Nên mua bàn học nào cho bé lớp 1? Mẹo hay từ Chilux

Qua các khảo sát, Chilux nhận thấy rằng bố mẹ thường mắc một số sai lầm khi chọn mua bàn học sinh cho bé lớp 1 như sau:

Một chiếc bàn học thông minh phù hợp với vóc dáng, chiều cao của bé sẽ là một giải pháp hữu hiệu để phòng chống các bệnh học đường. Cùng Chilux tìm hiểu thông tin nên mua bàn học nào cho bé lớp 1 ngay dưới đây và các phân biệt, chọn lựa mẫu bàn tốt nhất!

Để thuận tiện bố mẹ thường mua bàn học có liền ghế. Với các mẫu bàn học này, bé không thể di chuyển hay điều chỉnh được ghế thích hợp với khoảng cách của bàn để ngồi thoải mái và đúng chuẩn được. Dễ dẫn đến tình trạng gù lưng và bé cảm thấy vướng víu, không thuận tiện.

- Mua bàn học không có ghế tựa lưng đi kèm

Đây là một sai lầm nghiêm trọng vì khi bé học lâu và ngồi ghế không có tựa lưng sẽ làm bé có cảm giác mệt mỏi, không có một tư thế ngồi học đúng chuẩn. Điều này sẽ khiến bé không thể tập trung ảnh hưởng đến kết quả học tập. Ngoài ra bé sẽ rất dễ mắc phải các chứng bệnh về cột sống, cong vẹo cột sống.

- Không quan tâm đến sở thích của bé

Thông thường khi mua bàn học cho trẻ em, bố mẹ thường hay tự quyết định màu sắc, hình dáng mà không hỏi ý kiến của con khi mua. Có nhiều trường hợp bé không hứng thú với lựa chọn của cha mẹ. Điều này dẫn đến việc bé không có động lực hoặc cảm giác thích thú khi được ngồi vào bàn học.

Nên mua bàn học nào cho bé lớp 1 và một số sai lầm cần tránh

- Không quan tâm đến chất liệu bàn học

Đây là sai lầm thường thấy nhất ở nhiều gia đình khi chọn bàn học cho bé vào lớp 1. Rất nhiều phụ huynh quyết định mua một chiếc bàn chỉ vì bề ngoài có màu sắc và kiểu dáng bắt mắt mà không quan tâm đến chất liệu bên trong. Một số bàn học được sơn bằng những loại sơn kém chất lượng, gây mùi khó chịu ảnh hưởng tới sức khỏe của bé.

- Cho rằng mẫu bàn học nào cũng giống nhau

Vì lý do không phân biệt được các mẫu bàn học và muốn tiết kiệm chi phí. Điều này vô tình dẫn đến việc bố mẹ chọn bàn học cho bé lớp 1 không đúng với chiều cao của con. Bé sẽ phát triển chiều cao theo từng giai đoạn, chính vì vậy mà bé cần có những bộ bàn ghế học tập với kích thước khác nhau. Việc sử dụng một bộ bàn ghế từ khi mẫu giáo tới những năm cấp 3 sẽ ảnh hưởng đến tư thế ngồi của trẻ.

2. Các Loại Bàn Học Cho Bé Lớp 1

2.1. Bàn học chữ A

Bàn học chữ A được thiết kế theo phong cách hiện đại, bàn học sinh lớp 1 chữ A có giá sách 2 tầng, mặt bàn rộng rãi. Sản phẩm được cấu tạo từ những vật liệu cao cấp với khung sắt được thiết kế hơi nghiêng trông giống chữ A. Kiểu dáng phù hợp giúp bạn có thể sử dụng vào nhiều mục đích như làm việc, học tập, sử dụng laptop.

2.2. Bàn học chữ L

Bàn học được thiết kế hình chữ L uốn cong tạo sự mềm mại và thoải mái cho trẻ khi sử dụng. Mẫu bàn học có không gian lớn hơn, phần kệ sách giúp trẻ lưu trữ được nhiều sách vở hơn. Ngoài ra phần mặt bàn cũng rộng hơn giúp trẻ có thể học bài với máy tính một cách thoải mái nhất.

Bàn học chữ L cho bé lớp 1

2.3. Bàn học mini gấp gọn

Đây là bàn học có kích thước nhỏ hơn bàn học thông thường. Bàn học mini gấp gọn dành cho những người thích ngồi bệt. Và là bàn học cho bé lớp 1 giá rẻ so với mặt bằng chung. Thiết kế và chức năng vẫn như chiếc bàn làm việc chân gấp cao nhưng kích thước chỉ tầm 35cm. Đây là mẫu bàn giá rẻ và có thể di chuyển linh hoạt.

