Lợi ích của xe trượt scooter cho bé - 09 tác dụng tuyệt vời cha mẹ nên biết

Phát triển kỹ năng vận động thô và tinh

Việc điều khiển 1 chiếc xe trượt đòi hỏi bé phải phối hợp nhiều cơ quan trong cơ thể, từ nhóm vận động thô như những nhóm cơ lớn như cơ vai, cơ chân và cánh tay, cho đến nhóm vận động tinh như bàn tay, ngón tay để có thể lái xe đúng như ý muốn.

Rèn luyện phản xạ, tránh chấn thương khi chơi thể thao

Khi chơi các môn thể thao nói chung thì khả năng phản xạ là rất quan trọng. Bởi bé có phản xạ tốt thì mới có thể chủ động tránh được các va chạm để không gặp chấn thương. Lái xe trượt scooter giúp bé tăng cường phản xạ khi phải tránh né các chướng ngại vật, xử lý các tình huống đi đường và tăng sự tập trung khi lái xe.

Tăng cường hấp thụ Vitamin D, tăng chiều cao giúp xương chắc khỏe

Vitamin D rất quan trọng cho sự phát triển hệ xương của trẻ. Để cơ thể có thể hấp thụ được vitamin D và chuyển hóa Canxi thì rất cần cơ thể phải vận động, tắm nắng ngoài trời. Tập xe trượt scooter giúp bé ra ngoài, vận động nhiều để điều khiển xe. Điều này giúp tăng khả năng hấp thụ Vitamin D, nhờ đó mà bé sẽ có hệ xương chắc khỏe, tăng chiều cao tốt hơn so với những trẻ ít vận động.

Tăng cường sức mạnh nền tảng của cơ thể trẻ, giảm cân hiệu quả

Đi xe trượt scooter cần bé phải sử dụng và phối hợp toàn bộ cơ thể, dùng tay để giữ xe và đánh lái, dùng chân để đẩy xe và đạp phanh. Lưng và vai để giữ thăng bằng. Chơi xe trượt scooter lâu dài sẽ giúp bé phát triển mạnh mẽ các nhóm vận động của cơ thể vì vậy mà tổng thể sẽ mang đến tác dụng lâu dài với sức khỏe của bé.

Cải thiện kỹ năng xã hội, giao tiếp tự tin cho trẻ

Trượt scooter giúp trẻ có thể được ra ngoài, có cơ hội tiếp xúc cùng các bạn bè xung quanh. Bé sẽ có thêm nhiều những người bạn mới. Chơi cùng các bạn giúp bé có thêm sự tự tin, biết cách giao tiếp, cải thiện mối quan hệ với tất cả mọi người.

Tinh thần luôn vui vẻ, lạc quan

Trong các loại xe cho bé, thì xe trượt scooter là loại xe chơi vui nhất. Xe giúp các bé từ mọi lứa tuổi cải thiện tâm trạng, luôn vui vẻ, tự tin. Còn gì vui hơn khi hằng ngày bé được trượt chiếc xe scooter của mình đi học, đi công viên, từ nhà ra bên ngoài?

Tránh xa các loại đồ chơi điện tử hại mắt

Trong thời đại phát triển công nghệ, mang theo nhiều hệ lụy là các bé phải tiếp xúc với quá nhiều các loại đồ công nghệ, màn hình. Việc tiếp xúc các thiết bị này lâu dài lợi bất cập hại. Bé bị nhút nhát, hại mắt, và căng thẳng. Bằng cách trượt scooter và ra ngoài, bé sẽ không còn thích thú những thiết bị đó nữa. Lâu dài rất tốt cho bé. Có thể nói, mọi trẻ em đều thích xe trượt scooter, hãy dành tặng cho trẻ những điều tốt nhất cha mẹ nha!

Các loại xe scooter trẻ em cao cấp đang được cha mẹ yêu thích

Scooter cho bé 1-2 tuổi

Mua xe trượt scooter cho bé 1-2 tuổi lúc bé mới chập chững biết đi. Cha mẹ thường chọn loại xe scooter đa năng, có chức năng chòi chân để bé tập làm quen trước khi đứng trên bàn trượt.

Xe trượt scooter 5 trong 1 ROADSTAR

Xe scooter 5 trong 1 của thương hiệu ROADSTAR là chiếc xe best-seller trong các loại xe đa năng cho bé trên thị trường, được rất nhiều cha mẹ yêu thích. Xe được thiết kế tại Áo được đánh giá cao bởi có cách chuyển đổi rất thông minh, tiện lợi và nhanh gọn. Xe có thể biến hình thành 5 lại xe phổ biến nhất với trẻ em là: Xe chòi chân, xe thăng bằng, xe đạp 3 bánh, xe trượt scooter 3 bánh và xe trượt scooter 2 bánh. Xe 5 trong 1 ROADSTAR được đánh giá cao ở sự chắc chắn, tải trọng lên đến 50kg. Có thể thay đổi được chiều cao, xe còn có cả cần đẩy để cha mẹ có thể hỗ trợ bé tập chơi hoặc đẩy bé đi ngoài đường. Xe ROADSTAR đạt chứng nhận tiêu chuẩn châu Âu EN71, chứng nhận ISO 9001 vì vậy cha mẹ có thể hoàn toàn yên tâm về độ an toàn và chất lượng của chiếc xe này.

