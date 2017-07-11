Mẹ cẩn thận với tình trạng người giúp việc hành hạ con

Nuôi dạy con 11/07/2017 10:17

Cha mẹ lại không hay biết chính việc thuê người chăm sóc con lại tiềm tàng nhiều nguy hiểm không lường trước được

Với nhiều gia đình, vì quá bận rộn lại không có người thân chăm sóc trẻ nên đành chọn phương án thuê người giúp việc. Thuê người giúp việc để săn sóc trẻ vì vậy mà trở nên phổ biến. Nhưng cha mẹ lại không hay biết chính việc này lại tiềm tàng nhiều nguy hiểm không lường trước được. Chỉ đến khi con có những biểu hiện lạ trên cơ thể hay có dấu hiệu hôn mê, bệnh tật thì mới hoảng hốt mà tìm ra nguyên do.

Cho trẻ uống thuốc để “ngoan” hơn

Không ít cha mẹ rất chủ quan, giao hết việc nhà, chăm sóc con cho người giúp việc. Về đến nhà, thấy con đang ngủ hay ngoan ngoãn im lìm thì cha mẹ lại yên tâm, không nghi ngờ gì. Nhưng lại không hề biết trong lúc mình vắng nhà, người giúp việc lại nhiều lúc vì lười biếng, sợ trẻ quấy khóc mà để trẻ uống thuốc ngủ mà “ngoan” hơn. Như những chia sẻ của các mẹ bỉm sữa sau đây thật khiến nhiều gia đình không khỏi sốc trước tình trạng người giúp việc hành hạ con.

Theo như chia sẻ của chị em thì vì mẹ quá chủ quan giao khi con nhỏ cho người giúp việc mà không biết con bị cho uống thuốc ngủ. Chỉ đến khi 4 tuổi, con được chuẩn đoán bại não do dùng thuốc ngủ lâu ngày thì đã quá muộn. Sau đó là những phản ứng phẫn nộ và bàng hoàng của nhiều bà mẹ bỉm sữa khác khi tình trạng người giúp việc quá tàn nhẫn và độc ác thế này.

Ảnh: Facebook

Mẹ cẩn thận với tình trạng người giúp việc hành hạ con - Ảnh 1
Ảnh: Facebook

Cũng theo một chia sẻ khác của cộng đồng mạng về cuộc trò chuyện của hai người giúp việc chăm sóc trẻ. Họ bàn cách cho trẻ uống B1 để trẻ ngủ mà cha mẹ không nghi ngờ:

Mẹ cẩn thận với tình trạng người giúp việc hành hạ con - Ảnh 2
Ảnh: Facebook

Mẹ cẩn thận với tình trạng người giúp việc hành hạ con - Ảnh 3
Ảnh: Facebook

Hành hạ trẻ để trả thù chủ

Chưa kể, không ít những trường hợp, khi có cha mẹ ở nhà thì người giúp việc tỏ ra yêu thương, chăm sóc trẻ hết lòng. Nhưng khi người nhà vừa ra ngoài lại đánh trẻ, không cho trẻ ăn uống đầy đủ, thậm chí còn ăn uống thức ăn của trẻ. Cha mẹ vì quá chủ quan cũng không để ý những biểu hiện lạ của trẻ sau đó.

Cha mẹ phải làm gì để bảo vệ con?

Trước những nguy hiểm tiềm tàng cho trẻ thế này, cha mẹ cần phải cân nhắc và xem xét kỹ lưỡng việc thuê người chăm sóc con:

- Thuê người giúp việc là người quen biết rõ hoặc là người thân trong gia đình

- Đặt camera trong nhà để quan sát việc chăm sóc trẻ của người giúp việc

- Gửi trẻ ở nơi uy tín, có giấy phép, cơ sở vật chất tốt, cùng giáo viên có bằng cấp rõ ràng. Mẹ cũng nên chọn những nơi có thể theo dõi con mình từ xa qua camera.

- Hãy quan sát và để ý những dấu hiệu bất thường ở trẻ để phát hiện kịp thời khi trẻ bị hành hạ

Nuôi dạy con là cả một chặng đường không hề đơn giản. Bản thân cha mẹ chăm sóc con vẫn không ít những lỗi sai vô tình mắc phải. Huống hồ, khi giao trẻ cho một người khác lại càng tiềm ẩn nhiều vấn đề. Do đó, cha mẹ nên cẩn thận và cảnh giác hơn để con mình tránh những nguy hiểm như trên!

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