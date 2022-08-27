Năm Quý Mão 2023 nên sinh con vào tháng nào để con có vận mệnh tốt đẹp, vạn sự cát tường, an nhiên hưởng lộc?

Tháng 4 âm lịch

Trẻ sinh vào tháng 4 âm lịch trong năm 2023 à người hào hoa, phong nhã, oai phong lẫm liệt, có ý chí nhưng đôi khi thiếu quyết đoán. Vận số của tuổi Quý Mão trong tháng này được may mắn, phú quý, có được vợ hiền, con cái hiển vinh, cuộc sống được thảnh thơi, vui vẻ. Người sinh vào tháng này thường làm được mọi việc tuy nhiên nên rèn luyện cho bé thói quen cứng rắn, dám nghĩa dám làm, ắt sẽ vẻ vang.

Vận số của tuổi Quý Mão trong tháng này được may mắn, phú quý, có được vợ hiền, con cái hiển vinh, cuộc sống được thảnh thơi, vui vẻ. Ảnh minh họa

Tháng 6 âm lịch

Theo tử vi, trẻ nhỏ sinh ra vào tháng 6 âm lịch năm 2023 là người có số phú quý, làm chuyện gì cũng vô cùng thuận lợi, khó khăn cũng chỉ là nhất thời. Ngay từ khi còn nhỏ, em bé này đã tỏ ra mình là người tài hoa hơn người, vì thế dễ nắm bắt được cơ hội để giữ vị trí lãnh đạo. Bản tính quyết đoán, nhanh nhạy trước thời cuộc mà bản mệnh dễ trở thành người dẫn đầu xu hướng, đem về khoản tiền rủng rỉnh. Chuyện tình cảm cũng rất đáng ngưỡng mộ, bởi bản mệnh là người có mắt nhìn tinh tế nên có thể lựa chọn được bạn đời phù hợp.