Xe scooter 2 trong 1 COOGHI Velo kids

Trong các loại xe đa năng có cách lái kiểu nghiêng thì tốt nhất phải kể đến xe scooter 2 in 1 Velo Kids của thương hiệu COOGHI. Tích hợp 2 chức năng là xe chòi chân và xe trượt scooter 3 bánh. Xe có 2 phiên bản V2 (2 in 1) và V3 (3 in 1) có thêm cần đẩy. Velo Kids được ví là siêu xe trong các dòng xe trượt scooter đa năng bởi thiết kế siêu thông minh, được cấp bằng sáng chế và đoạt nhiều giải thưởng thiết kế uy tín trên thế giới. Xe scooter 2 trong 1 COOGHI Velo Kids hướng đến sự an toàn, dễ lái bởi sử dụng cách lái kiểu nghiêng, bé 1 tuổi đã có thể trượt dễ dàng. Xe có trọng lượng nhẹ, tăng giảm chiều cao linh hoạt. Cách chuyển đổi giữa 2 kiểu chơi rất đơn giản và dễ thao tác. Hướng đến đối tượng người dùng cao cấp, nên từ chất liệu, thiết kế, trang bị cho xe đều được COOGHI hết sức chăm chút nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất. Nếu chi phí không thành vấn đề thì COOGHI chắc chắn là lựa chọn tuyệt vời nếu cha mẹ cần tìm loại xe trượt scooter đa năng tốt nhất cho bé.

Xe trượt scooter cho bé từ 2-5 tuổi

Mua xe trượt scooter cho bé từ 2-5 tuổi, lúc này bé đã tương đối cứng cáp, có thể điều khiển các loại xe scooter tương đối dễ dàng. Cha mẹ có thể mua xe scooter đa năng hoặc xe trượt scooter 3 bánh là phù hợp nhất để sử dụng ở giai đoạn này. Cha mẹ cần chọn cho bé loại xe trượt có chiều cao phù hợp, có thể đánh lái nhẹ nhàng và có bánh kép để xe chịu lực tốt hơn. Sau đây là những loại scooter 3 bánh tốt nhất cho bé.

Xe scooter 3 bánh có giảm xóc 21st scooter ROD3

Đây được coi là Ferrari của các loại xe scooter 3 bánh trẻ em. Chiếc xe với thiết kế mô phỏng theo các siêu xe thể thao. Với thiết kế hiện đại và tinh tế chiếc xe chinh phục cả phụ huynh và các bé ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. 21st scooter đã trang bị cho mẫu xe cao cấp nhất của mình những tính năng độc quyền chưa có hãng nào theo được như giảm xóc và hệ tăng giảm chiều cao 5 cấp. Đặc biệt xe có cách gấp gọn rất thông minh và tiện dụng. Có thể nói trên thị trường hiện nay chưa có mẫu xe trượt scooter 3 bánh nào theo được ROD3 ở tính năng và thiết kế.

Xe trượt scooter 3 bánh có đèn LED 21st scooter CANDY

Mẫu xe trượt Candy là mẫu xe cơ bản nhất đến từ thương hiệu này. Xe trượt scooter Candy tuy là mẫu cơ bản nhưng sở hữu đầy đủ các tính năng mà chỉ có ở các loại xe trượt scooter cao cấp như: Khung bằng Aluminum, bánh xe có đèn LED phát sáng dùng dây đồng vĩnh cửu, xe cũng được tích hợp khóa tiện lợi thông minh, có thể tháo rời cất gọn chỉ với 1 nút bấm thông minh.

Xe scooter 3 bánh gấp gọn 21st scooter SPINE

Mẫu xe trượt 3 bánh SPINE là phiên bản cải tiến của CANDY đã được 21st scooter nâng cấp thêm tính năng gấp gọn tiện dụng. Thay vì tháo rời trục xe như Candy thì xe có thể gập lại gọn gàng để mang cho bé ra ngoài chơi. Ngoài ra thì xe cũng được nâng cấp toàn bộ khung gầm, độ dày vật liệu, bánh lớn giúp xe nâng mức tải trọng lên đến 65Kg. Xe đi đằm, êm ái và rất chắc chắn. Chất liệu sợi thủy tinh và Aluminum trên xe trượt 21stscooter không chỉ giúp tăng thẩm mỹ mà còn bền đẹp với thời gian. Những chất liệu này tạo nên sự khác biệt giữa hãng với phần còn lại trên thị trường.

Xe trượt scooter cho bé trên 5 tuổi

Lúc này bé đã tương đối thành thạo việc giữ thăng bằng và định hướng. Cần 1 chiếc scooter chắc chắn, vận hành mạnh mẽ. Xe trượt scooter 3 bánh vẫn được khuyến khích sử dụng ở giai đoạn này. Cha mẹ hãy chú ý tới xe có tải trọng, độ bền của khung xe, bàn để chân phải cứng cáp để bé có thể trải nghiệm những động tác khó hơn. Xe trượt scooter 21st scooter được thiết kế để bé có thể sử dụng từ 2-10 tuổi, thương hiệu đạt chất lượng Thụy Sĩ SGS và đặc biệt được ưa chuộng số 1 tại Hàn Quốc.

Kidsmove - cửa hàng bán xe trượt scooter chính hãng cho bé uy tín nhiều năm được nhiều cha mẹ tin tưởng

Ở Kidsmove, xe được coi là người đồng hành của các bạn nhỏ. Có những tác dụng vượt xa các món đồ chơi trẻ em thông thường. Vì vậy mà các mẫu Xe trượt được lựa chọn rất kĩ lưỡng để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho các bé với giá thành phải chăng. Rất nhiều cha mẹ, người nước ngoài đến với Kidsmove để tìm cho con mình chiếc xe chuẩn chính hãng. Các thương hiệu xe trượt cao cấp đang được nhiều mẹ tin tưởng có thể tìm thấy ở đây như Roadstar, 21st scooter hay Cooghi, cùng nhiều loại phụ kiện xinh xắn khác cho các bé.

Hi vọng với bài viết trên đây của chúng tôi, cha mẹ đã có đủ thông tin trước khi lựa chọn xe trượt scooter tốt nhất cho bé nhà mình.