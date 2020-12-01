Tình trạng mất sữa đột ngột trong quá trình cho con bú không phải là hiếm, điều này khiến cho nhiều chị em rất lo lắng, tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và bé. Vì vậy hãy cùng tìm hiểu về chủ đề mẹ bị mất sữa đột ngột là do đâu và phải xử lý như thế nào trong bài viết dưới đây.

Việc đang cho con bú tự nhiên mất sữa sẽ khiến nhiều chị em bối rối, lo lắng, đặc biệt là các chị em lần đầu tiên làm mẹ. Sau đây hãy cùng tìm hiểu về các nguyên nhân chính gây ra tình trạng này.

Tình trạng mẹ bị mất sữa đột ngột có thể hiểu đơn giản là việc các tuyến sữa của mẹ ngừng hoạt động, không tiết được sữa như bình thường. Hiện tượng này có 2 dạng, một là các chị em mất sữa một cách đột ngột, hai là việc mất sữa sẽ diễn tiến dần dần, đến một lúc nào đó sẽ mất hẳn. Lúc này, các mẹ sẽ dễ dàng nhận thấy các biểu hiện đặc trưng như: không cảm thấy căng tức, đau khi không cho bú, bầu vú xẹp, lỏng lẻo…

Thiếu hormone tiết sữa

Các hormone tiết sữa có thể kể đến như prolactin, oxytocin, estrogen và progesterone. Khi bạn căng thẳng, thiếu ngủ trong thời gian dài sẽ làm ảnh hưởng đến các hormone này. Hậu quả là làm cho tuyến vú không thể sinh sản và tiết sữa ổn định như bình thường được nữa.

Sử dụng kháng sinh

Không ít trường hợp mắc phải tình trạng mất sữa đột ngột do mẹ lạm dụng kháng sinh, tự ý dùng kháng sinh trong giai đoạn đang cho con bú để điều trị các bệnh đang mắc phải. Tuy nhiên, mẹ cần biết rằng trong thành phần của kháng sinh có chứa các chất ức chế hormone sản xuất sữa. Do đó, các mẹ chỉ nên sử dụng kháng sinh khi có chỉ định của bác sĩ.

Không ít trường hợp mắc phải tình trạng mất sữa đột ngột do mẹ lạm dụng kháng sinh, tự ý dùng kháng sinh - Ảnh minh họa: Internet

Tắc tia sữa

Tình trạng tắc tia sữa hiểu đơn giản là ống sữa bị bịt kín, ùn tắc nên sữa không thoát ra được. Mẹ có thể dễ dàng phân biệt được 2 tình trạng mất sữa đột ngột và tắc tia sữa bằng cách kiểm tra bầu ngực của mình. Cụ thể, nếu mất sữa thì bầu ngực sẽ xẹp, nhũn, không có sữa vón cục bên trong. Trong khi đó, nếu là tắc sữa thì bầu ngực sẽ căng tức, khó chịu, sữa bị đông lại thành từng cục nhỏ.

Chế độ dinh dưỡng thiếu khoa học

Nguyên nhân này khá dễ hiểu vì khi cơ thể không “nạp” đủ lượng dinh dưỡng nó cần cho việc sản xuất sữa thì nguồn sữa sẽ dần mất đi. Chỉ cần các mẹ ăn uống đa dạng, đầy đủ dinh dưỡng, đặc biệt là các thực phẩm lợi sữa và tránh các thực phẩm ức chế sản xuất sữa (khổ qua, bắp cải, măng tươi, lá lốt, măng chua, dưa cà muối…) là có thể cải thiện tình trạng mất sữa nhanh chóng.

Mẹ bị mất sữa phải làm sao?

Ăn uống

Sau khi sinh, cơ thể của mẹ cần khoảng 2500 kcal/ngày, nguồn năng lượng này sẽ dùng vào việc phục hồi sức khỏe cho mẹ và sản xuất sữa cho con bú. Do đó, bạn nên ăn uống đa dạng để cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng, không nên kiêng khem. Ngoài ra, nên ưu tiên những thực phẩm giàu chất xơ để tránh tình trạng mẹ tăng cân, đồng thời cũng giảm hẳn nguy cơ táo bón. Nếu chị em nào muốn bổ sung thêm chất dinh dưỡng bằng ngũ cốc thì nên ăn trước bữa ăn 30 phút sẽ giúp hấp thu dinh dưỡng tốt hơn.

Các mẹ nên ưu tiên những thực phẩm giàu chất xơ để tránh tình trạng mẹ tăng cân, đồng thời cũng giảm hẳn nguy cơ táo bón - Ảnh minh họa: Internet

Giữ tâm lý ổn định

Một điều mà ít chị em biết đó là việc căng thẳng ảnh hưởng đến phản xạ xuống sữa khi sữa được giải phóng. Điều này làm cho bé khó bú sữa mẹ hơn. Do đó để hạn chế tình trạng mất sữa, tắc sữa bạn nên tự chăm sóc bản thân thật tốt. Cụ thể là hãy nghỉ ngơi khi cần thiết, đừng ráng sức, ngủ nhiều hơn, giữ tinh thần thoải mái.

Cho bé bú nhiều hơn

Mẹ có thể hạn chế tình trạng mất sữa, tắc sữa chỉ bằng cách đơn giản là tăng cường cho bé bú. Bạn không nhất thiết phải cho bé bú theo đúng giờ, hãy đáp ứng nhu cầu của bé mỗi khi bé đói. Đặc biệt, cần chú ý trong tuần đầu tiên cho con bú, nên cho bé bú hết 1 bên vú rồi mới chuyển qua bên còn lại.

Mẹ có thể hạn chế tình trạng mất sữa, tắc sữa chỉ bằng cách đơn giản là tăng cường cho bé bú - Ảnh minh họa: Internet

Uống nhiều nước

Việc uống nhiều nước, đặc biệt là nước ấm mỗi ngày sẽ giúp cơ thể bạn sản xuất sữa tốt hơn. Nếu cơ thể mất nước sẽ dẫn đến sản xuất sữa ít hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng cần hạn chế những thức uống có cồn (rượu, bia…) vì chúng sẽ làm giảm việc sản xuất sữa của bạn.

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Massage ngực

Massage ngực đều đặn và đúng cách sẽ giúp tổng hợp sữa và tăng cường thành phần chất béo tốt hơn. Bạn nên thực hiện vào những lúc trẻ bú thoải mái, massage xung quanh ngực, sau đó hướng về núm vú, chờ đến khi bé nuốt được vài ngụm. Tiếp theo là xoa bóp sang khu vực khác, chờ bé nuốt thêm. Việc lặp lại thao tác này sẽ kích thích sữa xuống nhiều và dễ dàng hơn.

Massage ngực đều đặn và đúng cách sẽ giúp tổng hợp sữa và tăng cường thành phần chất béo tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đã áp dụng các biện pháp nói trên nhưng tình trạng mất sữa vẫn cứ tiếp diễn thì hãy đến ngay bệnh viện để được chẩn đoán và điều trị. Mong những chia sẻ xoay quanh chủ đề mẹ bị mất sữa đột ngột có thể giúp ích cho các bạn.