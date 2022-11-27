Làm thế nào để phát hiện các dấu hiệu của lòng tự ái ở con ? Đừng bỏ qua những "mầm nhú" bằng cách giáo dục con theo phương pháp này!

Nuôi dạy con 27/11/2022 08:34

Một phần quan trọng của việc nuôi dạy con cái là tìm ra những cách sai lầm và làm thế nào để ngăn những đứa trẻ xa lầy váo đấy. Dù là nói dối hay bắt chước một cử chỉ nào đó, cha mẹ hãy luôn quan sát hành vi của con mình.

Làm thế nào để phát hiện các dấu hiệu của lòng tự ái ở con ? Đừng bỏ qua những 'mầm nhú' bằng cách giáo dục con theo phương pháp này! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lòng tự ái là một trong những phẩm chất mà trẻ em thường chọn từ những người khác. Dù là bạn bè hay anh em họ, trẻ em luôn có những phẩm chất mà chúng dễ bắt chước. Mặc dù những đặc điểm của lòng tự ái không gây nhiều phiền toái khi nhìn thấy ở một đứa trẻ, nhưng nếu không được kiểm soát và điều chỉnh những đặc điểm này có thể gây nguy hiểm cho cuộc sống xã hội và hành vi của trẻ.

​​Dưới đây là những phẩm chất là chỉ số cho thấy con bạn đã có sẵn tính tự ái:

Chúng sẽ luôn đặt mình trước mọi thứ

Làm thế nào để phát hiện các dấu hiệu của lòng tự ái ở con ? Đừng bỏ qua những 'mầm nhú' bằng cách giáo dục con theo phương pháp này! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đặc điểm đầu tiên của một đứa trẻ tự ái là hành vi ích kỷ. Nếu bạn nhận thấy rằng đột nhiên con bạn trở nên quan tâm đến bản thân hơn trước, bạn cần kiểm tra lại điều đó. Hành vi này sẽ tiếp tục phát triển khi đứa trẻ lớn lên và sau một khoảng thời gian nhất định, nó sẽ tồn tại trong đứa trẻ.

Con sẽ thiếu sự đồng cảm

Trẻ em, những đứa trẻ có tâm hồn ngây thơ và trong sáng, sẽ thiếu sự đồng cảm khi chúng có hành vi tự ái. Những đứa trẻ này sẽ không quan tâm đến người khác và sẽ luôn quan tâm đến bản thân trước tiên. Nếu không được sửa chữa ngay từ khi còn nhỏ, hành vi tự ái này lâu dần sẽ ảnh hưởng đến tình cảm gia đình trước tiên và sau này sẽ ảnh hưởng đến đời sống xã hội của trẻ.

Chúng thường xuyên nổi cơn thịnh nộ, tỏ ra tức giận

Làm thế nào để phát hiện các dấu hiệu của lòng tự ái ở con ? Đừng bỏ qua những 'mầm nhú' bằng cách giáo dục con theo phương pháp này! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù đây không phải là điều gì hiếm gặp ở trẻ em, nhưng khi một đứa trẻ sử dụng lòng tự ái để ném những cơn giận dữ và thể hiện hành vi tức giận trở nên phổ biến hơn. Những đứa trẻ này sử dụng sự tức giận như một cơ chế bảo vệ để chứng minh quan điểm của mình.

Con luôn có xu hướng tìm kiếm sự chú ý

Trẻ em luôn tìm kiếm sự chú ý, nhưng sau một độ tuổi nhất định, chúng phát triển nhanh hơn phẩm chất này. Những đứa trẻ tự ái sẽ có nhu cầu quá mức được ngưỡng mộ và đánh giá cao cũng như không thể dung thứ nếu chúng bị phớt lờ, cố ý hoặc vô ý.

Con luôn cố gắng coi thường người khác

Làm thế nào để phát hiện các dấu hiệu của lòng tự ái ở con ? Đừng bỏ qua những 'mầm nhú' bằng cách giáo dục con theo phương pháp này! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cảm giác trở thành người hoàn hảo và niềm tự hào là người quan trọng nhất là những đặc điểm khiến những đứa trẻ này coi thường người khác. Con luôn cố gắng coi thường mọi người để thiết lập sự thống trị và uy quyền của mình.

Cha mẹ nên làm gì?

Làm thế nào để phát hiện các dấu hiệu của lòng tự ái ở con ? Đừng bỏ qua những 'mầm nhú' bằng cách giáo dục con theo phương pháp này! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Để sửa những nét tính cách ở trẻ, trước hết cha mẹ cần xây dựng tính kiên nhẫn. Đôi khi hành vi của con bạn có thể khiến bạn bị tổn thương, nhưng bạn cần tập trung vào việc thay đổi con mình.

Hãy dạy con bạn sự đồng cảm. Đưa con bạn đến các trại trẻ mồ côi, nhà cổ để khơi dậy cảm xúc thấu cảm trong con.

Nói với con bạn về tầm quan trọng của giá trị con người. Kể cho bé nghe những sự việc và câu chuyện mà chính sự kiêu ngạo và tự phụ đã dẫn đến sự sụp đổ của con người ra sao.

Theo Times of India

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