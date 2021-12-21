Moby Kid - Tự hào là hệ thống cửa hàng cung cấp đầy đủ sản phẩm thiết yếu cho mẹ và bé mùa dịch Covid 19

Trong giai đoạn Covid 19 căng thẳng vừa qua, thực hiện đúng theo chỉ đạo của thành phố, Moby Kid đã nỗ lực để cung cấp đầy đủ, kịp thời và an toàn các sản phẩm thiết yếu cho mẹ và bé. Bằng sự linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp uy tín, Moby Kid đã đảm bảo duy trì nguồn cung ứng đồ dùng cho mẹ và bé liên tục, bình ổn giá - Tiếp tục nhận được sự tin tưởng của khách hàng và khẳng định vị trí trong ngành hàng Mẹ & Bé.

Bỉm, đồ ăn dặm và sữa bột cho bé là những sản phẩm rất cần thiết trong những năm đầu phát triển của bé. Vì vậy trong đại dịch Covid 19 vừa qua, Moby Kid đã luôn nỗ lực để cung cấp và mang đến cho các bố mẹ đầy đủ sản phẩm thiết yếu cho bé chính hãng của các thương hiệu uy tín.

Tại Moby Kid có nhiều thương hiệu sữa bột uy tín cho mẹ và bé như: Aptamil, Meiji, Abbott, Vinamilk, Morinaga, Glico, Nestle Nan, Blackmores, A2 Milk, Friso,... Tất cả các thương hiệu sữa đều được Moby Kid chọn lọc kỹ càng, đều là các thương hiệu nổi tiếng, uy tín lâu năm và được tin tưởng sử dụng bởi hàng triệu mẹ bỉm sữa trên toàn thế giới.

Đầy đủ sữa, tã, đồ ăn dặm

Moby Kid còn có nhiều loại sữa cho từng thể trạng của bé như: sữa cho bé tăng cân, sữa cho bé dị ứng đạm bò, sữa cho bé phát triển trí não, sữa dành cho trẻ không dung nạp đường lactose, bị tiêu chảy, tiêu hóa kém…

Moby Kid còn đa dạng các dòng bỉm tã cho bé như: Merries, Moony, Pampers, Bobby, Huggies, Goon,.. và các thương hiệu đồ ăn dặm đạt tiêu chuẩn quốc tế như: Gerber, Nestle, Vinamilk,...

2. Đa dạng các sản phẩm mẹ & bé chính hãng, minh bạch nguồn gốc

Không chỉ đa dạng các sản phẩm thiết yếu cho mẹ và bé mà Moby Kid còn đa dạng các sản phẩm mẹ và bé khác như: máy hút sữa, xe đẩy trẻ em, máy hâm sữa, máy tiệt trùng, nôi cũi, địu trẻ em, ghế ngồi ô tô, quần áo sơ sinh, máy pha sữa và rất nhiều các sản phẩm chăm sóc mẹ và bé khác như bình sữa, mỹ phẩm cho bé, máy chế biến thức ăn,...

Đa dạng các sản phẩm đến từ thương hiệu nổi tiếng

Moby Kid vừa nhận được sự tin tưởng của khách hàng, vừa tạo được niềm tin cho các nhãn hiệu nổi tiếng như: Philip Avent, Joie, Chicco, Spectra, Unimom, Medela, Aprica, Ecomom, Baby Brezza, Ergobaby, Fatzbaby, Zaracos,Combi,,...

Moby Kid cam kết tất cả các sản phẩm cửa hàng phân phối đều là chính hãng 100%, minh bạch nguồn gốc xuất xứ. Các sản phẩm chính hãng được làm từ chất liệu an toàn và bảo hành đầy đủ nên vừa đảm bảo an toàn cho sức khỏe và vừa yên tâm hơn khi sử dụng.

