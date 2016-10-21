Ngực bị lệch, chảy xệ có phải là do cho con bú?

Nhiều bà mẹ rất lo lắng về việc cho con bú có khiến ngực bị biến dạng, chảy xệ và từ đó cân nhắc việc nuôi con bằng sữa công thức thay cho sữa mẹ. Vậy liệu quan niệm này có đúng?

Khi mang thai, bộ ngực của người phụ nữ có nhiều thay đổi để chuẩn bị cho quá trình nuôi con bằng sữa sau này. Lúc này, kích thước ngực sẽ tăng do các tuyến sữa bắt đầu phát triển, bên cạnh đó núm vú và quầng vú xung quanh sẽ to hơn và sẫm màu hơn. Kích cỡ ngực tăng cũng đồng nghĩa với việc các dây chằng nâng đỡ cũng sẽ bị kéo căng và dẫn đến việc bị ngực bị giãn ra. Sau khi sinh, phần ngực của các mẹ cũng đã một phần bị chảy xệ dù có cho con bú sữa mẹ hay sữa công thức.

Theo các chuyên gia nghiên cứu và các bác sĩ thì việc cho con bú không phải là nguyên nhân khiến ngực bị sa trễ, chảy xệ mà thực chất ngay trong quá trình mang thai, bộ ngực đã có rất nhiều sự thay đổi.

Thay vào đó, việc cho con bú không đúng tư thế và phương pháp mới chính là nguyên nhân chính gây nên tình trạng xệ ngực. Các mẹ thường có thói quen cho con bú 2 vú không đều nhau, bú nằm không đúng cách làm cho phần ngực bị co kéo và gây chảy xệ vòng 1.

Đa số các mẹ sau sinh rất nóng lòng muốn giảm cân khiến cho lưu lượng mỡ nơi bầu vú thay đổi và cũng dễ làm ngực chảy xệ.

Ngoài ra, tình trạng ngực chảy xệ sau sinh còn do thói quen thường hay “thả rông” khi cho con bú của các mẹ. Việc làm này tưởng chừng giúp chị em thoải mái và dễ dàng cho con bú nhưng lại khiến cho bầu ngực không được nâng đỡ và làm ảnh hưởng đến vòng 1.

Do đó, đừng đổ lỗi việc ngực bị chảy xệ là do cho con bú. Ngược lại, việc cho trẻ bú còn giúp ích rất nhiều cho cả mẹ và bé. Trẻ được bú sữa mẹ sẽ được tăng cường hệ miễn dịch, đảm bảo sức khỏe, ít mắc các bệnh tật. Bên cạnh đó, nuôi con bằng sữa mẹ còn hạn chế được nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến vú, giúp mẹ giảm cân và hồi phục sau sinh nhanh hơn.

Phương pháp giúp mẹ hạn chế ngực chảy xệ sau khi sinh

- Trong quá trình mang thai và sau sinh, mẹ nên chọn những loại áo ngực có kích cỡ phù hợp để tạo không gian thoải mái cho vùng ngực.

- Duy trì cân nặng ổn định khi mang thai, sau sinh mẹ cũng không nên giảm cân quá đột ngột sẽ khiến phần da ở ngực bị kéo dãn liên tục, các mô liên kết cũng bị căng giãn và mất đi độ đàn hồi.

- Cho trẻ bú đúng tư thế và phương pháp giúp ích rất nhiều trong việc hạn chế ngực bị chảy xệ. Tư thế tốt nhất khi cho trẻ bú là mẹ ngồi thoải mái trên ghế hoặc có thể nằm trên giường, để bé gần sát vào người sao cho đầu và hai chân thẳng hàng, đồng thời mẹ dùng tay nâng cả bầu vú về phía miệng để bé ngậm được toàn bộ đầu vú giúp bé mút sữa được dễ dàng, tránh co kéo ngực mẹ và nhớ nên cho bé bú đều 2 bên ngực.

- Trong thời gian cho con bú mẹ cần bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng, đặc biệt là các loại thực phẩm giàu vitamin, chất béo, protein, trái cây, uống nhiều nước lọc, nước ép trái cây,…

- Thường xuyên vận động cơ thể bằng các bài tập aerobic hoặc tập tạ nhẹ kết hợp với việc massage ngực hàng ngày sẽ giúp vòng 1 săn chắc và không bị chảy xệ.