Khi nào là thời điểm thích hợp để nàng thử thai?

Nuôi dạy con 22/11/2022 08:08

Cho dù đó là một điều bất ngờ hay bạn đã mất hàng tháng trời để cố gắng thụ thai, thử thai là một bước quan trọng có thể rất căng thẳng đối với phụ nữ. Dù kết quả ra sao, thử thai là một trong những biện pháp sớm nhất mà bạn thực hiện để giải quyết những nghi ngờ của mình.

Khi nào là thời điểm thích hợp để nàng thử thai? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi nào bạn nên thử kiểm tra đã thụ thai hay chưa?

Thông thường, trễ kinh hoặc chậm kinh là dấu hiệu đầu tiên khiến bạn vội vàng đi thử thai. Tuy nhiên, bạn nên đợi một thời gian nhất định trước khi thử. Kiểm tra một hoặc hai tuần sau khi bạn quan hệ tình dục hoặc mười ngày sau khi bạn bị trễ kinh là thời điểm thích hợp để xác nhận những nghi ngờ của bạn.

Lý do vì sao thời gian chờ đợi là quan trọng vì để xác nhận mang thai, một loại hormone thai kỳ thiết yếu - hCG cần được phát hiện và điều này thường xảy ra sau 7-12 ngày kể từ khi trứng được thụ tinh và chu kỳ làm tổ hoàn tất. Một khi điều này xảy ra, các hormone bắt đầu tăng gấp đôi, cứ sau 48 giờ và đảm bảo kết quả chính xác của xét nghiệm.

Nếu không, ngay cả khi bạn thực hiện xét nghiệm sớm hơn, nó có thể dẫn đến kết quả âm tính, ngay cả khi bạn đang mang thai vì nồng độ hCG sẽ không phù hợp với nhau.

Kiểm tra mức hCG!

Khi nào là thời điểm thích hợp để nàng thử thai? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tùy thuộc vào loại xét nghiệm bạn làm, bạn có thể nhận được kết quả sớm. Một số phương pháp thử thai tại nhà rất nhạy và có thể phát hiện nồng độ hCG sớm nhất là bốn ngày trước ngày kinh nguyệt của bạn.

Xét nghiệm máu báo thai khi nào?

Bạn cũng có thể làm xét nghiệm máu, đặc biệt nếu kết quả xét nghiệm thai tại nhà cho kết quả âm tính nhưng có lý do để tin rằng bạn đang mang thai. Trong khi các xét nghiệm mang thai tại nhà đo nồng độ hormone hCG, thì các que thử thai trong máu rất nhạy, chính xác hơn rất nhiều và kiểm tra nồng độ hCG trong máu. Một lần nữa, thời điểm tốt để làm bài kiểm tra sẽ trễ vài ngày.

Xét nghiệm máu cũng có thể là một lựa chọn tốt để cân nhắc đối với những phụ nữ đã từng bị sảy thai, biến chứng thai kỳ hoặc các nguy cơ về sức khỏe trong quá khứ. Bằng cách này, những tuần đầu tiên quan trọng nhất của thai kỳ sẽ được quan sát chặt chẽ.

Thời gian tốt nhất để thử thai

Khi nào là thời điểm thích hợp để nàng thử thai? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian trong ngày cũng là một chủ đề được tranh luận sôi nổi khi muốn thử thai. Theo các chuyên gia, que thử thai sẽ cho kết quả chính xác nhất nếu được thực hiện vào buổi sáng, trong lần đi tiểu đầu tiên của bạn. Điều này là do so với ban đêm, đi tiểu buổi sáng có nồng độ hormone hCG cao hơn.

Khi nào là thời điểm thích hợp để nàng thử thai? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Không giống như các xét nghiệm nước tiểu khác, việc bạn uống nhiều nước hơn bình thường không quan trọng. Làm như vậy có thể làm loãng nước tiểu của bạn, thay đổi kết quả và khiến bạn có nhiều khả năng nhìn thấy dương tính giả trong xét nghiệm.

Không cần phải nghĩ quá nhiều, nếu bạn thấy kết quả âm tính hoặc quan sát thấy dương tính giả, bạn có thể lặp lại xét nghiệm.

Theo Times of India

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