3. Moby Kid đồng hành cùng mẹ vượt qua đại dịch Covid 19

Giai đoạn dịch Covid 19 căng thẳng, toàn thành phố thực hiện giãn cách xã hội, kéo theo đó là những khó khăn về kinh tế, đời sống sinh hoạt, hàng hóa khan hiếm, giá cả tăng cao. Thấu hiểu những khó khăn, Moby Kid với đội ngũ nhân viên đã cố gắng, nỗ lực hết mình để giúp ba mẹ mua được sản phẩm chính hãng với giá tốt nhất thị trường.

Moby Kid tự hào được TP. Hồ Chí Minh cấp giấy phép giao hàng thiết yếu cần thiết cho mẹ và bé mùa dịch. Moby Kid cũng tăng cường liên hệ với các nhà cung cấp để luôn duy trì hàng hóa đầy đủ. Đặc biệt, Moby Kid còn miễn phí giao hàng cho tất cả các đơn hàng ở Hồ Chí Minh.

Moby Kid - Sự lựa chọn yên tâm cho Mẹ & Bé

Để làm được điều đó, toàn thể nhân viên Moby Kid đồng lòng và hiểu rõ trách nhiệm của mỗi cá nhân, nỗ lực hết mình làm việc ngày đêm để đảm bảo việc cung ứng hàng hóa thật đầy đủ và không bị gián đoạn.

Bên cạnh đó, Moby Kid đã đẩy mạnh đầu tư hệ thống Online, thiết bị y tế để phòng tránh Covid 19 tốt nhất cho khách hàng. Ba mẹ được trải nghiệm dịch vụ mua sắm an toàn và tiện lợi trong mùa dịch qua các kênh trực tuyến của Moby Kid.

4. Giao hàng nhanh, Freeship HCM và am hiểu sản phẩm, tận tâm với khách hàng

Moby Kid luôn hướng đến việc mang lại trải nghiệm tốt nhất cho mỗi khách hàng. Một trong những tiêu chí mà Moby Kid luôn quan tâm nhiều nhất chính là “con người”, đây là yếu tố quyết định đến sự thành công hôm nay. Moby Kid luôn chú trọng trong công tác đào tạo nhân sự về nghiệp vụ, chuyên môn.

Đội ngũ nhân viên bán hàng và kỹ thuật Moby Kid được đào tạo kỹ lưỡng để am hiểu sản phẩm, lắng nghe và thấu hiểu khách hàng, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng một cách tận tâm, chu đáo nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho mỗi khách hàng thân yêu. Chọn Moby Kid - Tất cả những trăn trở đó sẽ không còn là trở ngại trên hành trình nuôi dưỡng những “thiên thần nhỏ” của bố mẹ.

Máy hút sữa - sản phẩm không thể thiếu cho các mẹ bỉm sữa

Bên cạnh đó, nhân viên kỹ thuật hỗ trợ trực tiếp lắp đặt, sử dụng sản phẩm, bảo hành và giao hàng miễn phí tận nơi khu vực Hồ Chí Minh. Đối với các đơn hàng ở tỉnh, khách hàng hoàn toàn yên tâm vì sản phẩm luôn được kiểm tra 3 lớp từ khâu lựa chọn, kiểm tra hàng tới đóng gói chắc chắn trước khi giao. Và ba mẹ có thể được hỗ trợ tư vấn sử dụng, lắp qua các kênh trực tuyến của Moby Kid.

Bằng những nỗ lực, Moby Kid đã và đang khẳng định vị trí của mình, trở thành Hệ thống đồ dùng Mẹ & Bé “an tâm về chất - không lo về giá” ngày càng được nhiều khách hàng tin tưởng. Trải qua những khó khăn trong mùa dịch, Moby Kid ngày càng nhận thấy giá trị, trách nhiệm to lớn của mình với khách hàng. Nếu bố mẹ còn đắn đo không biết mua đồ dùng cho mẹ và bé uy tín, chính hãng ở đâu thì hãy đến ngay Moby Kid.