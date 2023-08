Năm 2023, ba mẹ thuộc 3 tuổi này sinh con sẽ được phúc lộc song toàn, ba mẹ phất phát con cái giỏi giang

Đứa trẻ được sinh ra trong năm Quý Mão 2023 mang mệnh Kim (Kim Bạch Kim, tức là kim loại mạ vàng). Xét theo Ngũ hành, Thổ sinh Kim và Kim sinh Thủy. Do đó, cha mẹ mang mệnh Kim và Thủy hợp sinh con năm 2023 về mặt ngũ hành. Ngoài ra, cha mẹ mang hành Kim cũng có thể sinh con năm Quý Mão. Cụ thể như sau:Cha mẹ hành Thổ: Thổ sinh Kim, cha mẹ mang hành Thổ sinh con mệnh Kim trong năm Quý Mão là hợp nhất. Các tuổi mệnh Thổ hợp sinh con 2023: Bính Thìn (1976), Đinh Tỵ (1977), Canh Ngọ (1990), Tân Mùi (1991), Mậu Dần (1998).

Tuổi Mùi gồm sinh năm 1991 (Tân Mùi). Riêng tuổi Kỷ Mùi (1979) mệnh Hỏa và tuổi Quý Mùi (2003) mệnh Mộc không nên sinh con Quý Mão vì xung khắc nhau theo ngũ hành.

Xét theo tam hợp: Hợi – Mão – Mùi. Từ đó có thể thấy, bố mẹ tuổi Hợi và mùi thích hợp sinh con năm 2023. Ảnh minh họa

Tương hợp theo Thiên can

Em bé sinh năm 2023 sẽ có tuổi can chi là Quý Mão. Tuổi Quý Mão có can Quý, cặp thiên can hợp với Quý là Mậu và Tân.

Can Quý thiên về đối nội (âm), can Mậu thiên về đối ngoại (dương), âm dương hút nhau nên người có can Mậu sinh con Quý Mão là hòa hợp. Đó là năm sinh âm lịch có đuôi là số 8. Ví dụ: 1978 (Mậu Ngọ), 1998 (Mậu Dần). Riêng tuổi Mậu Thìn (1988) mệnh Mộc nên không hợp sinh con Quý Mão

Thiên can Tân mệnh Kim sinh Quý, có nghĩa bố mẹ can Tân vẫn rất thích hợp sinh con Quý Mão. Các tuổi có can Tân là: 1991 (Tân Mùi), 1971 (Tân Hợi). Riêng tuổi Tân Dậu (1981) mệnh Mộc không hợp sinh con năm 2023.

Em bé sinh năm 2023 sẽ có tuổi can chi là Quý Mão. Tuổi Quý Mão có can Quý, cặp thiên can hợp với Quý là Mậu và Tân. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm