Hóc dị vật và nghẹt thở là trình trạng cực nguy hiểm ở trẻ nhỏ và ba mẹ cần lưu ý ngay những biện pháp phòng ngừa này

Hãy làm theo mười lời khuyên sau về cách tránh nghẹt thở:

Trẻ em có thể nuốt những thức ăn này trước khi chúng được nhai kỹ. Ví dụ: hạn chế:

Nho nguyên quả và những miếng thịt lớn, thịt gia cầm và xúc xích có thể trượt xuống cổ họng trước khi chúng có thể nhai.

Cắt nhỏ thức ăn

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Ví dụ, cắt nho, thịt, thịt gia cầm, xúc xích và các loại thực phẩm khác thành những miếng nhỏ. Đối với trẻ mới biết đi và trẻ mẫu giáo, hãy cắt thức ăn thành những miếng lớn hơn một chút mà chúng có thể cắn và nhai.

Chú ý những thức ăn dính

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Những loại thực phẩm này cũng có thể gây khó khăn cho trẻ nhỏ: kẹo dẻo, mềm có kết cấu cứng như kẹo gel hoặc caramen, đậu thạch, táo và lê gọt vỏ sống, anh đào có lỗ và trái cây sấy khô.

Hãy cẩn thận với bơ hạt

Chỉ phết một lớp mỏng lên bánh mì. Tránh cho bé ăn bơ đậu phộng và các loại bơ hạt khác từ thìa hoặc ngón tay. Nếu nó bị mắc kẹt trong cổ họng của bé, có thể khiến bé bị suy giảm hô hấp.

Tránh kê bình sữa/ bình nước cho bé

Các chất trong chai có thể đọng lại trong miệng trẻ và gây ra hiện tượng nôn trớ. Hoặc, chất lỏng có thể đi vào tai và gây nhiễm trùng. Bạn cũng không nên cho em bé ăn trong xe. Giúp bé bị sặc đỡ vất vả hơn khi xe di chuyển.

Cho ăn những thức ăn thích hợp

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Thức ăn tốt cho trẻ lớn hơn và trẻ mới biết đi là miếng chuối, bánh quy giòn graham, dải pho mát hoặc bánh mì tròn.

Quan sát con bạn trong khi chúng ăn

Điều đó bao gồm việc quan sát những anh chị em lớn tuổi có thể đưa ra những món ăn mà trẻ nhỏ chưa thể xử lý.

Yêu cầu trẻ ngồi ăn hoặc uống

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Khi con bạn còn nhỏ, hãy dạy chúng không ăn khi chúng đang nằm, đang đi hoặc đang chạy.

Khuyến khích nhai kỹ

Khi con bạn phát triển kỹ năng ăn uống, hãy khuyến khích chúng dành thời gian để nhai kỹ.

Theo Eatright