, không chỉ vậy, hiện nay trên thị trường, mật ong giả được bày bán tràn lan, chứa các chất độc hại, không đảm bảo an toàn vệ sinh chế biến. Nếu dùng loại mật ong này thì sẽ vô cùng nguy hiểm cho tính mạng của trẻ.

Lắng nghe ý kiến bác sĩ để có cách chăm sóc bé tốt nhất

Hiện nay, lưỡi trẻ sơ sinh bị trắng khá phổ biến. Tuy không gây nguy hiểm cho trẻ nhưng để kéo dài có thể ảnh hưởng đến quá trình ăn uống và càng lâu thì càng ảnh hưởng đến chế độ dinh dưỡng cũng như sự phát triển của trẻ. Do đó, mẹ phải luôn luôn theo dõi, quan sát để phát hiện kịp thời bệnh lý. Đặc biệt, mẹ cần tuân thủ những lời khuyên về chăm sóc của bác sĩ để có thể hạn chế tối đa khả năng bị nấm lưỡi ở trẻ sơ sinh.

Hy vọng với những thông tin trên đây, phần nào đã giúp các mẹ có cái nhìn đúng về hiện tượng lưỡi trẻ sơ sinh bị trắng, để từ đây trang bị cho mình thật nhiều kiến thức, nuôi con khỏe mạnh và phát triển tốt.