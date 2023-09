Khi nào trẻ nên bắt đầu học ngôn ngữ thứ hai?

Ông Vũ Bá Thuấn, Giám đốc Marketing trường Phổ thông Quốc tế (PTQT)TIS cho biết: “English For Children là tên gọi của chương trình học tiếng Anh miễn phí dành cho trẻ em từ 4-11 tuổi trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Chương trình do PTQT TIS tổ chức với sự bảo trợ của Trung Tâm Khoa Học Giáo Dục Phía Nam, Hội Khoa Học Phát Triển Nguồn Nhân Lực - Nhân Tài Việt Nam, Quỹ học bổng Phát triển Anh ngữ toàn cầu (GEEF) và Quỹ học bổng Nâng bước tài năng của TIS. English For Children sẽ phát hiện những học sinh với năng khiếu tiếng Anh để nhận học bổng giá trị lên đến 500 triệu.”

Ông Brianle-Coo, giáo viên trường TIS cho biết: “Khởi động với từ vựng, trẻ được cung cấp những kiến thức mới theo các chủ đề, trong nhiều lĩnh vực như toán học, lịch sử, giáo dục thể chất, nghệ thuật, khoa học, khoa học xã hội. Chương trình được thiết kế để trẻ có 1 trải nghiệm tích cực đồng thời tiếp thu kiến thức thông qua các hoạt động như múa, hát, trò chơi cá nhân, trò chơi đội nhóm. English For Children sẽ giúp các em vui vẻ, thoải mái và thích thú hơn với việc học tiếng Anh. Mỗi chương trình bao gồm các buổi học độc lập, mỗi buổi kéo dài trong 1 tiếng 30 phút vào mỗi sáng thứ 7 hàng tuần. Kết thúc mỗi buổi học các em sẽ được kiểm tra nhằm hệ thống lượng kiến thức, kĩ năng đã được học.”