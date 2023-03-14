Mẹ bỉm Hà Thành với màn 'vịt hóa thiên nga', giảm hơn 20kg thoát khỏi nỗi ám ảnh “thùng phi di động” sau sinh

Nuôi dạy con 14/03/2023 13:54

Ngân Hồ cái tên không còn xa lạ với cộng đồng mẹ bỉm sữa tại Hà Nội. Cô được cộng đồng mạng biết đến với quá trình thay đổi cuộc đời nhờ giảm cân sau sinh. Với việc giảm 21kg trong vòng 2 tháng và giảm tới 20cm vòng eo một cách ngoạn mục.

Ngân Hồ cái tên không còn xa lạ với cộng đồng mẹ bỉm sữa tại Hà Nội. Cô được cộng đồng mạng biết đến với quá trình thay đổi cuộc đời nhờ giảm cân sau sinh. Với việc giảm 21kg trong vòng 2 tháng và giảm tới 20cm vòng eo một cách ngoạn mục.

Mẹ bỉm Hà Thành với màn 'vịt hóa thiên nga', giảm hơn 20kg thoát khỏi nỗi ám ảnh “thùng phi di động” sau sinh - Ảnh 1
Ngân Hồ được cộng đồng mạng biết đến với quá trình thay đổi cuộc đời nhờ giảm cân sau sinh - Ảnh: Internet

Được biết, để có được vóc dáng sau sinh vạn người mê như hiện tại, Ngân Hồ từng trải qua những tháng ngày gian khổ và đầy gian nan của quá trình thoát khỏi nỗi ám ảnh “thùng phi di động” sau sinh của mình. Lúc mang bầu, cô không nghén ngẩm món gì mà ăn uống vô cùng ngon miệng, thoải mái. Chính vì vậy, cô đã choáng váng khi leo lên bàn cân: “Sau khi sinh bé cân nặng của mình lên gần 70kg, trông cứ như thùng phi di động, sồ sề tới mức chẳng dám soi gương”.


Mẹ bỉm Hà Thành với màn 'vịt hóa thiên nga', giảm hơn 20kg thoát khỏi nỗi ám ảnh “thùng phi di động” sau sinh - Ảnh 2
Ngân Hồ từng trải qua những tháng ngày gian khổ và đầy gian nan của quá trình thoát khỏi nỗi ám ảnh “thùng phi di động” sau sinh - Ảnh: Internet

Không chỉ vậy, khi qua tháng đầu ở cữ, Ngân Hồ còn giật mình khi thấy mình có làn da càng ngày càng xấu xí, bụng có nhiều vết rạn. Thời điểm này mẹ bỉm Ngân Hồ vô cùng lo lắng, stress, thậm chí có những dấu hiệu của căn bệnh trầm cảm như nhiều phụ nữ sau sinh khác.

Mẹ bỉm Hà Thành với màn 'vịt hóa thiên nga', giảm hơn 20kg thoát khỏi nỗi ám ảnh “thùng phi di động” sau sinh - Ảnh 3
khi qua tháng đầu ở cữ, Ngân Hồ còn giật mình khi thấy mình có làn da càng ngày càng xấu xí, bụng có nhiều vết rạn - Ảnh: Internet

Từ đó, Ngân bắt đầu nhen nhóm ý định giảm cân lấy lại vóc dáng. Ban đầu, Ngân lên mạng tìm đủ các phương pháp giảm cân như: ăn theo chế độ Diet, loại bỏ tinh bột hoàn toàn nhưng phần vì thương con không có sữa uống, phần vì không chịu được cơn “thèm cơm” thế là kế hoạch giảm cân thất bại. Sau đó, Ngân Hồ quyết định đi tập Gym, uống detox. Thế nhưng…cơ thể phụ nữ mới sinh xong, thêm vào đó lịch trình dày đặc, chế độ hà khắc cô cũng không thể theo nổi.

Mẹ bỉm Hà Thành với màn 'vịt hóa thiên nga', giảm hơn 20kg thoát khỏi nỗi ám ảnh “thùng phi di động” sau sinh - Ảnh 4
Ngân Hồ nhiều lần thất bại trong quá trình giảm cân - Ảnh: Internet

Vốn gia đình có nghề thuốc Nam, Ngân Hồ đã tự tìm tòi, nghiên cứu và tạo ra sản phẩm giảm cân từ những thảo dược thiên nhiên, an toàn cho bản thân. Sau khi thành công với sản phẩm thảo dược giảm cân do chính mình nghiên cứu, Ngân Hồ chia sẻ bí quyết của mình và được rất nhiều người ủng hộ. Chẳng những cơ thể nuột nà, vòng eo con kiến đáng mơ ước, người mẹ trẻ này còn gây ấn tượng mạnh với làn da trắng hồng không tì vết.

Mẹ bỉm Hà Thành với màn 'vịt hóa thiên nga', giảm hơn 20kg thoát khỏi nỗi ám ảnh “thùng phi di động” sau sinh - Ảnh 5

Mẹ bỉm Hà Thành với màn 'vịt hóa thiên nga', giảm hơn 20kg thoát khỏi nỗi ám ảnh “thùng phi di động” sau sinh - Ảnh 6

Sau khi giảm cân thành công, mẹ bỉm khiến công chúng u mê với cơ thể nuột nà, vòng eo con kiến đáng mơ ước, người mẹ trẻ này còn gây ấn tượng mạnh với làn da trắng hồng không tì vết - Ảnh: Internet

Mẹ bỉm còn dành rất nhiều thời gian giúp đỡ những chị em phụ nữ đang gặp tình trạng mập ú sau sinh như bản thân mình đã từng trải qua. Việc nỗ lực giảm cân và xây dựng hình ảnh cá nhân mang lại sự tự tin hơn rất nhiều cho chị em phụ nữ

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