2.4. Bàn học gấp gọn

Mặt bàn học gấp gọn thường làm từ chất liệu gỗ công nghiệp. Phía dưới là chân sắt cứng cáp kết hợp chặt chẽ với mặt bàn. Kích thước được đo chuẩn xác để chân bàn đứng vững, không bị nghiêng đổ. Có nhiều loại khác nhau như bàn học gấp gọn có chân gấp cao, bàn học gấp gọn vào tường, bàn học gấp gọn thời trang. Với chức năng gấp gọn này cho phép bạn cất xếp dễ dàng sau khi sử dụng và trả lại không gian diện tích.

2.5. Bàn học chữ Z

Bàn học chữ Z là mẫu bàn học sinh lớp 1 có chân sắt nhưng thay vì thiết kế dáng chân thẳng thông thường thì nó lại có dáng chân là sự kết hợp của hai chữ Z bằng thanh giằng ngang. Tuy nhiên phần chân sắt dễ xỉn màu làm giảm tính thẩm mĩ của không gian. Bàn học sinh lớp 1 chữ Z không đi kèm với giá sách.

2.6. Bàn học thông minh

Bàn học thông minh được thiết kế khoa học và tận dụng các khoảng trống để tạo thật nhiều không gian cho bé khám phá, sáng tạo. Bàn học thông minh vừa là một thiết bị học tập vừa là bàn học chống gù lưng, chống cận cho bé với khả năng điều chỉnh độ cao bàn học linh hoạt phù hợp với độ tuổi. Giúp bé có tư thế ngồi học đúng chuẩn và tăng khả năng tập trung. Đây là yếu tố chỉ có ở bàn học thông minh mà các loại bàn học khác không có. Một số loại bàn học thông minh còn được bổ sung thêm ngăn kéo, giá sách.

Mẫu bàn học thông minh cho bé

2.7. Bàn học đôi

Bàn học đôi cho bé là bàn học được thiết kế với hai vị trí ngồi học tương đương nhau phù hợp cho 2 bé. Bàn học đôi cho 2 bé được thiết kế với kích thước, chiều cao và cách trang trí tương đồng nhau. Bàn học đôi thường được sử dụng cho gia đình có 2 bé sinh đôi hoặc 2 bé không chênh nhau quá 3 tuổi.

2.8. Bàn học kết hợp giường tầng

Có thiết kế phía trên là giường ngủ loại nhỏ và phía dưới là bàn học. Đây là một giải pháp cho những phòng có diện tích nhỏ, không đủ không gian để kê bàn học cho bé. Bàn học kết hợp giường tầng giúp tiết kiệm diện tích rất nhiều. Vừa mang lại một không gian học tập, làm việc lại vừa là nơi có thể ngủ.

3. Nên Mua Bàn Học Nào Cho Bé Lớp 1?

Khi phân vân nên mua bàn học nào cho bé lớp 1, bố mẹ nên mua bàn học sinh lớp 1 cho bé theo nhu cầu và sở thích của con. Đối với gia đình có 2 bé thì nên chọn lựa bàn học đôi. Bàn học đôi vừa giúp tiết kiệm được không gian phòng học vừa tăng tính thẩm mỹ vì sự đồng nhất về thiết kế và chất liệu.

Hiện nay các bậc phụ huynh có xu hướng chọn bàn học thông minh cho bé. Bởi nhiều lí do khác nhau như sự tiện lợi và chăm sóc sức khỏe học đường của trẻ. Bàn học thông minh có thể giải quyết được các nhược điểm của bàn học thông thường!

Bàn học thông minh chống gù chống cận từ Chilux hay một vài đơn vị khác có khả năng thay đổi thay đổi chiều cao của bàn và ghế linh hoạt theo vóc dáng và chiều cao của bé ở mỗi độ tuổi khác nhau. Nếu chiếc bàn học quá thấp so với chiều cao của bé khi ngồi thì bé cứ phải cúi mình xuống, gây hiện tượng cong, gù lưng. Với chiếc bàn quá cao thì bé lúc phải ưỡn người lên rất dễ gây khó chịu và mỏi người. Lâu dần cơ lưng của bé sẽ bị yếu đi, ảnh hưởng đến sự phát triển của cột sống.

Bàn học thông minh điều chỉnh được độ nghiêng mặt bàn, phù hợp với từng hoạt động học tập, vui chơi của bé. Việc điều chỉnh góc nghiêng mặt bàn giúp nâng tầm góc nhìn mắt cho bé tốt hơn. Ngoài ra, các mẫu bàn học thông minh cho bé lớp 1 thường đi kèm giá sách, tủ khóa, ngăn chứa đồ, móc treo cặp sách, balo… Các góc bàn được thiết kế bo tròn bằng nhựa hoặc cao su, đảm bảo an toàn cho trẻ trong suốt quá trình sử dụng.

