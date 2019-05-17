Học trực tuyến: Giải pháp duy trì kiến thức cho trẻ trong dịp hè

Những ngày cuối tháng 5 này, hầu hết những học sinh Tiểu học không nằm trong diện thi chuyển cấp đều đang rất hào hứng với kỳ nghỉ hè sắp cận kề. Sau một năm học khá căng thẳng, miệt mài, nghỉ hè chính là khoảng thời gian trẻ có thể nghỉ xả hơi và tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giải trí mà trong năm học không có thời gian để thực hiện.

Hiện tại, hầu hết các trường học phổ thông trên cả nước đều được nghỉ hè từ 2 đến 3 tháng. Không thể phủ nhận, kỳ nghỉ hè là quãng thời gian cần thiết để trẻ có thể nghỉ ngơi, cân bằng và lấy lại năng lượng sau một năm học. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, bên cạnh những mặt tích cực, thời gian nghỉ hè kéo dài cũng có những tác động tiêu cực, đặc biệt là đối với phụ huynh có con trong độ tuổi Tiểu học.

Đã từ nhiều năm nay, chị Huyền (Cầu Giấy, Hà Nội) phải “đánh vật” với kỳ nghỉ hè của con. Gia đình không ở cùng ông bà, cũng không có giúp việc nên cứ dịp đầu hè vợ chồng chị lại phải loay hoay đi tìm các lớp học thêm có bán trú để gửi con.

“Vợ chồng mình đi làm suốt, các con ở nhà cả hè cũng chỉ xem tivi, máy tính. Điều khiến vợ chồng mình lo nhất là thời gian nghỉ hè quá dài khiến các con mất đi nề nếp học tập và kiến thức bị mai một rất nhiều” - chị Huyền chia sẻ.

Những chia sẻ của chị Huyền cũng là nỗi lòng chung của không ít bậc phụ huynh khác, nhất là các bậc phụ huynh tại các thành phố lớn. Thực tế cho thấy, phần đông phụ huynh hiện nay chọn đăng ký cho con tham gia các chương trình ngoại khóa hoặc các học các bộ môn năng khiếu trong suốt mùa hè. Chỉ có một số ít phụ huynh vẫn cho con tham gia các lớp ôn tập kiến thức văn hóa trên lớp. Trong khi đó đối với học sinh, đặc biệt là những học sinh còn trong độ tuổi Tiểu học… Trong khi đó, đối với học sinh, đặc biệt là những học sinh còn trong độ tuổi Tiểu học, kỳ nghỉ hè qua đi cũng là lúc các em phải đối mặt với khó khăn trong học tập khi bước vào năm học mới.

Cô Ngọc Hà (giáo viên một trường Tiểu học tại Hà Nội) cho biết, sau kỳ nghỉ hè, quay trở lại trường học sinh mất rất nhiều thời gian để có thể làm quen lại guồng học tập do hầu hết các em còn nhỏ, còn mải chơi, lại không được duy trì thói quen học tập mỗi ngày trong suốt kỳ nghỉ hè dài. Bên cạnh đó, một số em học sinh khác lại gặp phải vấn đề kiến thức bị mai một dẫn tới không bắt kịp ngay được nhịp độ học tập khi quay trở lại trường.

Rõ ràng, đây là những thực tế đáng bàn bởi sau khi quay trở lại trường học, cả gia đình, thầy cô và bản thân trẻ cũng cần khá nhiều thời gian để có thể đưa việc học tập về đúng quỹ đạo và nhịp độ của nó.

Nghỉ hè - đừng ép căng cũng không nên buông lỏng

Nhiều bậc cha mẹ tỏ ra lo lắng bởi với tâm lý được phép chơi xả láng trong dịp hè, các bậc phụ huynh cũng khó lòng cưỡng ép trẻ vào guồng thời gian biểu học tập như trong năm học.

“Dịp các con nghỉ hè, vợ chồng tôi vẫn phải đi làm; thêm nữa, tâm lý các cháu thường mong muốn được nghỉ xả hơi sau cả năm học dài nên dễ bỏ bê sách vở. Vào năm học vợ chồng tôi thường phải mất một thời gian đầu để đưa các cháu trở lại thời khóa biểu học hàng ngày. Bản thân các cháu cũng mới học lớp 2, lớp 3 nên chưa thật sự ý thức được việc này” - anh Minh Khang (Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ.

Lý giải về việc học sinh thường bị hổng kiến thức sau kỳ nghỉ hè, thầy Bùi Minh Mẫn, giáo viên bộ môn Toán, Hệ thống Giáo dục HOCMAI cho rằng, đa phần học sinh Tiểu học vẫn ham chơi, khó tập trung, nhanh quên. Vì còn nhỏ, chưa có thói quen và sự tự giác với việc học nên nếu không được rèn nề nếp học thường xuyên, trẻ sẽ nhanh chóng quên kiến thức đã học. Điều này dẫn tới những khó khăn không chỉ cho bản thân các em mà còn cho cả thầy cô cũng như các bậc phụ huynh khi bước vào năm học mới.

Trước những thực tế mà các thầy cô và các bậc phụ huynh đưa ra thì rõ ràng cần có một giải pháp để trẻ vừa có thể tận hưởng mùa hè, vừa có thể bảo đảm việc duy trì kiến thức và thói quen học tập khi trở lại trường học.

Chia sẻ về giải pháp khắc phục những vấn đề trên, thầy Bùi Minh Mẫn cho rằng, các bậc phụ huynh nên chủ động hỗ trợ con có một kế hoạch hè ý nghĩa, bổ ích; trong đó hoạt động vui chơi giải trí xen kẽ với hoạt động học tập nhẹ nhàng. Theo thầy Mẫn, cách làm này sẽ giúp trẻ không cảm thấy quá nặng nề bởi thời gian, không gian vui chơi, giải trí và học tập vẫn được cân bằng.

Hiện nay, có rất nhiều chương trình học trực tuyến giúp trẻ củng cố kiến thức cũng như duy trì thói quen học tập trong thời gian nghỉ hè. Với khối lượng và khung thời gian biểu linh hoạt, người học có thể tùy chỉnh thời gian học cũng như địa điểm học tập ở bất cứ đâu. Khối lượng chương trình trực tuyến dành cho học sinh Tiểu học hiện nay cũng thường được chia nhỏ, tạo điều kiện cho việc tiếp thu kiến thức một cách nhẹ nhàng. Có thể kể đến các chương trình học Tiếng Anh qua video, chương trình Học Tốt các môn Toán học, Văn, Tiếng Anh trực tuyến tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI, các chương trình Toán Tiểu học thông minh trực tuyến, ngôn ngữ EQ…