Ngủ chung với con cái có thật sự cản trở tình cảm vợ chồng?

Ngày đầu tiên vợ chồng tôi chào đón con gái đến thế giới này, mọi người thường xuyên cảnh báo tôi về ý tưởng ngủ chung. Họ nói rằng điều đó sẽ tạo ra các vấn đề về sự phụ thuộc, kiểm soát, ranh giới với con gái chúng tôi và quan trọng hơn cảnh báo chúng tôi rằng điều đó sẽ cản trở mối quan hệ lãng mạn của tôi và chồng.

Mới đây, trên tờ Business Insider đã chia sẻ câu chuyện của Caroline Chirichella về những lợi ích của việc để con cái ngủ chung với cha mẹ

Thành thật mà nói, nó đã không tạo ra bất kỳ vấn đề nào cả. Nếu có bất cứ điều gì, nó đã giúp chồng tôi và tôi phát triển tình yêu hơn nữa, cả với tư cách là vợ chồng và cha mẹ.

Vì vậy, trong năm đầu tiên, con gái chúng tôi ngủ trong nôi. Nhưng khi đại dịch bắt đầu, con tôi được một tuổi rưỡi và bắt đầu ngủ trên giường của chúng tôi.

Ngủ chung giúp chúng ta ngủ ngon hơn suốt đêm

Trong thời gian đầu của đại dịch, tôi bắt đầu gặp ác mộng. Khi con gái thức dậy và quấy khóc, có vẻ như nó cũng đang trải qua những giấc mơ tồi tệ.

Để con cái ngủ chung, có thể giúp ba mẹ có thể ngủ yên tâm hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tôi muốn cố gắng tìm cách để tất cả chúng tôi có được một giấc ngủ rất cần thiết, vì vậy tôi nghĩ sẽ rất đáng để ngủ trên cùng một chiếc giường, tất cả đều được ôm ấp và ấm cúng bên nhau.

Sau nhiều đêm ngủ chung, chúng tôi đã thấy sự khác biệt của nó. Vì chúng tôi đã ngủ yên suốt đêm, nên việc duy trì thói quen này là điều hợp lý.

Chúng tôi đã và tiếp tục sẽ làm như vậy. Con gái của chúng tôi sẽ tròn 5 tuổi vào tháng 9 này và ngay cả khi sắp có em bé mới chào đời, vợ chồng tôi không có ý định ngừng ngủ chung . Nó hiệu quả với con gái và chúng tôi.

Không phù hợp với tất cả mọi người

Đầu tiên, chúng tôi biết rằng chỉ vì nó phù hợp với chúng tôi không có nghĩa là nó lý tưởng cho tất cả các gia đình. Tùy thuộc vào độ tuổi của con bạn, việc ngủ chung có thể tạo điều kiện cho cha mẹ bắt đầu đi ngủ khi con cái họ đi ngủ hoặc ngược lại.

Nó cũng có thể tạo ra các vấn đề ranh giới trong đó trẻ em khó hiểu khái niệm cần có không gian riêng của mình, cũng như nhu cầu của một người cha mẹ cần có không gian riêng của mình.

Tất nhiên, nó có thể tạo ra các vấn đề thân mật với bạn đời hoặc vợ/chồng của bạn.

Tuy nhiên, đối với gia đình chúng tôi, việc ngủ chung có tác dụng ở nhiều cấp độ. Nếu bạn đang thắc mắc về đời sống vợ chồng của chúng tôi, thì mặc dù ngủ chung có thể khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn, nhưng nó cũng tạo ra nhiều khoảnh khắc vui vẻ và tự nhiên hơn để chồng tôi trở nên lãng mạn, điều may mắn thay, điều này không bao giờ là vấn đề.

Trên thực tế, nó khiến mọi thứ trở nên thú vị hoặc vui vẻ hơn vì chúng ta phải sáng tạo trong việc tạo ra những khoảnh khắc "thân mật". Vấn đề thân mật hay lãng mạn chưa bao giờ là vấn đề.

Tăng mức độ tình cảm trong gia đình

Có thể nghe có vẻ lạ, nhưng việc ôm ấp trên giường trong một gia đình ba người tạo ra một mức độ tình cảm riêng của nó. Khi tôi thức giấc giữa đêm và nhìn thấy con gái và chồng tôi ôm mặt đối diện nhau, nó khiến tôi cảm thấy một làn sóng tình yêu mạnh mẽ đến mức khó tả.

Ngủ chung làm tăng mức độ tình cảm giữa các thành viên trong gia đình. Ảnh minh họa: Internet

Nhìn thấy người chồng quan tâm đến con gái khiến tôi cảm thấy an tâm hơn và đã tạo ra mối liên kết thậm chí còn bền chặt hơn giữa hai chúng tôi.

Chúng tôi yêu nhau hơn bao giờ hết. Tất cả chúng tôi thức dậy cùng nhau, chồng tôi và tôi hôn nhau mỗi sáng, sau đó đánh thức con gái bằng một nụ hôn trên má.

Củng cố mối quan hệ của tôi với con gái

Con gái là người bạn thân nhất của tôi, người đồng hành và cái bóng nhỏ của tôi. Mặc dù chúng tôi đã có mối quan hệ gần gũi, nhưng tôi thực sự tin rằng việc ngủ chung đã làm cho mối quan hệ giữa tôi và con gái trở nên sâu sắc hơn.

Nếu bạn may mắn, việc ngủ chung không nhất thiết phải làm tổn hại đến các mối quan hệ của bạn, cho dù là với chồng, bạn đời hay với con cái của bạn. Thay vào đó, nó có thể củng cố mối quan hệ của bạn, giống như nó đã làm với chúng tôi.