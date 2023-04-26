Điểm mạnh của sách giáo khoa Ngữ Văn 11 bộ Cánh Diều

Nuôi dạy con 26/04/2023 13:01

Từ cấu trúc đến nội dung các bài học và hình thức trình bày của các trang sách đều hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy, học và đánh giá.

Sách giáo khoa (SGK) Ngữ Văn 11 là một trong những đầu sách quan trọng nằm trong bộ SGK lớp 11 sẽ được đưa vào các cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2023 - 2024 theo lộ trình Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Bộ SGK lớp 11 Cánh diều đã được các nhà xuất bản, các đơn vị liên kết hoàn thành việc biên soạn và được Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2023-2024.

SGK Ngữ Văn 11 bộ Cánh Diều được biên soạn bám sát yêu cầu của Chương trình môn Ngữ văn 2018, sắp xếp hệ thống các bài học theo thể loại và kiểu văn bản kết hợp với đề tài, chủ đề văn bản.

Mỗi bài học chính gồm 3 phần:

- Phần mở đầu trình bày các yêu cầu đạt và kiến thức ngữ văn làm cơ sở để đọc hiểu, viết, nói và nghe.

- Phần kiến thức mới hình thành qua đọc hiểu văn bản, viết, nói và nghe.

- Phần luyện tập, vận dụng gồm Thực hành đọc hiểu, Thực hành Tiếng Việt, Thực hành viết, Thực hành nói - nghe và Tự đánh giá.

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SGK Ngữ Văn 11 bộ Cánh Diều được biên soạn theo tư tưởng THỰC HỌC của Nghị quyết 29 bằng phương châm “Mang cuộc sống vào bài học, đưa bài học vào cuộc sống”.

SGK Ngữ Văn 11 bộ Cánh Diều thực hiện tích hợp cao, nhằm phát triển năng lực và giảm tải. Mỗi bài học gồm 10 tiết, bắt đầu bằng hoạt động đọc hiểu 2 văn bản chính; sau đó vận dụng kiến thức đã hình thành để thực hành đọc hiểu 1 văn bản khác cùng thể loại hoặc kiểu văn bản; thực hành tiếng Việt và rèn luyện các 4 kĩ năng đọc, viết, nói và nghe.

Nội dung các bài học được thiết kế phù hợp với yêu cầu hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực: theo phương châm “Mang cuộc sống vào bài học, đưa bài học vào cuộc sống”; không sa vào lí thuyết mà chú trọng yêu cầu vận dụng, thực hành.

Bộ sách này kế thừa một số văn bản hay và những đơn vị kiến thức văn học, tiếng Việt cơ bản của các bộ SGK Ngữ văn trước đây, đáp ứng được yêu cầu mới; đồng thời bổ sung một số văn bản đọc hiểu phù hợp với tâm lí lứa tuổi. Bảo đảm tỉ lệ hài hòa giữa các loại văn bản, ưu tiên văn bản văn học.

Từ cấu trúc đến nội dung các bài học và hình thức trình bày của các trang sách đều hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy, học và đánh giá.

Các hướng dẫn, câu hỏi, bài tập trong mỗi bài học vừa là chỗ dựa để giáo viên tổ chức hoạt động dạy học, vừa dạy học sinh cách đọc một thể loại hoặc kiểu văn bản; cách viết một kiểu văn bản; cách nói và nghe theo yêu cầu về đề tài và kiểu văn bản; cách sử dụng tiếng Việt vào thực hành giao tiếp.

Ngoài các hướng dẫn, câu hỏi, bài tập, mỗi bài học chính và mỗi bài ôn tập cuối học kì, cuối năm học còn giới thiệu một đề kiểm tra để giáo viên tham khảo, đổi mới hoạt động đánh giá theo yêu cầu của Chương trình: đánh giá năng lực; sử dụng ngữ liệu đánh giá mới; thay đổi cách hỏi và yêu cầu đọc hiểu, viết; vận dụng các hình thức khác nhau (trắc nghiệm, tự luận, bài tập nghiên cứu,...); kết hợp giữa tự đánh giá của học sinh với đánh giá của giáo viên.

Bên cạnh SGK, sách giáo viên và phiên bản điện tử của SGK Ngữ văn 11 bộ Cánh Diều, giáo viên còn được hỗ trợ sử dụng các phương tiện và thiết bị dạy học theo yêu cầu mở: hiện đại, phù hợp và khả thi,...

Điều này đã đáp ứng yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Nguyễn Kim Sơn trong Hội nghị trực tuyến với các địa phương về việc tiếp tục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bộ trưởng lưu ý, tinh thần chung là cô gắng bảo đảm sự lựa chọn chuyên môn từ các cơ sở giáo dục, phát huy được tiếng nói của người trực tiếp dạy học, đồng thời phát huy được ý nghĩa của việc có nhiều bộ SGK thông qua việc giáo viên có thể chọn một bộ để sử dụng nhưng tham khảo nhiều sách.

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