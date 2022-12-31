Như một câu nói lâu đời đã nói, 'trung thực là chính sách tốt nhất' cũng phù hợp trong thời đại ngày nay. Hãy biến nó thành một quy tắc gia đình và yêu cầu mọi người thực hành nó. Một đứa trẻ bắt chước người lớn và tiếp thu những gì nó nhìn thấy. Tự mình thực hành sự trung thực sẽ khiến con đánh giá cao tầm quan trọng của việc trung thực.

Giảng dạy thông qua các ví dụ và câu chuyện là cách tốt nhất để truyền tải thông điệp của bạn. Nếu bạn nhận thấy con mình nói dối khá thường xuyên, thì tốt nhất là bạn nên xử lý tình huống khi nó còn sơ khai.

Khi lớn lên, trẻ em thường mang theo những thói quen thời thơ ấu có thể gây ra vấn đề cho chúng trong tương lai. Yêu cầu họ đọc những câu chuyện về sự trung thực, tiểu sử của những người trung thực và những câu trích dẫn về việc trung thực là điều cần thiết như thế nào.

Đảm bảo với con rằng con có thể nói với bạn sự thật

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Thông thường trẻ nói dối khi chúng sợ hậu quả tiêu cực. Con có thể sợ bị bạn mắng mỏ nếu tiết lộ sự thật. Để tránh trường hợp như vậy, hãy đảm bảo với con bạn rằng bé có thể tin tưởng bạn trong bất cứ việc gì. Bằng cách này, con sẽ không chỉ cảm thấy thoải mái khi thảo luận các vấn đề với bạn mà còn trở nên tin tưởng bạn hơn thay vì nói dối.

Tìm ra lý do đằng sau nó

Ảnh minh họa: Internet

Thường thì trẻ em nói dối vì một lý do cụ thể. Nó có thể bao gồm từ khoe khoang về mọi thứ đến trốn tránh trách nhiệm. Tìm ra lý do đằng sau những lời nói dối dai dẳng của con và giúp con chế ngự thói quen này. Nếu không được xử lý kịp thời, nói dối có thể trở thành thói quen lâu dài của trẻ khi lớn lên.

Thảo luận về hậu quả và đưa ra cảnh báo

Ảnh minh họa: Internet

Nói chuyện với con bạn về những gì có thể xảy ra nếu con nói dối về mọi thứ. Nó không chỉ có thể gán cho con là một người không trung thực mà còn ngăn cản những người khác tin tưởng con trong tương lai. Bạn cũng có thể đặt một hệ thống cảnh báo để ngăn con đi vào con đường bất lương. Tránh trách mắng và la hét, vì nó có thể làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn.

Nếu vấn đề trở nên nghiêm trọng, thì bạn cũng có thể nhờ sự trợ giúp của chuyên gia để khắc sâu tính trung thực ở con bạn.

Theo Times of India