Hiện tượng chửa ngoài dạ con và những gì bạn cần biết

Chửa ngoài dạ con là hiện tượng nguy hiểm mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng không muốn xảy ra. Vậy để hiểu hơn về hiện tượng này, cũng như để biết được hiện tượng chửa ngoài dạ con là gì? Khi gặp thai ngoài tử cung phải làm sao ? Và các dấu hiệu mang thai ngoài tử cung tháng đầu. Bạn hãy tìm hiểu qua bài viết bên dưới!

Hiện tượng chửa ngoài dạ con cực kỳ nguy hiểm, nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người mẹ.

Hiện tượng chửa ngoài dạ con còn được gọi là hiện tượng mang thai ngoài tử cung. Đây là trường hợp thai không nằm trong lòng tử cung mà cư ngụ tại những nơi khác bên ngoài tử cung, nhất là ở vòi trứng.

Dấu hiệu chửa ngoài tử cung sớm

Những dấu hiệu của tình trạng mang thai ngoài tử cung thường xuất hiện từ tuần thứ 4 đến tuần thứ 12 của thai kỳ. Hầu hết mẹ bầu đều không biết được tình trạng này cho đến khi thực hiện biện pháp siêu âm đầu dò hoặc do sức khỏe có sự bất thường.

Tùy thuộc vào vị trí làm tổ của thai mà sản phụ sẽ có những dấu hiệu nhận biết khác nhau, có thể kể đến như:

Khi thai ở ống dẫn trứng: Thường xuất hiện tình trạng ra máu vùng kín, tắt kinh trong thời gian ngắn, đau dữ dội ở vùng bụng, ốm nghén nặng hoặc tử cung bị sưng,…

Khi thai làm tổ ở buồng trứng: Thường có tình trạng chảy máu vùng kín, đau bụng dữ dội, ra máu nhiều ở buồng tử cung, bị trễ kinh,…

Khi thai làm tổ ở góc sần của tử cung: Có thể gặp tình trạng chảy máu vùng kín nghiêm trọng.

Có nhiều dấu hiệu cảnh báo chửa ngoài dạ con - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, các sản phụ cũng có thể gặp các dấu hiệu khác như chảy máu âm đạo, chóng mặt, buồn nôn, xanh xao mệt mỏi, kiệt sức, đau bụng dưới, đau lưng dưới, chuột rút một bên,…

Chửa ngoài dạ con thử que có lên vạch không?

Câu trả lời là “Có”. Vì thai phụ chửa ngoài tử cung tức là cũng đã mang thai nhưng phôi thai lại làm tổ ở một vị trí bên ngoài tử cung. Như vậy, trong nước tiểu của chị em cũng đã tồn tại hormone HCG.

Đây là loại hormone chỉ có ở người mang thai và xuất hiện từ khi phôi bắt đầu làm tổ. Chính vì vậy, khi sử dụng que thử thai để thử nước tiểu thì sẽ xuất hiện hai vạch báo có thai. Tuy nhiên, 2 vạch này có thể bị mờ do nồng độ hormone HCG bị chững lại hoặc bị giảm.

Người bị chửa ngoài dạ con có thể thấy hai vạch khi thử thai - Ảnh minh họa: Internet

Những vị trí thai ngoài tử cung thường gặp

Hầu hết các trường hợp chửa ngoài dạ con thường gặp là ở vị trí giữa vòi trứng và tử cung. Đây cũng là vị trí nguy hiểm nhất vì khó chẩn đoán từ sớm, gây mất máu nhiều nếu thai vỡ, ảnh hưởng tới những lần mang thai sau.

Ngoài ra, hiện tượng chửa ngoài dạ con còn xuất hiện ở các vị trí khác như bên trong buồng trứng, trong ổ bụng, chửa song thai lạc chỗ (một thai ngoài tử cung kết hợp với một thai chửa trong tử cung), chửa ngoài tử cung sau mổ cắt tử cung do có lỗ dò từ mỏm cắt vào ổ bụng; chửa sừng tử cung (đây là hình thái kết hợp chửa ngoài tử cung bên cạnh bệnh nhân có dị dạng sinh dục).

Thai ngoài tử cung mấy tuần thì vỡ?

Đây là một câu hỏi khó, nếu có câu trả lời thì cũng chỉ mang tính tương đối, vì trường hợp này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:

Vị trí làm tổ là vòi trứng, buồng trứng hay ổ bụng. Không gian của vòi trứng thường hẹp hơn ở buồng trứng hay ổ bụng nên thời gian vỡ thì có thể nhanh hơn.

Kích thước của nơi thai làm tổ: Mỗi sản phụ sẽ có một cơ địa khác nhau nên kích thước của nơi thai làm tổ cũng khác nhau.

Thai nhi phát triển không giống nhau.

Cần đến các bác sĩ chuyên khoa để được dự đoán thời gian thai vỡ - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì vậy, việc khám trực tiếp ở các bác sĩ chuyên môn mới có thể dự đoán được khoảng thời gian thai vỡ. Tuy nhiên, thai ngoài tử cung cũng có thể vỡ bất kỳ lúc nào. Do đó, sản phụ và người nhà cũng cần theo dõi sát sao.

Cách xử lý thai ngoài tử cung

Cách xử lý hiện tượng chửa ngoài dạ con an toàn nhất là đến các bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn và điều trị kịp thời. Nếu chần chừ thì thai sẽ ngày càng phát triển khiến sản phụ gặp tình trạng sốc mất máu, mệt mỏi, khó thở và choáng váng. Trong trường hợp này cần đưa sản phụ đi cấp cứu ngay.

Thai ngoài tử cung không thể sinh, thay vào đó sản phụ cần đến các cơ sở y tế uy tín để điều trị - Ảnh minh họa: Internet

Nếu phụ nữ từng có thai ngoài tử cung, cần tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi có ý định mang thai lại vì người đã từng có tiền sử chửa dạ con sẽ có nguy cơ mắc lại cao hơn người bình thường.

Thai ngoài tử cung có sinh được không?

Thai ngoài tử cung hay chửa dạ con thì không thể di chuyển hoặc được di chuyển đến tử cung. Vì vậy, sản phụ khi gặp hiện tượng này chắc chắn không thể sinh mà bắt buộc phải điều trị để đảm bảo an toàn cho tính mạng cho sản phụ.

Cần có một chế độ ăn uống sinh hoạt và vệ sinh hợp lý - Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn gặp các dấu hiệu kể trên hay nghi ngờ mình mắc phải hiện tượng chửa ngoài dạ con thì cần đến các cơ sở y tế uy tín để được các bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán và điều trị kịp thời. Đồng thời hãy duy trì các thói quen ăn uống, sinh hoạt và vệ sinh thật tốt cũng như thăm khám sức khỏe định kỳ để có được một cơ thể khỏe mạnh.