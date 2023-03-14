Điều ít ai biết về "con gái rượu" của NSND Trần Nhượng: Thi Hoa hậu đoạt 4 giải thưởng, có chuyện tình đẹp với "phi công" kém 6 tuổi

Nuôi dạy con 14/03/2023 08:13

Với chiều cao 1m68, thân hình thon gọn và gương mặt thanh tú, con gái của nghệ sĩ Trần Nhượng sinh năm 1996, là gương mặt khá có tiếng trên mạng xã hội.

Trần Nhượng (sinh năm 1952) là một nam diễn viên, đạo diễn, Đại tá Công an nhân dân Việt Nam.[1] Ông được khán giả biết đến qua các bộ phim Vệt sáng ngượcAi giận ai thươngĐêm hội Long TrìKhát chữChủ tịch tỉnhKhi đàn chim trở vềCảnh sát hình sự. Ông từng công tác tại Đoàn ca múa nhạc Hải Hưng và Đoàn kịch Công an Nhân dân. Ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2015.

Nữ diễn viên trẻ Anh Phương là con gái của NSND Trần Nhượng với người vợ thứ 2. Cô nàng sinh năm 1996, sở hữu nhan sắc xinh xắn, thân hình thon thả và cao ráo, nét đẹp tựa sao Hàn.

Điều ít ai biết về 'con gái rượu' của NSND Trần Nhượng: Thi Hoa hậu đoạt 4 giải thưởng, có chuyện tình đẹp với 'phi công' kém 6 tuổi - Ảnh 1

Điều ít ai biết về 'con gái rượu' của NSND Trần Nhượng: Thi Hoa hậu đoạt 4 giải thưởng, có chuyện tình đẹp với 'phi công' kém 6 tuổi - Ảnh 2

Với chiều cao 1m68, thân hình thon gọn và gương mặt thanh tú, Anh Phương tham gia đóng nhiều web drama, xuất hiện trong một vài MV như "Túy họa" của K-ICM.

Cô lấy nghệ danh là Jenna Anh Phương, từng ra mắt MV riêng mang tên "Ai tương tư về ai" hồi tháng 6.2021, một sản phẩm do chính cô tham gia sáng tác, sản xuất.

"Học bá" chính hiệu 

Jenna Anh Phương sở hữu tấm bằng tốt nghiệp loại Giỏi, là thủ khoa đầu vào và đầu ra, giành học bổng 4 năm liên tiếp tại trường Sân khấu Điện ảnh, chuyên ngành Thiết kế mỹ thuật.

Có năng khiếu vẽ nổi trội nhưng sau khi tốt nghiệp, ái nữ của NSND Trần Nhượng lại quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật bằng ca hát và diễn xuất. Cô nàng mạnh mẽ đã chọn Nam tiến để tự lập nghiệp nhưng cô từng bị stress vì liên tục bị rớt vai khi đi casting. 

Điều ít ai biết về 'con gái rượu' của NSND Trần Nhượng: Thi Hoa hậu đoạt 4 giải thưởng, có chuyện tình đẹp với 'phi công' kém 6 tuổi - Ảnh 3

Điều ít ai biết về 'con gái rượu' của NSND Trần Nhượng: Thi Hoa hậu đoạt 4 giải thưởng, có chuyện tình đẹp với 'phi công' kém 6 tuổi - Ảnh 4

Điều ít ai biết về 'con gái rượu' của NSND Trần Nhượng: Thi Hoa hậu đoạt 4 giải thưởng, có chuyện tình đẹp với 'phi công' kém 6 tuổi - Ảnh 5

Điều ít ai biết về 'con gái rượu' của NSND Trần Nhượng: Thi Hoa hậu đoạt 4 giải thưởng, có chuyện tình đẹp với 'phi công' kém 6 tuổi - Ảnh 6

Điều ít ai biết về 'con gái rượu' của NSND Trần Nhượng: Thi Hoa hậu đoạt 4 giải thưởng, có chuyện tình đẹp với 'phi công' kém 6 tuổi - Ảnh 7

Nhan sắc "không phải dạng vừa" - Thi Hoa hậu đoạt 4 giải thưởng

Với lợi thế hình thể đẹp cùng chiều cao 1m68, Jenna Anh Phương thử sức với cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2021 và trở thành một trong những thí sinh hot nhất cuộc thi. 

Dù không giành được ngôi vị cao nhất nhưng con gái NSND Trần Nhượng vẫn ghi tên mình vào Top 10 chung cuộc, giành 4 giải thưởng bao gồm Top 4 Người đẹp tài năngTop 5 Người đẹp thể thao và danh hiệu Người đẹp có gương mặt khả ái, Người đẹp được yêu thích nhất Tik Tok.

Điều ít ai biết về 'con gái rượu' của NSND Trần Nhượng: Thi Hoa hậu đoạt 4 giải thưởng, có chuyện tình đẹp với 'phi công' kém 6 tuổi - Ảnh 8

Điều ít ai biết về 'con gái rượu' của NSND Trần Nhượng: Thi Hoa hậu đoạt 4 giải thưởng, có chuyện tình đẹp với 'phi công' kém 6 tuổi - Ảnh 9

Điều ít ai biết về 'con gái rượu' của NSND Trần Nhượng: Thi Hoa hậu đoạt 4 giải thưởng, có chuyện tình đẹp với 'phi công' kém 6 tuổi - Ảnh 10

Điều ít ai biết về 'con gái rượu' của NSND Trần Nhượng: Thi Hoa hậu đoạt 4 giải thưởng, có chuyện tình đẹp với 'phi công' kém 6 tuổi - Ảnh 11

Điều ít ai biết về 'con gái rượu' của NSND Trần Nhượng: Thi Hoa hậu đoạt 4 giải thưởng, có chuyện tình đẹp với 'phi công' kém 6 tuổi - Ảnh 12

Điều ít ai biết về 'con gái rượu' của NSND Trần Nhượng: Thi Hoa hậu đoạt 4 giải thưởng, có chuyện tình đẹp với 'phi công' kém 6 tuổi - Ảnh 13

Điều ít ai biết về 'con gái rượu' của NSND Trần Nhượng: Thi Hoa hậu đoạt 4 giải thưởng, có chuyện tình đẹp với 'phi công' kém 6 tuổi - Ảnh 14

Chuyện tình đẹp như mơ với hotboy kém tuổi

Ngoài gia thế và công việc, chuyện tình cảm của Jenna Anh Phương cũng nhận được rất nhiều sự chú ý của công chúng. Hiện cô đang có chuyện tình đẹp với "phi công" kém 6 tuổi - Đức Hải, cả hai gặp nhau trong một chương trình hẹn hò. 

Đức Hải cũng đã được gặp gỡ NSND Trần Nhượng và mối quan hệ của hai người đàn ông đặc biệt trong cuộc đời Jenna Anh Phương khá thân thiết. Người hâm mộ đều mong sớm được thấy Jenna Anh Phương và Đức Hải về chung một nhà.  

Điều ít ai biết về 'con gái rượu' của NSND Trần Nhượng: Thi Hoa hậu đoạt 4 giải thưởng, có chuyện tình đẹp với 'phi công' kém 6 tuổi - Ảnh 15

Điều ít ai biết về 'con gái rượu' của NSND Trần Nhượng: Thi Hoa hậu đoạt 4 giải thưởng, có chuyện tình đẹp với 'phi công' kém 6 tuổi - Ảnh 16

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Từ khóa:   cha mẹ con cái làm cha mẹ

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