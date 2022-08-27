Năm Quý Mão 2023 nên sinh con vào tháng nào để con có vận mệnh tốt đẹp, vạn sự cát tường, an nhiên hưởng lộc?

Nuôi dạy con 27/08/2022 12:57

Nếu ba mẹ có ý định sinh con vào 2023 thì hãy chú ý 3 tháng sau đây vì là những tháng cực tốt, trẻ sinh ra có vận mệnh đầy may mắn

Tháng 4 âm lịch

Trẻ sinh vào tháng 4 âm lịch trong năm 2023 à người hào hoa, phong nhã, oai phong lẫm liệt, có ý chí nhưng đôi khi thiếu quyết đoán. Vận số của tuổi Quý Mão trong tháng này được may mắn, phú quý, có được vợ hiền, con cái hiển vinh, cuộc sống được thảnh thơi, vui vẻ. Người sinh vào tháng này thường làm được mọi việc tuy nhiên nên rèn luyện cho bé thói quen cứng rắn, dám nghĩa dám làm, ắt sẽ vẻ vang.

Năm Quý Mão 2023 nên sinh con vào tháng nào để con có vận mệnh tốt đẹp, vạn sự cát tường, an nhiên hưởng lộc? - Ảnh 1
Vận số của tuổi Quý Mão trong tháng này được may mắn, phú quý, có được vợ hiền, con cái hiển vinh, cuộc sống được thảnh thơi, vui vẻ. Ảnh minh họa

Tháng 6 âm lịch

Theo tử vi, trẻ nhỏ sinh ra vào tháng 6 âm lịch năm 2023 là người có số phú quý, làm chuyện gì cũng vô cùng thuận lợi, khó khăn cũng chỉ là nhất thời. Ngay từ khi còn nhỏ, em bé này đã tỏ ra mình là người tài hoa hơn người, vì thế dễ nắm bắt được cơ hội để giữ vị trí lãnh đạo. Bản tính quyết đoán, nhanh nhạy trước thời cuộc mà bản mệnh dễ trở thành người dẫn đầu xu hướng, đem về khoản tiền rủng rỉnh. Chuyện tình cảm cũng rất đáng ngưỡng mộ, bởi bản mệnh là người có mắt nhìn tinh tế nên có thể lựa chọn được bạn đời phù hợp. 

Năm Quý Mão 2023 nên sinh con vào tháng nào để con có vận mệnh tốt đẹp, vạn sự cát tường, an nhiên hưởng lộc? - Ảnh 2
Theo tử vi, trẻ nhỏ sinh ra vào tháng 6 âm lịch năm 2023 là người có số phú quý, làm chuyện gì cũng vô cùng thuận lợi, khó khăn cũng chỉ là nhất thời. Ảnh minh họa

Tháng 8 âm lịch

Sinh vào tiết Bạch Lộ thì thường sẽ là người có mệnh vinh hoa, đại cát đại lợi. Đối với nam nữ sinh năm 2023 vào tháng 8 âm lịch thường có tính cách lương thiện, được mọi người yêu quý. Đặc biệt, trong cuộc sống, sự nghiệp cũng nhận được nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ, vì thế đường công danh, sự nghiệp suôn sẻ, đạt vị trí cao torng xã hội. Ngoài ra, đường nhân duyên cũng vô cùng tốt, gặp đường người hợp ý sống hạnh phúc trọn đời.

Năm Quý Mão 2023 nên sinh con vào tháng nào để con có vận mệnh tốt đẹp, vạn sự cát tường, an nhiên hưởng lộc? - Ảnh 3
Đối với nam nữ sinh năm 2023 vào tháng 8 âm lịch thường có tính cách lương thiện, được mọi người yêu quý. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

 

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