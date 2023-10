Học ngay cách dạy con của người Nhật tự tin vững vàng bước vào đời

Tính sáng tạo, năng lực sáng tạo không hoàn toàn là do bẩm sinh. Thực chất nó là việc giúp bé nhận thức và suy nghĩ mới mẻ ưu việt hơn so với những gì được chỉ bảo, dập khuôn.

Các mẹ người Nhật luôn khuyến khích sự sáng tạo của trẻ, sáng tạo để mọi thứ được tốt hơn. Sáng tạo không bao giờ có điểm dừng. Yếu tố này được người Nhật rất chú trọng bởi đó là điều cơ bản quyết định một đứa trẻ có thực hiện được các công việc một cách tốt nhất không.

Đối với người Nhật, dạy con thông minh chính là dạy con thành những đứa trẻ sáng tạo. Vì vậy, bố mẹ người Nhật luôn hướng cho trẻ khả năng tự suy nghĩ và phát triển sự say mê, sáng tạo với một điều gì mà chúng yêu thích. Để sau này con của họ sẽ trở thành một người giỏi giang, thành đạt, có ích cho xã hội.

Người Nhật luôn khuyến khích con sáng tạo

Do đó, ở Nhật trẻ được tự do lựa chọn các môn học mình thích và làm theo. Cha mẹ cũng rất quan tâm đến những buổi học ở trường, cho trẻ tự do bày tỏ suy nghĩ của riêng mình. Hơn nữa, họ cũng luôn cho con tham gia vào những giờ học ngoại khóa như tham gia làm bánh, tới những ngày hội thể thao, biểu diễn ở những sự kiện cộng đồng, các buổi giao lưu, những đền chùa… Thậm trí, trẻ được cha mẹ cho tham gia buổi cắm trại qua đêm ở trường do nhà trường tổ chức, tất cả đều phục vụ cho việc nuôi dưỡng sự sáng tạo, phát triển trí thông minh ở trẻ.

Khám phá cách dạy con của người Nhật

Ở mỗi giai đoạn, cách dạy con của người Nhật có sự linh hoạt khác nhau. Nhưng họ vẫn chú trọng giúp con phát triển khả năng của mình, luôn khuyến khích và động viên, sát cánh cùng con trong mỗi chặng đường học tập. Nói như thế không nghĩa là sẽ lơ là, bỏ qua cho con mỗi khi chúng làm sai.

Nghiêm khắc khi con làm sai

Cha mẹ vẫn sẽ giúp con luyện trí nhớ, vận động đầy đủ, hình thành thói quen tra cứu tìm tòi, nhưng mỗi lần con làm sai sẽ nghiêm khắc trách phạt. Họ luôn nghiêm khắc phê bình hay đưa ra hình phạt thích hợp. Để đứa con có thể nhận ra sai lầm và tự động sửa đổi. Việc này giúp trẻ biết tự hối lỗi và kiểm điểm có tác dụng rất tốt trong việc phát triển nhân cách của trẻ.

Tuy nhiên, họ không bao giờ phạt con ở nơi công cộng để không làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ. Đồng thời họ cũng không khen con ở nơi công cộng vì chúng có thể trở nên quá kiêu ngạo.

Khi con sai thì nghiêm khắc phạt, con đúng sẽ được khen

Do đó, trong nguyên tắc dạy con của người Nhật luôn giúp con hiểu được tầm quan trọng của mỗi hành vi mình làm. Họ dạy con biết dũng cảm, biết chịu trách nhiệm về những việc bản thân làm. Khi ở trường học phải kỷ luật. Khi thất bại thì hãy tự đứng dậy không chờ ai tới nâng đỡ. Có lẽ vì vậy mà trẻ em Nhật thường rất hiểu chuyện.

Giúp trẻ hiểu được giá trị bản thân

Bố mẹ người Nhật luôn giúp con cảm thấy mình là một thành viên thực sự trong gia đình. Được yêu thương, nuôi dưỡng và đối xử công bằng. Vì vậy, ở mỗi độ tuổi, họ luôn phân công cho trẻ những công việc phù hợp. Khi con nhỏ thì phân công việc nhà nhẹ nhàng mà trẻ làm được cùng với các thành viên khác để giúp con hiểu được giá trị của bản thân mình.

Đồng thời cũng tôn trọng một số quyền cá nhân của con. Ví dụ như họ luôn cho trẻ tự có quyền quyết định những điều cơ bản thuộc về bản thân mình như ăn uống, mặc đồ… Hay là trẻ thích đi chơi ở đâu cũng để cho con chọn để tránh làm trẻ thụ động và độc lập hơn trong việc thể hiện cá tính và cái tôi.

Nền quan trọng vẫn là tri thức

Khi trẻ bắt đầu làm việc gì đó cũng luôn động viên để cho trẻ được trải nghiệm một cách vui vẻ, không quan trọng thành tích. Tuy nhiên, để làm việc thành công và luôn đúng đắn thì vẫn cần tri thức. Chính vì vậy, bên cạnh việc tôn trọng quyền cá nhân của con thì họ luôn chú trọng dạy thêm nhiều kiến thức, về nhiều mặt trong cuộc sống cho trẻ. Dành thời gian để tìm sách phù hợp với tuổi có thể là sách khoa học hoặc sách giáo dục để giúp con hoàn thiện sự phát triển về thể chất và trí tuệ.

Tất cả các bài học dạy con của cha mẹ Nhật đều liên quan đến thực tế. Họ sẽ không nói “Con phải yêu thương động vật” mà thay vào đó cho con tự mình nuôi và chăm sóc một loài động vật như là thỏ, rùa, thậm chí là cả giun đất… Để giúp trẻ hiểu được tình thương là gì và động vật cần được chăm sóc và bảo vệ ra sao.

Người Nhật dạy con bằng những hành động thiết thực

Hơn nữa, để trẻ không lãng phí đồ ăn, bố mẹ Nhật cũng sẽ không nói “Con phải quý trọng hạt cơm vì được các bác nông dân làm ra rất cực khổ”. Thay vào đó, bé được trải nghiệm trồng lúa hoặc các loại rau củ trong vườn cây. Mẹ sẽ để bé tự gieo hạt, chăm sóc, cho tới thu hoạch. Tất cả đều được cha mẹ hướng dẫn cụ thể. Qua đó giúp trẻ hiểu được gạo và các loại rau củ bé đang ăn được làm ra vất vả như thế nào.

Trong mọi việc, cha mẹ Nhật đều rất kiên nhẫn. Nhất là việc dạy con. Không bao giờ bực mình với những câu hỏi ngây thơ được lặp đi lặp lại nhiều lần của con. Họ sẽ kiên nhẫn giải thích và hành động để minh chứng giúp con dễ dàng hiểu được vấn đề.

Qua đây có thể thấy được cách dạy con của người Nhật khá là đơn giản. Tuy nhiên để mà thực hiện thì không hề dễ dàng chút nào. Tất cả đều chứa đựng sự bao dung và kiên nhẫn để giúp con nên người và nỗ lực đạt được thành công trong tương lai.