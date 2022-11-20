Hóc dị vật và nghẹt thở là trình trạng cực nguy hiểm ở trẻ nhỏ và ba mẹ cần lưu ý ngay những biện pháp phòng ngừa này

Nuôi dạy con 20/11/2022 10:13

Có răng không có nghĩa là trẻ có thể xử lý tất cả các loại thức ăn. Thức ăn nhỏ, cứng, thức ăn trơn và thức ăn dính có thể chặn đường đi của không khí, cắt đứt nguồn cung cấp oxy của trẻ.

Hóc dị vật và nghẹt thở là trình trạng cực nguy hiểm ở trẻ nhỏ và ba mẹ cần lưu ý ngay những biện pháp phòng ngừa này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hãy làm theo mười lời khuyên sau về cách tránh nghẹt thở:

Không cho trẻ nhỏ hơn ba hoặc bốn tuổi ăn thức ăn cứng

Hóc dị vật và nghẹt thở là trình trạng cực nguy hiểm ở trẻ nhỏ và ba mẹ cần lưu ý ngay những biện pháp phòng ngừa này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trẻ em có thể nuốt những thức ăn này trước khi chúng được nhai kỹ. Ví dụ: hạn chế:

  • Thực phẩm cứng, nhỏ như quả hạch, hạt giống, nho khô, nam việt quất khô, bỏng ngô, khoai tây chiên ăn nhanh, bánh quy giòn, bánh snack, cà rốt sống, cần tây sống, đậu Hà Lan sống, cà chua bi và ô liu nguyên trái.
  • Kẹo như kẹo cứng, kẹo mút và kẹo cao su.

Không cho trẻ dưới bốn tuổi ăn thức ăn trơn 

Nho nguyên quả và những miếng thịt lớn, thịt gia cầm và xúc xích có thể trượt xuống cổ họng trước khi chúng có thể nhai.

Cắt nhỏ thức ăn 

Hóc dị vật và nghẹt thở là trình trạng cực nguy hiểm ở trẻ nhỏ và ba mẹ cần lưu ý ngay những biện pháp phòng ngừa này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ví dụ, cắt nho, thịt, thịt gia cầm, xúc xích và các loại thực phẩm khác thành những miếng nhỏ. Đối với trẻ mới biết đi và trẻ mẫu giáo, hãy cắt thức ăn thành những miếng lớn hơn một chút mà chúng có thể cắn và nhai.

Chú ý những thức ăn dính 

Hóc dị vật và nghẹt thở là trình trạng cực nguy hiểm ở trẻ nhỏ và ba mẹ cần lưu ý ngay những biện pháp phòng ngừa này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Những loại thực phẩm này cũng có thể gây khó khăn cho trẻ nhỏ: kẹo dẻo, mềm có kết cấu cứng như kẹo gel hoặc caramen, đậu thạch, táo và lê gọt vỏ sống, anh đào có lỗ và trái cây sấy khô.

Hãy cẩn thận với bơ hạt

Chỉ phết một lớp mỏng lên bánh mì. Tránh cho bé ăn bơ đậu phộng và các loại bơ hạt khác từ thìa hoặc ngón tay. Nếu nó bị mắc kẹt trong cổ họng của bé, có thể khiến bé bị suy giảm hô hấp.

Tránh kê bình sữa/ bình nước cho bé 

Các chất trong chai có thể đọng lại trong miệng trẻ và gây ra hiện tượng nôn trớ. Hoặc, chất lỏng có thể đi vào tai và gây nhiễm trùng. Bạn cũng không nên cho em bé ăn trong xe. Giúp bé bị sặc đỡ vất vả hơn khi xe di chuyển.

Cho ăn những thức ăn thích hợp

Hóc dị vật và nghẹt thở là trình trạng cực nguy hiểm ở trẻ nhỏ và ba mẹ cần lưu ý ngay những biện pháp phòng ngừa này - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Thức ăn tốt cho trẻ lớn hơn và trẻ mới biết đi là miếng chuối, bánh quy giòn graham, dải pho mát hoặc bánh mì tròn.

Quan sát con bạn trong khi chúng ăn 

Điều đó bao gồm việc quan sát những anh chị em lớn tuổi có thể đưa ra những món ăn mà trẻ nhỏ chưa thể xử lý.

Yêu cầu trẻ ngồi ăn hoặc uống 

Hóc dị vật và nghẹt thở là trình trạng cực nguy hiểm ở trẻ nhỏ và ba mẹ cần lưu ý ngay những biện pháp phòng ngừa này - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Khi con bạn còn nhỏ, hãy dạy chúng không ăn khi chúng đang nằm, đang đi hoặc đang chạy.

Khuyến khích nhai kỹ 

Khi con bạn phát triển kỹ năng ăn uống, hãy khuyến khích chúng dành thời gian để nhai kỹ.

Theo Eatright

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