Việc lựa chọn bàn học thông minh là điều cần thiết cho trẻ từ những năm đầu cắp sách đến trường. Bàn học thông minh còn có thể giúp rèn luyện bé tính kỷ luật và ngăn nắp hơn trong học tập. Sở hữu một mẫu bàn học thông minh, bố mẹ tiết kiệm thêm nhiều chi phí. Đầu tư một mẫu bàn điều chỉnh độ cao, trẻ có thể sử dụng từ cấp 1 đến cấp 3 dễ dàng.

Bàn học sinh lớp 1 có giá sách

4. Bàn Học Thông Minh Chilux Chống Gù Chống Cận Cho Bé Lớp 1

Bàn học thông minh chống gù chống cận được ba mẹ ưu tiên lựa chọn cho con lớp 1 giữa vô vàn các mẫu bàn học sinh cho bé đang có mặt trên thị trường. Bố mẹ băn khoăn không biết nên mua bàn học nào cho bé lớp 1 với thương hiệu uy tín tốt nhất. Chilux là một trong những thương hiệu bàn học cho bé uy tín hàng đầu. Bàn học Chilux chống tật gù lưng và cong vẹo cột sống nhờ vào khả năng thay đổi chiều cao của bàn và ghế linh hoạt theo vóc dáng của bé.

Chilux là thương hiệu sản xuất các sản phẩm tiêu dùng cho bé tiên phong tại Singapore và các quốc gia khác như Malaysia, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam... Ngoài bàn học thông minh, Chilux còn nổi bật với các sản phẩm như nôi cũi, ghế ngồi ô tô cho bé, xe tập đi, ghế ăn dặm…

Website thương hiệu Chilux: https://chilux.vn/

Điểm nổi bật tiếp theo của bàn học thông minh Chilux là giúp chống cận thị và các tật về mắt. Với khả năng điều chỉnh độ nghiêng của mặt bàn từ 0 - 45 độ, phù hợp với nhu cầu sử dụng cũng như vừa với tầm mắt nhìn của bé. Mặt bàn được phủ một lớp matte chống lóa, chống trầy xước, dễ dàng lau chùi khi bé viết hay vẽ lên bàn.

Bàn học Chilux kết hợp với giá sách vô cùng tiện lợi và rộng rãi có thể để đến 120 cuốn sách cho bé với mẫu Smart V. Hộc tủ bên dưới được chia các ngăn khoa học với các kích thước lớn, nhỏ khác nhau giúp bé lưu trữ đồ dùng học tập và các vật dụng cá nhân của mình. Bảng từ tính hỗ trợ bé đính kèm thời khóa biểu dễ dàng và tiện lợi nhất. Đồng thời, Chilux còn bổ sung giá đỡ máy tính bảng phục vụ mục đích giải trí và học trực tuyến.

Mẫu bàn ghế học sinh cấp 1 Chilux

Bố mẹ có thể hoàn toàn yên tâm về chất liệu bàn học. Bàn học Chilux được làm từ gỗ sồi tự nhiên có khả năng kháng mối mọt cao, không gây mùi, an toàn với sức khỏe. Ngoài ra, bàn được thiết kế sang trọng, bo tròn góc cạnh với những gam màu trung tính pastel nhẹ dịu và rất dễ để phối với các đồ dùng khác trong phòng của bé.

Chilux có những chính sách quà tặng cũng như bảo hành rất có lợi cho người tiêu dùng. Khi mua các mẫu bàn học từ Chilux, bố mẹ sẽ được tặng ngay một chiếc đèn học cao cấp với nguồn sáng khoa học ánh sáng tiêu chuẩn, có thể thay đổi giữa ánh sáng trắng, ánh sáng hồng và 3 mức cường độ sáng để bảo vệ mắt bé tốt hơn trong quá trình học tập. Ngoài ra, khi mua bàn học Chilux Smart S và Chilux Smart V, bạn sẽ được tặng thêm: đồng hồ điện tử, đồ đựng dụng cụ học tập cho bé xinh xắn.

Bàn học thông minh sẽ là một lựa chọn tối ưu nhất khi bố mẹ đang phân vân nên mua bàn học nào cho bé lớp 1. Sống trong thời đại tiên tiến về công nghệ và đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Thế hệ con em chúng ta xứng đáng nhận được những điều tốt nhất để ươm mầm và phát triển hơn nữa trong tương lai.