Không còn lo lắng con hư, ba mẹ lưu ngay 5 bước ngăn chặn thói quen nói dối ăn mòn nhân cách trẻ

Nuôi dạy con 31/12/2022 19:11

Là cha mẹ, bạn có thể trải qua giai đoạn phải đối phó với việc con mình nói dối. Nói dối và che giấu sự thật là một vấn đề phổ biến mà trẻ em phải trải qua trong những năm đầu đời. Vì nói dối dễ dàng nên trẻ em thường chọn nói dối hơn là nói thật. Để ngăn chặn thói quen này và khắc sâu thói quen trung thực ở con bạn, đây là một số lời khuyên ba mẹ có thể tham khảo.

Nguyên tắc 'trung thực là chính sách tốt nhất'

Không còn lo lắng con hư, ba mẹ lưu ngay 5 bước ngăn chặn thói quen nói dối ăn mòn nhân cách trẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Như một câu nói lâu đời đã nói, 'trung thực là chính sách tốt nhất' cũng phù hợp trong thời đại ngày nay. Hãy biến nó thành một quy tắc gia đình và yêu cầu mọi người thực hành nó. Một đứa trẻ bắt chước người lớn và tiếp thu những gì nó nhìn thấy. Tự mình thực hành sự trung thực sẽ khiến con đánh giá cao tầm quan trọng của việc trung thực.

Đưa ra ví dụ và tạo kịch bản

Giảng dạy thông qua các ví dụ và câu chuyện là cách tốt nhất để truyền tải thông điệp của bạn. Nếu bạn nhận thấy con mình nói dối khá thường xuyên, thì tốt nhất là bạn nên xử lý tình huống khi nó còn sơ khai.

Khi lớn lên, trẻ em thường mang theo những thói quen thời thơ ấu có thể gây ra vấn đề cho chúng trong tương lai. Yêu cầu họ đọc những câu chuyện về sự trung thực, tiểu sử của những người trung thực và những câu trích dẫn về việc trung thực là điều cần thiết như thế nào.

Đảm bảo với con rằng con có thể nói với bạn sự thật

Không còn lo lắng con hư, ba mẹ lưu ngay 5 bước ngăn chặn thói quen nói dối ăn mòn nhân cách trẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thông thường trẻ nói dối khi chúng sợ hậu quả tiêu cực. Con có thể sợ bị bạn mắng mỏ nếu tiết lộ sự thật. Để tránh trường hợp như vậy, hãy đảm bảo với con bạn rằng bé có thể tin tưởng bạn trong bất cứ việc gì. Bằng cách này, con sẽ không chỉ cảm thấy thoải mái khi thảo luận các vấn đề với bạn mà còn trở nên tin tưởng bạn hơn thay vì nói dối.

Tìm ra lý do đằng sau nó

Không còn lo lắng con hư, ba mẹ lưu ngay 5 bước ngăn chặn thói quen nói dối ăn mòn nhân cách trẻ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thường thì trẻ em nói dối vì một lý do cụ thể. Nó có thể bao gồm từ khoe khoang về mọi thứ đến trốn tránh trách nhiệm. Tìm ra lý do đằng sau những lời nói dối dai dẳng của con và giúp con chế ngự thói quen này. Nếu không được xử lý kịp thời, nói dối có thể trở thành thói quen lâu dài của trẻ khi lớn lên.

Thảo luận về hậu quả và đưa ra cảnh báo

Không còn lo lắng con hư, ba mẹ lưu ngay 5 bước ngăn chặn thói quen nói dối ăn mòn nhân cách trẻ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nói chuyện với con bạn về những gì có thể xảy ra nếu con nói dối về mọi thứ. Nó không chỉ có thể gán cho con là một người không trung thực mà còn ngăn cản những người khác tin tưởng con trong tương lai. Bạn cũng có thể đặt một hệ thống cảnh báo để ngăn con đi vào con đường bất lương. Tránh trách mắng và la hét, vì nó có thể làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn.

Nếu vấn đề trở nên nghiêm trọng, thì bạn cũng có thể nhờ sự trợ giúp của chuyên gia để khắc sâu tính trung thực ở con bạn.

Theo Times of India

Cảnh báo những yếu tố này có thể gây rối loạn cương dương ngay ở độ tuổi 20

Cảnh báo những yếu tố này có thể gây rối loạn cương dương ngay ở độ tuổi 20

Rối loạn cương dương xảy ra khi dương vật không nhận đủ máu để đạt được và duy trì trạng thái cương cứng đủ để quan hệ tình dục. Nguy cơ rối loạn cương dương có thể tăng lên theo tuổi tác, đó là lý do tại sao nhiều người nghĩ rằng nó chỉ xảy ra với dân số lớn tuổi. Tuy nhiên, nam giới trẻ tuổi cũng có thể bị rối loạn cương dương.

Xem thêm
Từ khóa:   cách ngăn con nói dối biểu hiện trẻ nói dối cách trị trẻ nói dối

TIN MỚI NHẤT

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 14 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 2 giờ 14 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 3 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 3 giờ 29 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?