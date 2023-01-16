Khung giờ sinh của đứa trẻ có ngôi sao may mắn chiếu mệnh, ngậm thìa vàng từ khi lọt lòng, may mắn hanh thông từ khi còn là trứng nước

Nuôi dạy con 16/01/2023 19:04

Những đứa trẻ sinh vào 3 khung giờ Âm lịch này thường mang may mắn, phúc lộc về cho cha mẹ.

Khung giờ Dần (03: 00 - 05: 00)

Bói ngày giờ sinh Âm lịch, người sinh vào khung giờ Dần Âm lịch là từ 03:00- 05:00 giờ sáng. Đây là khoảng thời gian ngày mới sắp bắt đầu.

Có thể nói, trẻ có giờ sinh này rất thông minh, lanh lợi. Dù từ nhỏ, trẻ có thể ương bướng, hay cãi lại hoặc không nghe lời. Nhưng kỳ thực, trẻ có suy nghĩ, tư duy và chính kiến riêng. Khi lớn lên, trẻ thường là học sinh giỏi, có thành tích xuất sắc, nổi bật tại lớp và có thể đạt giải ở các kỳ thi.

Đến tuổi trưởng thành, họ tu chí làm ăn, giàu nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Cha mẹ có con sinh giờ này cũng gặp may mắn trong cuộc sống, công việc. Có thể nói, trẻ con chào đời giờ Dần mang đến may mắn cho cha mẹ.

Khung giờ sinh của đứa trẻ có ngôi sao may mắn chiếu mệnh, ngậm thìa vàng từ khi lọt lòng, may mắn hanh thông từ khi còn là trứng nước - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Khung giờ Ngọ (11:00 đến 13:00)

Trẻ có giờ sinh vào khung giờ Ngọ mang tính cách hoạt bát, năng động từ nhỏ.

Xem bói giờ sinh cho thấy người sinh vào giờ Ngọ sẽ rất thu hút vượng khí. Trẻ sinh vào giờ này thường mang đến điềm lành cho cả gia đình. Trẻ được ví như ngôi sao may mắn, giúp cha mẹ làm ăn phát đạt, gia đình thêm thuận hòa.

Trẻ có giờ sinh này mang tính cách hoạt bát, năng động từ nhỏ. Lớn lên, họ biết gánh vác trách nhiệm của bản thân đối với gia đình. Người sinh vào giờ này thường khôn khéo, tài năng nên có nhiều cơ hội kiếm tiền.

Nếu làm kinh doanh, họ sẽ thu hái bộn tiền, cuộc sống dần trở nên sung túc. Sau khi kết hôn, họ được nửa kia hỗ trợ về công việc lẫn cuộc sống. Vì vậy, cuộc sống của họ ngày càng ấm êm, hạnh phúc.

Khung giờ sinh của đứa trẻ có ngôi sao may mắn chiếu mệnh, ngậm thìa vàng từ khi lọt lòng, may mắn hanh thông từ khi còn là trứng nước - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Khung giờ Hợi (21:00-23:00)

Trẻ sinh vào khung giờ Hợi Âm lịch thường có phúc có phần, lớn lên sẽ gặp nhiều may mắn. Từ nhỏ, bé đã tự tin hơn người và có tư duy mạch lạc. Điều này khiến cha mẹ của bé rất an tâm.

Không những thế, trẻ sinh vào giờ này thường chăm chỉ, cầu tiến và ham học hỏi. Bé thường khỏe mạnh, nhanh nhẹn và rất ít khi ốm đau, bệnh tật.

Trẻ sinh giờ này được dự đoán sẽ mang đến may mắn, phúc lộc cho cha mẹ. Phụ huynh có con sinh giờ này thường làm ăn phát đạt, cuộc sống sung túc hơn trước, Trong tương lai, trẻ sinh vào khung giờ Hợi Âm lịch thường học hành giỏi giang, thành đạt trên con đường công danh, sự nghiệp.

Hầu hết, họ đều là người biết đối nhân xử thế, có bản lĩnh, chí công vô tư. Đến tuổi trung niên, họ thường nắm giữ những chức vụ quan trọng, trở thành niềm tự hào của gia đình, dòng họ.

Trong tương lai, trẻ sinh vào khung giờ Hợi Âm lịch thường học hành giỏi giang, thành đạt trên con đường công danh, sự nghiệp.

Hầu hết, họ đều là người biết đối nhân xử thế, có bản lĩnh, chí công vô tư. Đến tuổi trung niên, họ thường nắm giữ những chức vụ quan trọng, trở thành niềm tự hào của gia đình, dòng họ.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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